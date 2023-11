Lenovo Yoga Book 9i. Jak se žije se dvěma displeji a origami stojánkem

Yoga Book je řada notebooků, kterou charakterizují dva stěžejní atributy: vytříbený styl a odvaha pustit se do neobvyklých řešení. Ten první na modelu Lenovo Yoga Book 9i uvidíte už zvenčí – kombinace matných a lesklých kovových ploch vypadá skvěle. Druhý atribut udeří do očí hned po otevření – místo klávesnice, jakou známe z konvenčních notebooků, je tady druhý displej.

Hardware uvnitř je sázka na jistotu: procesor Intel® Core™ i7 a platforma Intel Evo. Právě tahle kombinace do značné míry definuje, s jakým strojem máme co dočinění. Konkrétní označení procesoru je i7-1355U, tedy jde o 13. generaci, jeden ze dvou vrcholných modelů notebookové řady. Má dvě výkonná jádra a osm úsporných, TDP je 15 W (maximum až 55 W). To všechno znamená, že počítač není primárně určený pro aplikace vyžadující zdrcující výkon, jako je střih videa nebo náročné hry.

Zato se však odmění tichým provozem a dlouhou výdrží baterie. V případě Yoga Booku 9i jsme se v redakčním testu, který simuluje surfování na webu, dostali na 10 hodin (jas displejů byl nastavený na 70 %).



Yoga Book je plný nádherných detailů. I ventilační průduchy se dají udělat krásně.

Když na notebooku uvidíte nálepku Intel Evo, můžete si být jisti, že jde o špičkový stroj splňující sérii požadavků, které tak nemusíte ve specifikacích dohledávat jednotlivě. Takový stroj…

se z režimu spánku probudí za méně než sekundu

jeho tloušťka nepřesáhne 15 milimetrů (Yoga Book 9i má necelých 12 mm)

vydrží přehrávat FullHD video déle než 9 hodin

má rychlé nabíjení

podporuje Wi-Fi 6 a Thunderbolt 4 (Yoga Book 9i má tři)

musí mít nějakou formu biometrického přihlašování, v případě 9i jde o kameru s

minimálním požadavkem je 8 GB RAM a SSD o kapacitě 256 GB, ale i v tomto směru je Yoga Book 9i dál – má 16 GB RAM a terabajtový disk

co se displeje týče, je Intel Evo poměrně benevolentní, předepisuje pouze Full HD rozlišení, Lenovo nadělilo dva OLED panely, každý s rastrem 2880 × 1800 pixelů

Intel Evo má ještě jeden zajímavý trumf – aplikaci Intel Unison, která umožňuje propojit počítač s chytrým telefonem. Oběma směry jde předávat fotky i další typy souborů, z pohodlí počítačové klávesnice se dá odpovídat na zprávy, notifikace z mobilu se propisují do Windows, takže není nutné při každém pípnutí mobilu sahat do kapsy. Jistě, podobné věci umí Propojení s telefonem od Microsoftu, ale jen s Androidem. Intel Unison jde dál a to samé zvládne také s iPhonem a iPadem.



Prohlížím si galerii z připojeného iPhonu a do toho mi přišla zpráva na Gmail, notifikace okamžitě vyskakuje v rohu plochy. Když ji nestihnu, najdu ji v notifikačním centru Windows, odpověď můžu napsat přímo tam.

Jak se žije se dvěma displeji

Především je potřeba říct, že nejste odkázaní pouze a jen na ovládání přes dotykové displeje. Lenovo koncept Yoga Booku domyslelo až do tvrdé každodenní reality, takže rovnou v balení najdete hardwarovou klávesnici, její transportní obal, který poslouží i jako stojan pro notebook, a také je tu aktivní stylus Lenovo Digital Pen 3 (ve stojánku/pouzdře má své transportní očko).



OLED panely jsou identické, každý má úhlopříčku 13,3", poměr stran 16:10, rozlišení 2880 × 1800 pixelů, jas 400 nitů a chrání jej tvrzené sklo Gorilla Glass s oleofobní úpravou.



Dotykové pero je kovové, má dvě tlačítka, kterými se mění funkce (záleží na aplikaci a nastavení, ale jedním třeba gumujete, druhým vybíráte oblast pro úpravy.



Pochopitelně dostanete i zdroj. Má výkon 65 W, pevný kabel s USB-C na konci a velikost, kterou jsme ještě před pár lety viděli jen u mobilních telefonů.

„Origami“ stojánek má zarážku, ke které se z jedné strany magneticky přichytí klávesnice, ze druhé se zarazí notebook – ať už s displeji na šířku nad sebou, nebo na výšku vedle sebe a v obou polohách je dostatečně stabilní.







Klávesnice je připojená přes Bluetooth, má vlastní akumulátor, tlačítka postrádají podsvícení a mají typicky notebookový zdvih. U pouzdra/stojánku si všimněte očka pro dotykové pero.



A tohle je výsledek. Jeden z hlavních argumentů, proč si koupit právě tento notebook. Tolik displejové plochy v tak mobilním zařízení jinde jen tak nedostanete.

Když chcete pracovat jen tak s notebookem na klíně, klávesnice se magneticky přichytí k dolnímu displeji – také ve dvou polohách: buď dole, takže se nad klávesnicí zobrazí widgety, nebo blíže kloubu a v tom případě se pod klávesnicí objeví touchpad i s tlačítky.



Klávesnice ve dvou pozicích. Jen pozor, v levém případě budete patrně potřebovat ještě myš.

No a konečně to jde i bez hardwarové klávesnice. Do spodního displeje klepnete minimálně osmi prsty, zobrazí se softwarová klávesnice a už můžete psát. Každopádně možností je hodně a YogaBook se dokáže přizpůsobit mnoha situacím.



Softwarová klávesnice zobrazená na spodním displeji. Na rychlé psaní delších textů pochopitelně není ideální, ale díky velikosti tlačítek a haptické odezvě (můžete si zapnout i zvukovou) se i na skleněné ploše píše lépe, než jsem čekal.

S netypickým hardwarem drží krok i software. Hlavně ze začátku je důležité, že vás Lenovo naučí, jak se se dvěma displeji pracuje a jaké triky umí. Vše je soustředěné v aplikaci User Center, naučíte se, jak pracovat s okny, nastavíte jejich chování při různých změnách (otočení notebooku, připojení klávesnice…), ladí se tu chování virtuální klávesnice i touchpadu, nastavíte si pohyblivou tapetu, se vším souvisí i čtečka dokumentů, která vám ze dvou displejů udělá knihu a vy v ní můžete listovat, na stylus míří pokročilá poznámková aplikace, se kterou se dá pracovat i na zamčeném displeji, dozvíte se o hrách, které využijí oba displeje atd.



Ukázka aplikace Yoga Book 9i User Center. Displeje se typicky používají jako samostatné monitory, ale i to se dá změnit a pokud se vyrovnáte s relativně velkou mezerou, můžete procházet web jako na jednom velkém displeji.

Kdy a za kolik

Na start prodeje v Česku stále čekáme, mělo by se tak stát ještě letos. Cenu neznáme, ale podle přepočtu z prioritních trhů se budeme pohybovat kolem 50 tisíc.



Zajímavým detailem je hardwarový přepínač, který natvrdo vypne kameru umístěnou nad horním displejem. Ta mimochodem funguje i s Windows Hello a má infra přísvit, takže funguje i ve tmě.



Dvojitý pant nejenže umožní přetočení displejů o 360°, ale také jsou v něm integrované reproduktory. Zvládají Dolby Atmos, ladili je v Bowers & Wilkins, dva mají výkon 2 W, další dva po jednom wattu. Sluchátkový konektor byste hledali marně, počítá se jen s bezdrátem.

Ve třídě Intel Evo a s danou výbavou to není cena nijak extrémní, přitom tady dostanete reprezentativní stroj, který okamžitě zaujme a na těch několika schůzkách, které jsem s ním absolvoval, zafungoval jako dokonalý icebreaker. Přitom to není jen výstřelek, kuriozita, ale výkonný notebook, který se osvědčí i v každodenní praxi. Doma a v kanceláři se po připojení periferií chová jako standardní notebook, na hotelu však poskytne komfort dvou monitorů.

Dnešní článek berte pouze jako úvod do tématu, první dojmy. Později se dočkáte i klasické recenze s hromadou naměřených hodnot.