Lenovo ideapad 710S - velký a skvělý displej v malém těle

Tenký a lehký ideapad 710S od Lenova nenabídne trendovou výbavu, popravdě to ale nakonec vadit nebude. To spíš oceníte spolehlivé provedení, výbornou výbavu tam, kde je to opravdu potřeba, a k tomu docela zajímavou cenu.

Lenovo ideapad 710S Core i7-7500U ● 8 GB DDR3L ● 256 GB NVMe SSD ● 13,3" FullHD IPS matný ● 2× USB 3.0, čtečka SD, microHDMI, audio ● 46 Wh ● 30,7 × 21,5 × 1,4 cm ● 1,1 kg ● Windows 10 Home 23 000 Kč

model 80VQ001NCK

Zatímco trendy dnes nutí výrobce dávat 14“ displeje do původně 13,3“ notebooků, 710S na to jde jinak. 13,3“ displej s tenkými okraji Lenovo vtěsnalo do těla notebooku, který dříve počítal spíše s displejem kolem 12“. Výsledkem je tak lehký a kompaktní notebook, který přitom nabídne kvalitní displej. Jasný, matný s výborným pokrytím sRGB prostoru a samozřejmě FullHD a IPS.



Displej příkladně kopíruje sRGB prostor a je tak použitelný i na úpravu fotek v terénu. Jas displeje pak sahá od 3 do 290 cd/m2 a je tak použitelný i pro práci venku

Tělo notebooku kryje ze všech stran kov, v našem případě ve zlatém ale přesto nenápadném provedení. Klávesnice s dvouúrovňovým podsvícením nesahá až ke krajům už tak malého notebooku, při psaní jsem ale neměl stísněný pocit a psalo se mi na ní velmi příjemně. Touchpad už patří k tradičním slabinám ideapadů. Zase ovladače nedovolí nastavit klepnutí dvěma prsty pro kontextovou nabídku. Touchpad to ale umí, po ruční úpravě v registrech se už choval správně.



Zlaté provedení naštěstí není příliš výrazné, ale Lenovo ideapad 710s můžete mít případně i ve stříbrné verzi. Skvělý 13,3" displej sahá téměř ke krajům a představuje hlavní lákadlo tohoto notebooku. Reproduktory na spodní přední straně hrají vzhledem k rozměrům notebooku překvapivě dobře

U tak tenkého notebooku příjemně překvapila kvalita reproduktorů, které se chlubí logem JBL. Míří sice dolů a tak potřebují pevnou podložku, aby se opravdu rozehrály, ale nabídnou hutný hlasitý zvuk použitelný pro pohodlné sledování filmů.

Ignorování moderních trendů se tady projevuje chybějící čtečkou otisků prstů a absencí konektoru USB-C. K dispozici jsou jen dva USB 3.0, audio, čtečka SD karet a microHDMI. Redukci z microHDMI na tradiční větší konektor ale v balení nenajdete.



Klávesnice nesahá zcela ke krajům, ale není nějak stísněná. Příjemný a jasný stisk pomáhá delšímu psaní. Výdech chlazení vede pod displej s velkým úhlem otevření, hlučnost se dá snížit. Nabídka portů je vzhledem k drobným rozměrům jen základní a pro výstup obrazu se neobejdete bez redukce

Právě chybějící čtečka a USB-C podtrhují, že tělo notebooku 710S není na trhu žádnou novinkou a prodával se už loni s procesory Sky Lake. Aktuální model ale používá sedmou generaci Core a díky staršímu prověřenému šasi může Lenovo nabídnout nižší cenu. Testovaný model s procesorem Core i7-7500U tak můžete koupit už za 23 tisíc korun. Výkonný procesor v těsném těle sice hrozí hlučnějším chlazením, ale dá se zkrotit pomocí Notebook Fan Control a notebook výrazněji uslyšíte až při opravdu náročné zátěži. Výkonu pomáhá i NVMe SSD, byť jeho rychlosti v zápisu jsou podprůměrné.

Naměřili jsme 3DMark _ SSD

Time Spy 355 Fire Strike 880 Sky Diver 3 930 Ice Storm 61 887 PCMark 8 Home OpenCL 3 518 Home 3 036 Creative OpenCL 4 092 Creative 2 914 PCMark 10 Celkem 3 537 Základ 7 636 Produktivita 2 366 Tvorba 6 652 Výdrž film 9:09 Kancelář 10:44

Pokud přesně víte, co potřebujete, může Lenovo ideapad 710S za příjemnou cenu bodovat. Nehraje si na exkluzivní materiály a výbavu, která vypadá líp v prospektu než ve skutečnosti. Nabídne ale výborný displej, pohodlnou podsvícenou klávesnici, pohodový výkon, dlouhou výdrž a to vše v kompaktním lehkém provedení. Něco budete muset opravit softwarem svépomocí, jmenovitě touchpad a ventilátor. Osobně mi nejvíc vadí microHDMI vyžadující redukci, ale s tím se dá žít.