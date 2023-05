Lepší výbava, konec podpory, nebo fanouškovství… Proč si kupujete nové mobily?

Dospěly už i mobily do fáze, že mezigenerační změny nejsou příliš zajímavé? Kupujete si každý rok nový, nebo čekáte, až stávající morálně či fyzicky zestárne? Co je tím impulzem, kdy si řeknete, že je čas koupit něco jiného? V redakci už nemáme nadšence, který by upgradoval rok co rok, jsme pragmatičtější. Ale co vy, naši čtenáři?

Tomáš Holčík

Už potřebuji vyšší výkon, nové funkce nebo technologie

Nový mobil pořizuji z donucení. Hry nehraju, video a fotky pořizují prémiovější modely telefonů už pár let v pohodě a na běžné aplikace mi výkon stačí. Řadu let jsem používal kompaktní Galaxy S10e, vyměnil si v ní i baterku a dál by mi sloužila, jen jsem měl loni šanci zkusit Galaxy S22 a popravdě mne zlomila a je to nyní můj hlavní telefon.

Rychlost odezvy je vážně lepší, 5G a eSIM taky ocením, díky zoomu jsou fotky a video zase o fous lepší (ale ten audio konektor využitelný pro mikrofon mi chybí). Razím zásadu, že mobil stojí ročně zhruba pět tisíc korun. Můžu si koupit základní telefon za 5 tisíc, ale po roce už budu hledat nový. Nebo si koupím telefon za dvacet a vím, že mi tak čtyři roky vydrží. Nějak mne teď nenapadá, co mi chybí, jaká fíčurka mne donutí k upgradu. Ale oni to ti výrobci zase za ty další čtyři roky nejspíš vymyslí.

Jakub Čížek

Dorazil nový model mé oblíbené značky

Měl jsem Pixel 4, teď nosím Pixel 6 a můj příští mobil bude na jaře 2024 pravděpodobně Pixel 8. Ale vlastně ještě nevím, tu Šestku jsem si totiž koupoval jen kvůli širokému objektivu, který mi chyběl na Čtyřce. Jsem už stárnoucí geek, pro kterého je mobil stejná spotřebka jako pračka. Už se liší opravdu jen v těch fotoaparátech.

Jasně, také jsem se kdysi před deseti lety při nákupu nového modelu rozhodoval podle skóre v AnTuTu aspol., ale ruku na srdce, mým potřebám dnes dostačuje prakticky jakýkoliv čipset na mobilní scéně. Ani z hlavy nevím, kolik GB RAM ten Pixel 6 vlastně má. Neřeším to, protože jich je už prostě hodně a stačí to. A proč jedu na pixelech? Protože vím, co od nich čekat. To je pro mě důležitější metrika než ve své podstatě nicneříkající výsledek benchmarku. Jakési abstraktní číslo... Myslím, že majitelé iPhonů mi budou rozumět.

Jan Láska

Už potřebuji vyšší výkon, nové funkce nebo technologie



Je pravda, že je to už hodně dávno, co jsem si z pozice klasického spotřebitele kupoval nový telefon, ale vím, že nikdy to nebylo proto, že bych za každou cenu potřeboval nejnovější model. Naopak, jsem docela konzervativní uživatel, jestli mě něco opravdu nebaví, tak je to „zabydlování“ v novém telefonu a zvykání na jeho chování. V minulosti mě k výměně donutila buď ukončená podpora některých funkcí (např. NFC plateb ještě v dobách před Android/Google Pay), anebo znatelné morální zastarání hardwaru.

To už se ale dnes neděje, klidně i tři roky starý procesor výkonnostně postačuje, úložiště už se díky různým cloudům taky jen tak nepodaří zaplnit, takže počítám, že příště telefon vyměním, až se opravdu fyzicky pokazí nebo se sám odebere do věčných lovišť.

Karel Kilián

Skončila podpora stávajícího mobilu

Vzhledem k tomu, že často píšu nejrůznější návody k chytrým telefonům a radím uživatelům, potřebuji mít k dispozici nejnovější verzi operačního systému. Nejčastěji z tohoto důvodu tedy měním telefon za novější, většinou tak činím krátce před okamžikem, kdy tomu dosluhujícímu končí podpora.

Zatím jsem nikdy neměnil telefon z důvodu, že bych nějaký rozbil. I když leckdy bylo namále, ani jednou se mi nepovedlo telefon poškodit tak, že by přestal fungovat. Protože téměř výhradně kupuji vlajkové lodě, nebývá důvodem k výměně ani výkon, který bývá při ukončení podpory ještě dostačující.

Telefony měním většinou po dvou až třech letech. Tedy pokud mi do toho někdo nehodí vidle a nedostanu nový mobil darem, jak se mi už dvakrát stalo. Zásadní pro mě je aktuální verze operačního systému, dále zohledňuji úroveň podpory ze strany výrobce a kvalitu fotoaparátu.

Petr Urban

Stávající jsem rozbil

Je to spíš tak, že mobil se rozbil sám. Nevím o tom, že bych k tomu jakkoli přispěl. Když jsem přešel na Android, měl jsem dvakrát přístroj od LG. Oba byly pěkné, za dobrou cenu. Jedna řada ale měla výrobní vadu, která způsobila, že mobil dříve či později zcela vypověděl službu. Nebyl jsem výjimkou. U novějšího modelu zase přestal fungovat slot pro SIM.

Dříve byla situace jiná. Obvykle jsem si pořídil mobil s novou a nadějnou platformou, která se nechytla. Pak mi už nezbylo nic jiného než přejít (webOS, Windows Phone). Jenže tehdy se i hardware vyvíjel podstatně vyšším tempem, takže tam byla i tato sekundární motivace. Dnes mám telefon dva roky a necítím potřebu upgradovat a doufám, že mi ještě minimálně další dva roky vydrží.

Lukáš Václavík

Už potřebuji vyšší výkon, nové funkce nebo technologie

Dříve jsem střídal každý rok, pokrok byl velký, já na tom měl profesní zájem i geekovský zápal. Obojí už opadlo. Do loňského podzimu jsem měl už druhým rokem Samsung Galaxy S20 FE 5G a věřil, že mi vydrží ještě dlouho. A vydržel by, protože mi fakt nic nechybělo.

Naopak přebývalo, doslova. Byl moc velký. Už v dva roky staré anketě jsem prorokoval, že pokud na něco přejdu, bude to malý telefon za lákavou cenu. A já jsem dostal moc pěknou slevu na iPhone 13 Mini, který skutečně umí totéž co Samsung (možná o něco méně), ale netrhá mi kapsy a nedělá na rukou mozoly.

Teď budu mít zase pár let pokoj a protože se proslýchá, že Apple s řadou Mini končí, tak doufám v co nejdelší softwarovou podporu a dostupnost náhradních dílů (hlavně baterek). :-)

A co vy, proč si kupujete nové mobily?