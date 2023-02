Cizí armády nad Českem: Naše nebe každý den křižují vojenské letouny z Evropy i zámoří

Komerční letecká doprava se v prvních dvou měsících letošního roku poprvé vrátila k číslům před pandemií a dokonce překonala poslední klidný rok 2019.

Tedy alespoň podle čerstvé statistiky služby Flightradar24, která pomocí globální sítě radioamatérů, jejich antén a družicových dat monitoruje od rána do večera dění na celosvětové obloze.



Statistika letecké komerční dopravy v letech 2019-2023

Kontinentální koridor

Nebe se postupně probouzelo i nad Českem, do kterého z jihu zřetelně zasahuje široký kontinentální koridor ve směru severozápad–jihovýchod. Zkraje roku 2022 ještě zesílil poté, co se nadobro uzavřel letecký provoz nad Ukrajinou a pro evropské dopravce pak také ruská obloha.

Drtivá většina letů do Asie z Londýna, Amsterdamu, Frankfurtu a dalších spádových evropských přístavů proto nyní křižuje Rakousko, Maďarsko, Balkán a Černomoří v ještě větší míře. A jelikož je to koridor opravdu široký, nějakou tu kondenzační stopu zanechají i nad Českou republikou.



Zřetelný koridor, který se vyhýbá Ukrajině i celému Rusku

Není tečka jako tečka

Možná si teď klepete na čelo, co je proboha v roce 2023 tak fascinujícího na jakési tečce 10-11 kilometrů nad zemským povrchem. Ostatně jen zmíněný Flightradar24 jich uprostřed léta zaznamená až čtvrt milionu každý den!

I když většinu aktivity vysoko nad Českem tvoří skutečně relativně nudné boeingy a airbusy běžné komerční dopravy v západovýchodním směru, mnohé z těchto kondenzačních čar patří poněkud zajímavějším kouskům.



Pokud máte fotoaparát se slušným zoomem, letoun kdesi 10 000 metrů nad zemí bez problému identifikujete (Airbus A380, Emirates, poblíž Prostějova)

Řešov-Jasionka

Jakým? Třeba armádním transportérům, které každý den vozí náklad na vojenské základny na Kypru a Středním východu. Rok 2022 pak otevřel ještě jednu velmi frekventovanou destinaci, o které před ruskou invazí jen málokdo tušil, že vůbec existuje: polské mezinárodní letiště Řešov-Jasionka.

Od loňského jara slouží díky své příhodné poloze poblíž hranic s Ukrajinou jako překladiště humanitární a vojenské pomoci na železnici a není dne, abyste tu nenarazili na něco zajímavého.



Jeden z transportních letounů Airbus A400M francouzských ozbrojených sil, který se po vykládce zboží v Řešově vrací přes severní část Česka zpět domů

Mnoho z těchto strojů přitom pro přílet a odlet z Řešova používá i náš letecký prostor, což si v praxi ukážeme v následujících kapitolách

Vojenské letouny najdete na ADS-B Exchange

Na mapě Flightradar24 ale nic podobného většinou nespatříte, provozovatel totiž cíleně blokuje mnohé vojenské stroje amerického letectva a NATO. Česko přitom křižují prakticky denně.



Vojenské a policejní letouny nad Evropou ve službě ADS-B Exchange

Jak to víme? Stačí použít odlišnou webovou mapu aktuální letecké dopravy, která se jakékoliv cenzuře brání zuby nehty. Jmenuje se ADS-B Exchange a její autoři se dušují, že ze svých databází něco smažou leda v případě, že o tom rozhodne soud. A pokud to udělá, pořádně to rozmáznou, aby se to všichni dozvěděli.

Anebo si je odposlechnete sami

Má to jeden háček. Pokud byste chtěli vojenské letouny monitorovat systematicky, musíte si opatřit buď armádu otroků, kteří budou sledovat mapu ADS-B Exchange od rána do večera, anebo si musíte koupit zpoplatněný přístup ke strojovým datům skrze API.



Heatmapa nejčastějších výskytů vojenských letounů ve vysokých výškách nad Českem, jak je zachytil můj přijímač. Všimněte si vodorovné trajektorie v horní části. To je nový řešovský koridor související s válkou na Ukrajině

Druhou možností, byť s omezeným dosahem v řádu stovek kilometrů pro stroje ve vysokých hladinách, je samozřejmě vlastní monitoring letecké dopravy pomocí antény a přijímače, který bude zachytávat rádiové odpovědi letounů pro pozemní sekundární přehledový radar.

Pak už jen porovnáte vlastní zachycená data s veřejně dostupnými údaji o vojenských letounech a stane se vás takový malý domácí špion.



Můj vlastní zachytávač rádiových zpráv z letadel s 1090MHz anténou od RadarBoxu, přijímačem od FlightAwaru a Raspberry Pi, na kterém běží softwarový dekodér a server

Cizí armády nad Českem

Pojďme se tedy v několika následujících kapitolách podívat, jaké zajímavé zahraniční kousky můžete spatřit na českém nebi a proč je dobré občas sáhnout po dalekohledu.