Letos přijde Microsoft Office 2024. Bez předplatného bude ještě i příští „Office 2027“

Bylo veřejným tajemstvím, že Microsoft připravuje Office 2024. Klasický balík nástrojů pro Windows a macOS, za který jednorázově zaplatíte a který má předem naplánovanou životnost, stále vychází bez ohledu na to, že žijeme v éře předplatných. Setkáváme se s ním v pravidelné frekvenci každé tři roky.

Jednoznačně ale stojí ve stínu balíku Microsoft 365. To potvrzuje oficiální oznámení. Microsoft poprvé přiznal, že Office 2024 a Office 2024 LTSC plánuje a sdělil aspoň pár základních informací, přičemž zatím se věnuje prezentaci varianty LTSC. Odstavce o funkcích se proto věnují právě jí. Předesílám, že funkčních novinek nebude mnoho.

Nedávno jsme upozornili, že Redmondští zruší nástroj Publisher. V Office 2024 ho už nenajdete, jak nyní potvrzují. Žádané funkce se rozprostřou do zbývajících nástrojů v bohatém portfoliu. Co se přídavků týče, tak pochopitelně platí, že jednorázově licencované Office se během svého života funkčních novinek nedočkají. Dožijí ve stejné podobě, v jaké přijdou na trh.

Dalším pánem na holení je Outlook. Microsoft sice vyvíjí jeho nástupce, kterému také říká Outlook, resp. nový Outlook, ale zrovna nedávno firma přiznala, že klasický produkt hned tak nepohřbí. Nástupci totiž chybí řada žádaných funkcí a v těchto dnech se teprve učí běžet bez připojení k internetu.



Publisher už není potřeba, myslí si Microsoft

Redmondští nedávno explicitně uvedli, že klasický Outlook bude podporován minimálně do roku 2029. Z toho jsme odvodili, že by měl být přítomný minimálně ještě v Office 2024. To se teď potvrzuje. S klasickým Outlookem tedy počítejte, bude nadále součástí balení.

Kdybyste radši chtěli používat nový Outlook, tak budete moct, protože v základní konfiguraci je k dispozici zdarma, byť s reklamou. Totéž platí o Teams, které nebudou distribuovány v rámci balíku, ale jsou k dispozici samostatně a zdarma. Před mnoha roky Microsoft zdarma nabídl také OneNote.

Skromné novinky

S dalšími novinkami je to těžké. Microsoft se neobtěžuje je rozvést. Obecně platí, že jednorázové Office jsou něco jako rozdílového vydání. Uvidíme v nich některé novinky vyprodukované v aplikacích Microsoft 365 od doby vydání předchůdce, tj. Office 2021.

Protože jde o dospělé produkty, nemusí být novinky z uživatelského pohledu patrné. Pokud podobně jako já trávíte většinu času ve Wordu, nejspíš nezaznamenáte nic. Jiné to může být v jiných nástrojích. Microsoft zatím uvádí pouze stručný seznam:

Excel nabídne pár nových funkcí pro zpracování tabulek včetně dynamických grafů a maticových vzorců.

Outlook nabídne lepší vyhledávání a více možností při tvorbě schůzek.

Očekávejte lepší výkon, zabezpečení a přístupnost.

Minule se upravoval vzhled, což je aspoň jedna vždy viditelná položka. Tentokrát nás zřejmě nečeká ani tohle, protože Microsoft nenaznačuje.



Napravo vidíte novou barevnou paletu v Office

Je ale potřeba podotknout, že za po faceliftu sjednocujícím podobu aplikací s vizuálním stylem Windows 11 v Microsoft 365 došlo k prakticky jediné vizuální změně. Tou je nová barevná paleta a výchozí písmo Aptos, jež nahradilo Calibri. Tohle by mohla být zcela logická novinka v Office 2024 (LTSC), momentálně ovšem můžeme jedině spekulovat.

Aby to nebylo tak jednoduché, musíme si připomenout, že Microsoft mnoho z novinek v Office 2021 nepřidal do Office 2021 LTSC. Nazývají se podobně, nejsou to ale stejné produkty. Do firemní varianty výrobce nedoplnil ani zmíněný facelift provedený v souvislosti s Windows 11. Možná tentokrát ve variantě LTSC dojde na něj, zatímco Office 2024 se vytasí s Aptosem.

Dostupnost, podpora a cena

Dále spekulovat nemá smysl, budeme si muset počkat na důkladnější seznam novinek jak pro Office 2024, tak pro Office LTSC 2024. Microsoft březnové oznámení věnuje primárně variantě LTSC, která cílí na velké podniky a organizace. Slibuje, že o spotřebitelské variantě se více dozvíme později.

Testování Office LTSC 2024 začne v dubnu, vyjde do konce roku. I přes cílovou skupinu nenabídne delší podporu. Již minule Microsoft podporu jednorázově licencovaných Office zkrátil na pět let. Kdysi to bylo deset, později sedm let.

Hlavní rozdíl mezi obyčejnými Office a Office LTSC tak spočívá v tom, že LTSC cílí na choulostivější a konzervativnější prostředí, kde jsou změny s ohledem na stabilitu nežádoucí. Obě varianty každopádně budou podporovány jen pět let.



Aptos by mohl patřit k novinkám v Office 2024, zatím to ale nevíme

Cena se změní i nezmění. Office LTSC jsou prodávány pouze skrze tzv. hromadné licence. Microsoft jasně říká, že o 10 % zvedne cenu:

Office LTSC Professional Plus,

Office LTSC Standard,

Office LTSC Embedded,

individuálních aplikací.

Spotřebitelské Office 2024, tedy ty bez přídomku LTSC, nezdraží. Cena je tudíž jasná, stačí nahlédnout do minulosti. Edice Office Home and Student 2021 stála 150 dolarů, zatímco lépe vybavená edice Office Home and Business 2021 setrvala na 250 dolarech.

Opět se Office podívají jak na Windows, tak macOS. V případě domácího systému budou podporovány Windows 10 včetně varianty LTSC, ale s výjimkou verze pro procesory ARM. Pokud programy budete chtít provozovat na nejablečném počítači s procesorem ARM, budete muset vsadit na Windows 11, které budou podporovány samozřejmě také.

Někteří žádali jistotu. Microsoft proto své publikum uklidnil, že s jednorázově licencovanými Office počítá i nadále. Čili minimálně „Office 2027“ se dočkáme.

Zdroje: Microsoft 365 Blog | Microsoft / Support

Img: Microsoft / Microsoft 365 Blog