Lenovo nasazuje Intel jen do dvou prémiových modelů, Snapdragon a Ryzen AI vyhrává vše ostatní

Lenovo představilo záplavu nových notebooků v produktových řadách Thinkpad, Thinkbook, Yoga a Ideapad. Samozřejmě se klade velký důraz na AI, vše je lepší a rychlejší, ale můžeme vypozorovat několik zajímavých trendů.

Hlavní produktovou hvězdou jistě bude Thinkpad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition. Prémiový Thinkpad s karbonovým tělem tady přichází už v 13. generaci a pohání jej procesor Intel Core Ultra s přídomkem Series 2, jde tedy o nejnovější generaci procesorů Intelu, která má mít integrovaný koprocesor pro výpočty AI. Tento NPU má v případě Intelu udávaný výkon 48 TOPS. Snapdragon X udává 45 TOPS a Ryzen AI 50 TOPS.



Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen 13 s hmotností pod 1 kg

Poprvé se ale tento ultratenký (14,37 mm) 14" notebook vešel s hmotností pod jeden kilogram, konkrétně 980 gramů. Nechybí mu samozřejmě OLED displej, haptický touchpad se samostatnými tlačítky pro trackpoint nebo kamera pro přihlašování.



Notebooky Aura Edition umí chytře doladit chování počítače

Novinkou je doplňkové označení Aura Edition. Aura slibuje chytré doladění výkonu a systémových nastavení podle zvoleného typu aktivity. V režimu Pozornosti zablokuje rušivé webové stránky, utlumí notifikace a nastaví časovače pro udržení pozornosti. Režim Wellness ohlídá kamerou vaši pozici před notebookem, doporučí přestávky a doladí podání displeje. Shield zpřísní zabezpečení počítače a automaticky se na veřejných Wi-Fi připojí k předvolené VPN. Jednotlivé režimy můžete kombinovat a doladit v tradiční aplikaci Lenovo Vantage. No a samozřejmě tu je klasické přepínání systémového výkonu pro delší výdrž nebo maximální výkon.



Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition

Kromě nového Thinkpadu X1 Carbon ponese označení Aura Edition i nová Yoga Slim 7i Aura Edition. Ta zásadně nemění oblý design jiných notebooků Yoga Slim, ale hlavně jde o druhý nový notebook s procesory Intel Core Ultra 7 (Series 2). Všechny další novinky už mají AMD Ryzen nebo Qualcomm Snapdragon X Plus.



Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 AMD

V podnikové kategorii přivítáme ThinkPad T14s Gen 6 AMD, který doplní další tenké notebooky T14s s intely a Snapdragonem. Lenovo u něj slibuje AMD Ryzen AI PRO, tedy novější na podniky zacílenou verzi procesoru Ryzen AI. Design notebooku už dobře známe, zajímavý je hlavně kombinací procesoru AMD s certifikací USB-C portů pro Thunderbolt 4. Běžné AMD notebooky s USB 4.0 podporují Thunderbolt 3. Jde také o platformu Lenova s největším zasoupením různých procesorů. AMD, Intel, Qualcomm a jejich různé varianty, které přijdou i v dalším roce dělají z ThinkPadu T14s klíčový produkt.



Lenovo ThinkBook 16 Gen 7

Trochu se nám zamotává situace v Thinkboocích. Nově totiž budou existovat dva 16" Thinkbooky: ThinkBook 16 Gen 7 a ThinkBook 16 Gen 7+. Paradoxně ten, který obsahuje Snapdragon X Plus, nemá to plus v názvu. ThinkBook 16 Gen 7+ pohání AMD Ryzen AI 9 365. Mezi těmito dvěma se liší i displeje. V obou případech jde o IPS, ale snapdragonový má jen 60 Hz a nižší rozlišení. Těch 60 Hz na Snapdragonu by z něj ale s jeho 84Wh akumulátorem mohlo udělat rekordmana ve výdrži.



Lenovo ThinkBook 16 Gen 7+ a jeho ukrytý USB konektor

To plus v názvu ThinkBooku 16 Gen 7+ znamená hlavně lepší výbavu. Unikátní je hlavně zanořený USB konektor, který můžete dále zacvaknout krytkou. Ideálně sem třeba zapadnou USB adaptéry bezdrátových myší, klávesnic či sluchátek.



Lenovo Yoga Pro 7

Další nová Yoga Pro 7 dostává procesor AMD Ryzen AI 9 365 a 14,5" OLED displej. Lenovo se také chlubí soft-touch úpravou klávesnice pro příjemný pocit při psaní. Není to sice Aura Edition, ale dostanete pomocí AI optimalizovaný výkon a chlazení. Podle Lenova jeho X Power Software Accelerate pomocí AI drasticky zrychlí náhledy, rendrování a exporty. Jsem tedy spíše opatrný, zda to bude reálně užitečné.



Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1

Levné notebooky s procesory Snapdragon X Plus by měly představovat konvertibilní Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 a klasický Lenovo IdeaPad Slim 5x. Jejich cena by se už mohla blížit dvaceti tisícům a pro mnohé by se mohly stát vítanou vstupenkou do světa armových počítačů s dlouhou výdrží a tichým chodem. Oba dva nabídnou 60Hz OLED s nižším rozlišením 1920×1200 na 14" úhlopříčce, takže alespoň dostanete výborné barvy.



Lenovo IdeaPad Slim 5x

Úplně poslední do počtu pak je Lenovo IdeaPad Slim 5 v 15" nebo 13" provedení. Používá starší procesory Ryzen série 7000 a tak jako jediná novinka nesplňuje kritéria pro Copilot+ PC. Větší verze s 15,3" displejem ale nabídne 165Hz OLED a akumulátor s 70 Wh. Tedy nepůjde jen o notebook pro vymetání úplně nejnižších cenových pater.

