Lenovo stahuje powerbanku pro notebooky kvůli nebezpečí požáru. Prodávala se i v Česku

Společnost Lenovo stahuje z trhu powerbanky Lenovo USB-C Laptop Power Bank. Důvodem jsou obavy, že by zařízení mohlo vzplanout. Jak informuje magazín TechSpot: již se objevila jedna zpráva, že se tak skutečně stalo, nicméně požár naštěstí způsobil jen minimální materiální škody a nedošlo během něj k žádnému zranění.

V oznámení o stažení vydaném americkou Komisí pro bezpečnost spotřebitelských výrobků se uvádí, že by majitelé těchto powerbank měli zkontrolovat svá zařízení. Postižené powerbanky mají na štítku katalogové číslo (part number) 40ALLG2WWW a číslo modelu (model number) PBLG2W.

Zkontrolujte si powerbanku

Pokud na své powerbance Lenovo USB-C Laptop Power Bank naleznete uvedená čísla, zkontrolujte dále na štítku datum výroby. Stahované přístroje mají datum výroby 22/01, 22/02, 22/03, 22/04, 22/05 nebo 22/06. Produktů vyrobených před lednem či po červnu 2022 se problém netýká.



Umístění informací na štítku powerbanky

Příčina problému spočívá ve šroubech uvnitř zařízení, které se mohou uvolnit a zapadnout mezi kryt a desku plošného spoje. Tím může dojít ke zkratu a přehřátí lithium-iontové baterie s kapacitou 20 000 mAh, čímž vzniká nebezpečí požáru.

Lenovo doporučuje postiženým spotřebitelům, aby zařízení přestali okamžitě používat a kontaktovali zákaznickou podporu, která jim poskytne bezplatnou výměnu a také pokyny pro správnou likvidaci lithium-iontových baterií v souladu s místními předpisy. Pro tyto účely lze použít webový formulář.

Postižené powerbanky se prodávaly i v Česku

V USA se prodalo přibližně 2 850 kusů těchto powerbank pro notebooky. Dle webových stránek kanadské vlády se stažení z trhu týká také 507 kusů prodaných v Kanadě. Dle srovnávače cen Heuréka se powerbanky s katalogovým číslem 40ALLG2WWW prodávaly i na českém trhu, nicméně v tuto chvíli není známo, zda i zde byly v distribuci vadné kusy.

Informace o stažení powerbank se tento týden objevily také na stránkách komunitní podpory Lenova. „Ve spolupráci s americkou komisí pro bezpečnost spotřebitelských produktů (CPSC) a v zájmu veřejné bezpečnosti Lenovo dobrovolně stahuje některé power banky Lenovo USB-C pro notebooky.“ uvádí v příspěvku administrátor, vystupující pod přezdívkou Juraj_Lenovo.

Není to poprvé, co Lenovo stahuje z trhu své výrobky kvůli možnému nebezpečí požáru. K poslednímu případu došlo v roce 2018, kdy firma dobrovolně stáhla určité šarže notebooků ThinkPad X1 Carbon. Některé kusy vyrobené od prosince 2016 do listopadu 2017 měly uvolněný šroub, který mohl poškodit baterii a způsobit přehřátí do té míry, že hrozilo riziko požáru. V roce 2014 došlo také ke stažení více než půl milionu vadných napájecích kabelů, které se mohly přehřát.