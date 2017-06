Lenovo Legion Y720: otestovali jsme herní speciál s civilním vzhledem

Legion představuje pro Lenovo podobnou herní značku jako ROG pro Asus nebo Predator pro Acer. Lenovo zatím mělo herní modely Y v řadě Ideapad, Legion nyní nastupuje jako samostatná značka herních speciálů. Testovaný patnáctipalcový Legion Y720 tak patří mezi vybavené herní stroje, které se nezaleknou i náročnějšího hraní. Současně působí střídmým dojmem a víc než na vnější agresivitu sází na reálný výkon.

Lenovo Legion Y720 Core i7-7700HQ 2,8 GHz ● Nvidia Geforce GTX1060, 6 GB ● 15,6", FullHD, IPS, matný ● 16 GB DDR4 ● 256 GB NVMe SSD, 1 TB disk ● HDMI, miniDisplayPort, USB-C Thunderbolt 3, 3× USB 3.0, GBit LAN, audio ● 802.11ac, Bluetooth 4.0, bezdrátový přijímač pro Xbox One gamepady ● 60 Wh aku ● 38 × 27,7 × 2,9 cm ● 3,2 kg 42 999 Kč

model 80VR0028CK



Design není od Lenova neznámý. Y na víku displeje ve tmě tlumeně svítí

Legion Y720 využívá pro Lenovo tradiční design s displejem uchyceným uprostřed a zvýšenými rohy s naznačenými reproduktory. Ty sice zvýrazněnou plochu na stranách nezabírají, díky spodnímu basovému reproduktoru ale poskytují hutný hlasitý zvuk.

Stereoefekt ale od reproduktorů moc nečekejte. Reproduktory jsou ve skutečnosti blízko sebe pod kloubem displeje. Legion Y720 se sice chlubí certifikací pro Dolby Atmos, což je prostorový zvuk, platí to ale jen při použití sluchátek. Dolby Atmos aplikace zde ale hlavně upravuje tradiční zvuk a mírně ho posouvá do prostoru. Při hraní jsme měli lepší pocit z USB sluchátek Steeelseries s 7.1 zvukem.



Reproduktory jsou uprostřed nahoře, doplňuje je basový na spodní straně. Klávesnice nabízí příjemné rozložení pro hry a dedikovanou klávesu spouštějící záznam herního dění

Oproti běžným notebookům Lenova se Legion odlišuje jen zvýrazněným a mírně prosvětleným Y na víku displeje, jinak černé plasty s nenápadnou strukturou nekřičí do světa výjimečnost. Snad jen matná povrchová úprava je náchylnější na viditelné otisky prstů.

Čísla 1060 a 7700 jsou zárukou rychlosti

Uvnitř je přitom už dostatečně dimenzovaná grafika GTX 1060 a Core i7 sedmé generace. Pochválit musíme velmi rychlé SSD díky čemuž je celkový dojem z počítače opravdu příjemný. Doplňkový terabajtový disk poslouží jen jako odkladiště.

Použitý 15,6“ displej sice nemá podporu G-Sync, ale kryje ho odolné sklo a přitom není přehnaně lesklý. Netrápí ho pozorovací úhly a k podání barev nemáme výhrady.Výkon bezpečně stačí na hraní ve FullHD na vysoké detaily. U náročných her budete muset při požadavku na plynulých 60 FPS asi trochu slevit z detailů, ale ústupky nikdy zásadně nebolí. U GTX 1050 nebo 1050Ti těch ústupků bude rozhodně víc. V rámci Y720 je GTX 1060 zapojená současně s grafikou integrovanou na procesoru, což zlepšuje výdrž v kancelářském režimu na akumulátor, kdy dedikovaná grafika neběží. Problém ale je, že HDMI konektor u takových notebooků nepodporuje potřebných 90 Hz pro virtuální realitu. Naštěstí Lenovo přidalo další miniDisplayPort, přes který můžete HTC Vive nebo Oculus Rift připojit a využít tak VR i delší výdrž na akumulátor.

Naměřili jsme 3DMark _ SSD



HDD

Ice Storm 75906 Cloud Gate 20529 Sky Diver 22285 Fire Strike 9048 Time Spy 3527 PCMark 8 Home OpenCL 3550 Home 2965 creative OpenCL 4300 creative 2861 work OpenCL 5077 work 3512 Unigine Heaven Extreme 70,3 FPS Valley Extreme HD 56,6 FPS Výdrž film 5:58 hra 1:20

Po otevření spodního krytu nás překvapily dvě bezdrátové síťové karty. Klasický Intel tady doplňuje karta Microsoftu. Legion Y720 má totiž vestavěný přijímač pro Xbox One gamepady. Ne obyčejný Bluetooth, ale dedikovanou WiFi 802.11n se dvěma anténami na přední hraně klávesnice, ke které můžete připojit čtyři bezdrátové ovladače.



Klasické dvouokruhové chlazení pro grafickou kartu vlevo a procesor vpravo. Paměťové moduly jsou dobře přístupné, stejně jako pevný disk a SSD. Neobvyklý zahnutý akumulátor slibuje kapacitu 60 Wh. Pod SSD se schovává karta Microsoftu pro ovladače k Xbox One. Antény má na přední hraně notebooku.

Nevadí hlasitost chlazení, jako spíš kolísání

Zatímco k výkonu nemám zásadní připomínky a Lenovo zvládá notebook uchladit i při dlouhém hraní, asi vás při používání zaskočí hluk chlazení. Nejde ani tak o to, že byste notebook slyšeli v režimu bez zátěže. Při psaní textů o něm vědět nebudete, ale Lenovo zvolilo agresivnější změny otáček chlazení. Notebook tedy rychle přechází mezi různými hlučnějšími otáčkami chlazení a právě tyto změny mohou rušit víc než třeba hlasitější, ale pozvolný nárůst chlazení. Ručně pak můžete zapnout maximální otáčky chlazení, kdy se hlasitost zvýší, ale pořád to není to nejhorší, co jsme testovali.

Bezva herní klávesnice, ale ten touchpad

Určitě ale musím pochválit klávesnici. Lenovo klávesnice umí a tato to potvrzuje. Tvar kláves sice připomíná kancelářský notebook, ale přesný stisk a zejména podpora více stisknutých kláves je pro hry důležitější. Lenovo také nezanedbalo kurzorové šipky, které jsou tady větší než běžné klávesy a kvůli tomu zmenšený numerický blok se přitom stále dá pohodlně využít. Hráči ocení i samostatnou klávesu spouštějící nahrávání obrazovky. Bez nastavování můžete stiskem jediné klávesy nahrát dění ve hře. U herní klávesnice nesmí chybět podsvícení. Libovolnou barvu můžete nastavit čtyřem zónám klávesnice a přepínat mezi různými profily.

Touchpad opět u Lenova musíme kritizovat. Zase neumí rychlé klepnutí dvěma prsty pro kontextovou nabídku. Musíte silou stisknout touchpad, aby kliknul. Lenovo je jediné, které tvrdohlavě trvá na takovém touchpadu, přitom to samo umí. Thinkpad od Lenova tím netrpí. Dokud se to bude objevovat, budeme to kritizovat.

Na běžný herní standard nás potěšila nabídka konektorů. Základ v podobě tří USB 3.0, HDMI a LAN doplňuje miniDisplayPort a USB-C s podporou Thunderbolt 3. Díky tomu notebook připojíte i k několika 4K monitorům.

Poctivé herní nářadí

Legion Y720 plní přesně očekávání. 43 tisíc za zvolenou konfiguraci není přemrštěná ani podezřele levná cena. Acer nabídne za stejnou cenu podobnou konfiguraci s 17,3" displejem jako Predator 17, Asus v GL502VM stejné parametry za 40 tisíc. Rozhodovat tak budou spíš osobní preference a drobné detaily.

Výkon je dostatečný na hraní i těch náročnějších her. Kvalitní klávesnice ladí s příjemným displejem a kritizovaný touchpad stejně hráči nepoužívají. Při používání vás tak zaskočí jen slyšitelné skoky mezi úrovněmi chlazení, skutečný hluk chlazení při hraní je ale přitom snesitelný.