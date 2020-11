Lenovo Ideapad Creator 5: Displej hraje hlavní roli [test]

Před rokem a půl uvedl Acer svou řadu ConceptD zaměřenou na kreativce. Vzal herní notebooky Nitro a Predator, kde displeje nahradil obrazovkami s výbornou kalibrací na rozšířené barevné prostory AdobeRGB nebo DCI-P3.

Nyní k podobnému kroku sahá Lenovo, ale volí levnější přístup. Místo vytváření nové kategorie s unikátním designem, vzalo standardní levný herní notebook Ideapad Gaming a vyměnilo v něm jen displej. Máme tu tak Lenovo Ideapad Creator 5 s displejem přesně zkalibrovaným na barevný prostor AdobeRGB.

Lenovo Ideapad Creator 5 Core i5-10300H ● GTX 1650, 4 GB ● 16 GB DDR4 ● 15,6" FullHD (jas 496 nits, dE 1,67 v AdobeRGB) ● 512 GB SSD ● ● 802.11ax 2×2, Bluetooth 5.0 ● 45Wh ● 35,8 × 24,9 × 2,4 cm ● 1,99 kg Cena: 28 990 Kč

Označení konfigurace: 82D4003UCK

Vnější provedení notebooku pro kreativce vypadá zcela stejně jako verze pro hráče. Tělo tvoří plasty s tmavým khaki odstínem někde mezi tmavě šedou a zelenou (oficiálně Dark moss). Jako u herní notebooku nenajdete téměř žádné konektory na pravé straně, kde je jen jedno USB. Zbývající – napájení, HDMI, LAN, USB, USB-C a audio – leží vlevo. Není tu tedy čtečka paměťových karet a ani USB-C neumí Thunderbolt 3.



Plastový notebook vychází z řady Ideapad Gaming



Vpravo najdete jen USB port, zbytek konektorů je na levé straně

Nenajdete tu ani čtečku otisků nebo kameru podporující přihlašování. U původního levného herního notebooku to tolik nebolí, v případě notebooku pro designéry by to už přece jen nějakou tu biometriku pro rychlejší přihlašování chtělo.