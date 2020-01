Lenovo na CESu: nové ThinkPady, omlazený Legion, vylepšená Yoga, notebooky pro hráče i kreativce

Další novou cestou jsou počítače určené pro kreativce. To je vedle hráčů další silná cílová skupina náročnějších uživatelů, kterým se dá jít naproti. Už to předvádí Acer se svou řadou ConcetpD a nyní reaguje i Lenovo s řadou Creator . Na konkrétní modely nové řady Creator a další nejzajímavější inovované notebooky se pro lepší přehlednost podíváme na dalších listech. Bude mezi nimi i další zajímavý průkopník: ultramobilní notebook s čipem ARM , konektivitou 5G, výdrží 24 hodin a Windows 10.

Futuristická novinka by se měla dostat na trh v druhé půlce letošního roku a stát bude 2 499 dolarů (přibližně 69 tisíc korun po přepočtu a zdanění). Stane se zřejmě prvním notebookem s ohebným displejem na trhu, čímž otevře novou kategorii. Bezpochyby Lenovo nezůstane osamoceno, tento trend se totiž snaží tlačit i Intel a Microsoft mu jde naproti s Windows 10X .

Lenovo se chlubí, že Lenovo Flex 5G bude prvním notebookem s podporou sítí 5G. Je to prémiový notebook s přetáčecím displejem s úhlopříčkou 13,9". Kromě rychlé mobilní konektivity je připravený na celodenní cestování i z hlediska pevné konstrukce a výdrže. Tělo je z kovu a na jedno nabití by měl notebook vydržet až 24 hodin.

Chromebooky, Lavie a Ducati

Kromě toho Lenovo přineslo i dvě novinky z řady chrombooků. Prvním je IdeaPad Duet Chromebook, který je počítačem ve stylu Microsoft Surface, tedy s výklopným stojánkem a odnímatelnou klávesnicí. Druhým je IdeaPad Flex 5 Chromebook, což už je klasický notebook, jen tedy s možností displej zcela přetočit. Obě novinky mají každopádně dotykové obrazovky.



Nové Chromebooky IdeaPad Duet a IdeaPad Flex 5

Lenovo také pokračuje na produktové řadě Lavie, což jsou ultralehké notebooky původně značky NEC. Teď už ale pár let spadají pod Lenovo a jsou to úchvatné stroje nebývalých fyzických vlastností. Nový model Lavie Pro Mobile váží pouhých 839 g! Přitom je to 13,3" notebook. Trochu těžší, ale výkonnější, bude Lavie Vega. Řada Lavie se však u nás neprodává.

Lavie Pro Mobile a Lavie Vega

A nakonec specialita. Lenovo obchodně spolupracuje s výrobce motocyklů Ducati a teď předvedli Lenovo Ducati 5, nový notebook s designem motorek. Bude to speciální edice prémiového 14" notebooku.



Lenovo Ducati 5