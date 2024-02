Lenovo láká na průhledný displej notebooku, ale víc vás zaujme vnitřek nového Thinkpadu T14

Ačkoli je MWC především mobilní veletrh, narazíme tu i na tradiční počítače. I když v případě prototypu notebooku s průhledným displejem od Lenova se o nějaké tradici nejspíš moc mluvit nedá.

Překvapivě na akci pro novináře mělo Lenovo hned tři tyto notebooky a dokonce nevyžadovaly ani trvalé připojení k napájení. |To ale neznamená, že si je brzy koupíte. Jde hlavně o koncept a vizi do budoucna.

Notebook má průhledný microLED displej s extrémním jasem 3000 nitů a na prototypech to nešlo změnit. V potemělé místnosti nás tedy dost obraz na displeji dost oslňoval. Vysoký jas je tu ale nutný, aby to přepralo obraz, který vidíte skrze průhledný displej. Co je černé, je zcela průhledné, čím jasnější objekt na displeji, tím víc odolává průhlednosti.

Notebook měl také na skle vytištěnou klávesnici, tedy bez haptické odezvy, bez zdvihu kláves, jen pro efekt. Tento notebook asi uvidíme v nějakém filmu jako rekvizitu, ale na běžném trhu se nejspíš nikdy neobjeví,

Podstatnější jsou tak nové modely počítačů, které zamíří letos na trh. V zásadě jde u všech notebooků o povinný upgrade na současné řady procesorů Intel a pochopitelně i Lenovo se chlubí akcelerací AI funkcí, zatím ale něco smysluplného stále chybí.

Nový konvertibilní Thinkbook 2-in-1 ale přidává možnost zadokovat aktivní pero na pravý bok notebooku pomocí silných magnetů, takže by mělo vydržet i pohyb v batohu. zlepšil se i zdvih kláves nebo velikost touchpadu.



Stříbrný Thinkpad T14s a černý T14 nemají zásadně jinou tloušťku

Nejzajímavější ale bude nová generace Thinkpadu T14, etalonu kancelářských notebooků. Samozřejmě bude existovat i nepatrně tenčí verze T14s, ale hlavní změny najdete uvnitř modelu T14.

Ve spolupráci s iFixItem totiž Lenovo zásadně přepracovalo vnitřnosti notebooku s cílem vyšší opravitelnosti a tedy snadnějšímu přístupu ke komponentám a jejich případné výměně. Vrací se například dva sloty pro systémovou paměť, která tak již není napevno napájená na desce, touchpad půjde vyměnit i bez vyndávání základní desky a díky upravenému chlazení, které fouká do zadní strany je na pravé straně místo pro konektory, které jsou navíc na samostatné desce pro případ výměny.



Uvnitř Thinkpadu T14 se dá více věcí snadněji vyměnit

Na všech důležitých komponentách jsou pak drobné QR kódy, které vás nasměrují na podrobný návod demontáže a výměny součástek.

Thinkpad už byl předtím slušně servisovatelný, to je u korporátních strojů téměř nutnost, ale dodatečnými úpravami se podařilo dále zvýšit index opravitelnosti ze 7 na 9 z 10 bodů v hodnocení iFixItu. Aktuálně takvou péčit dostal jen ThinkPad T14, ale pro Lenovo jde o ten nejdůležitější produkt, takže pokud se to bude líbit, určitě se zvolené postupy dostanou i do dalších modelů v nabídce.