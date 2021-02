Lepší online navigace, displeje na zastávkách i ve vozech. Praha slibuje moderní MHD

Pražští radní dnes schválili zavedení tzv. Jednotného informačního systému (JIS). Město by chtělo v příštích letech modernizovat navigaci ve veřejné dopravě, která vychází z plánů vzniklých v 70. a 80. letech a která stále nerespektuje moderní technologie.

Praha proto vypíše veřejnou soutěž v hodnotě okolo pěti milionů korun, jejíž vítěz navrhne, jak by JIS měl vypadat. „Cestující přehledně provede od nástupiště v metru, přes vestibuly do stanic vlaků a zastávek autobusů a tramvají. Řidiči lépe najdou volná parkovací místa na parkovištích u MHD. Nebude se měnit jen vzhled, ale zejména kvalita a rozsah poskytovaných informací, které lidé dostanou v modernější a srozumitelnější formě,“ stojí ve schválené studii.

Stávajících systémů je několik a s každou velkou dopravní stavbou vznikají nové. Až se postaví metro D, nové vlakové, tramvajové nebo trolejbusové tratě či přestupní terminály, nešlo by je do těch současných jednoduše zahrnout.

JIS by se přitom měl postarat nejen o propojení dat, ale pražské dopravě dá i jednotnou tvář, která pomůže cestujícím v MHD, chodcům i řidičům. Díky JIS by už nepražané neměli ve městě tolik bloudit.

„Na orientační a navigační prvky pro chodce jakoby se v Praze v minulosti zapomnělo, případně jsou značené jen náhodně a nesystémově. Dnes lidé při cestě pěšky nemají jistotu, že dojdou bez mapy či navigace v mobilu do cíle své cesty. V metru se používají jiné směrovky než na zastávkách tramvaje i v ulicích Prahy. Při cestě pěšky Pražané potkávají různě barevné infotabule, nesourodé piktogramy a v půlce cesty třeba na mostě nebo v parku najednou zjistí, že navigace na váš cíl úplně chybí,“ uvádí Praha v realizační studii.

První nesmělé krůčky

Praha už v současnosti informuje o zpoždění autobusů a tramvají, letos nabídne online sledování polohy také pro vlaky. Ve vybraných vestibulech metra (Kobylisy, Staroměstská a Zličín) jsou nové informační obrazovky s odjezdy spojů. Na tramvajové zastávce Palackého náměstí testuje chytrý zastávkový označník. A v několika autobusech už má displeje informující o návazných spojích.

A právě chytré označníky a všudypřítomné displeje by měly být pilířem přehlednější navigace. Stejným designovým jazykem budou vyvedeny též různé značky, totemy a nedigitální cedule. Kromě nich by v lepší orientaci měla pomoci také mobilní aplikace, která bude umět navigovat pěší v ulicích i spletitých exitech metra.

Studie počítá, že do roku 2023 proběhne pilotní testování JIS a na základě zpětné vazby by pak modernizace odstartovala naplno. Avšak jen tam, kde to v daný okamžik bude dávat smysl. „Nechceme zbytečně utrácet za okamžitou plošnou výměnu všech cedulí, takže po realizaci pilotních projektů bude docházet k jejich výměně jen postupně v rámci rekonstrukcí plánovaných z jiných důvodů. Potrvá to tedy delší dobu, ale někdy se s tím začít musí, jinak by se jen zhoršoval stávající nesystém,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

