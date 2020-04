Levná, bez větráku a zvládne až čtyři 4K monitory: Nová grafika GeForce GT 710 od Asusu cílí na vícemonitorové kanceláře

Když chcete opravdu hodně levnou grafickou kartu pro připojení vícero monitorů a zároveň nemáte potřebu hrát, má Asus nové řešení pro různé typy nenáročného použití.

Asus již prodává šestici různých variant čtyři roky staré grafické karty GeForce GT 710, tentokrát ale přidává další, která se zaměřuje hlavně na možnost připojení většího množství monitorů

Nový model Asus GT 710 (přesně označení GT710-4H-SL-2GD5) si vystačí s pasivním chlazením i starým slotem PCI Express ×4 2.0. Karta má čip GK208 a 2 GB paměti GDDR5 s frekvencí 5 GHz (64bitové rozhraní).

Oproti integrované grafice má hlavní výhodu – čtyři HDMI porty, do kterých lze připojit i 4K monitory. Má to ale menší háček – frekvenci 60 Hz je možné mít pouze s jedním připojeným 4K monitorem. Jakmile jich připojíte více, budete se muset spokojit s frekvencí 30 Hz. Hodí se to tak především na různé statické zobrazení informací ve stylu burzy, analytiky a podobně, ale nikoli na reálnou práci.

Těchto karet si samozřejmě můžete dát do počítače několik a vytvořit tak stěnu třeba s 8 nebo 12 monitory s rozlišením 4K. Pro některé účely se jedná o velmi zajímavé levné řešení zobrazení dat ve vysokém rozlišení.

Cena zatím nebyla zveřejněna, ale nejlevnější verze GeForce GT 710 stojí kolem jednoho tisíce korun.