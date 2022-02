Lenovo aktualizuje nejoblíbenější notebooky. Ideapad Gaming mění design a ThinkPad T dostane OLED a RTX

Pilíř nabídky Lenova pro běžné uživatele představuje řada Ideapad, naopak synonymem pro pracovní notebook je bezpochyby Thinkpad. Obě tyto dvě hlavní větve nyní dostávají zásadní vylepšení.

Ideapad Gaming s lepším chlazením

Doposud hlavní rozdíl mezi řadami Lenova Ideapad Gaming a Legion spočíval v chlazení. Ideapad Gaming jako levnější „obyčejnější“ notebook používal starší koncepci s omezeným výdechem horkého vzduchu. Nová letošní generace ale přechází na zadní a boční výdech jako u Legionu. Popravdě s Legionem tu je mnohem více společného. Hlavní konektory se přesunuly na zadní stranu, posunul se i kloub displeje od zadní strany stejně, jako to používá Legion.



Nahoře současná generace, pod ní nový IdeaPad Gaming v 15 a 16 palcových verzích

Ideapad Gaming 3 a 3i si koupíte v úhlopříčkách 15,6" a 16". Nepatrný rozdíl v úhlopříčkách způsobuje poměr stran. Menší je klasický 16:9, větší už 16:10. V nabídce bude jak s letošními generacemi procesorů Ryzen (3), tak Intel (3i) a grafikou až RTX 3060 na 105W odběru. Specifikace slibují i grafiku Intel Arc A370M.



15" a 16" verze Ideapadu. 15" bude v bílé a šedé, větší jen v šedé

Nový 16palcový notebook IdeaPad Gaming 3i s procesorem Intel Core bude dostupný od července s cenou začínající na 24 990 Kč včetně DPH. Model IdeaPad Gaming 3 v 16palcovém provedení s procesorem AMD Ryzen 6000 Series pak bude dostupný od srpna s cenou od 26 990Kč s DPH.

15palcový notebook IdeaPad Gaming 3i s procesorem Intel Core bude dostupný od června za cenu od 20 990 Kč s DPH. Notebook IdeaPad Gaming 3 s 15palcovým displejem a procesorem AMD Ryzen 6000 Series bude k dispozici od července s cenou začínající na 24 990 Kč včetně DPH.

Konvertibilní Ideapad Flex 5/5i i s OLED

Kdo hledal levný vybavený konvertibilní stroj, nejspíš skončil u Ideapad Flex 5. Nově se bude prodávat i s procesory Intel 12. generace (5i) a byť na pohled vypadá design velmi podobně, displej (14" nebo 16") se protáhl na poměr stran 16:10 a kloub je nyní dvoufázový. Při rozevření tedy nejprve displej mírně nadzvedne klávesnici, a teprve při dalším překlápení se začne ohýbat i druhá část pantů.



Při rozevření se nadzvedne klávesnice pro lepší chlazení

Flex 5 sice vyhrával cenovou výhodností, ale plastové šasi a horší displej neoslnily. Nová generace ale bude v nabídce nejen v plastovém ale i kovovém provedení a jako displej se objeví i OLED s rozlišením 2800 na šířku. Verze s procesory Intel nabídne také Thunderbolt 4.



14" Flex 5 v plastu nebo kovu (jen Intel), 16" jen v kovu pro oba procesory

14palcový konvertibilní notebook IdeaPad Flex 5i s procesory Intel Core bude dostupný od července za cenu od 12 999 Kč včetně DPH. 14palcový konvertibilní notebook IdeaPad Flex 5 s procesory AMD Ryzen bude dostupný od července za cenu od 13 999 Kč s DPH.

16palcový konvertibilní notebook IdeaPad Flex 5i s procesory Intel Core bude dostupný od července za cenu od 17 990 Kč včetně DPH. 16palcový konvertibilní notebook IdeaPad Flex 5 s procesory AMD Ryzen bude dostupný od července za cenu od 17 990 Kč s DPH.

ThinkPad T se slabou RTX grafikou

Měnit design ThinkPadu, natož řady T, vždy hrozí revoltou skalních fanoušků, přesto Lenovo upraví provedení tak, že to oceníte. Z vnějšku se zásadně moc nezmění, ale nové o čtvrt kila lehčí tělo, větší touchpad nebo displeje 16:10 včetně OLED, FullHD kameru s přihlašováním určitě oceníte. Nově bude k dispozici i s grafikou Nvidia RTX 2050 – na hraní se tedy pořád moc netěšte, je to přece jen pracovní stroj.



ThinkPad T ve dvou barevných variantách a s větším touchpadem

Základní Téčko pořád nabídne konektor RJ45, vyberete si mezi procesory Ryzen 6000 nebo Core 12. generace a nechybí ani možnost 5G či Wi-Fi 6E.

K základní T14 G3 a lehčí a tenčí T14s G3 přibude i větší T16 G1, pochopitelně s 16" displejem 16:10.

ThinkPad X1 Extreme G5 pro extrémisty

Nová generace X1 Extreme potvrzuje prémiové postavení tohto notebooku. To není stroj, který si koupíte, protože vám dává smysl. Je to extrémní notebook, který vám spíš firma koupí jako odměnu za pracovní nasazení.



ThinkPad X1 Extreme G5

Nová generace do tenkého nenápadného těla ThinkPadu natlačí až grafiku RTX 3080 Ti, 64 GB DDR5, 8 TB SSD a Core i9 v H variantě. O chlazení se tu postará vapor chamber spojená s procesorem a grafikou pomocí liquid metal.



Obavy o chlazení výkonných komponent v tenkém těle chce rozptýlit vapor chamber

Šestnáctipalcový dotykový 4K displej je samozřejmě také v poměru 16:10 a umí 165 Hz. Vše vaši tašku moc nezatíží, hmotnost se stále vejde pod 2 kg, ale pochopitelně maximální konfigurace odlehčí i vaši peneženku.

Dostupnost Cena od ThinkPad X1 Extreme Gen 5 červenec 2022 68 725 ThinkPad P16s Gen 1 i květen 2022 38 725 ThinkPad P14s Gen 3 květen 2022 38 225 ThinkPad T16 i květen 2022 34 975 ThinkPad T14 i květen 2022 34 975 ThinkPad T14s i červenec 2022 39 975 ThinkPad T16 AMD červenec 2022 34 975 ThinkPad T14 AMD červenec 2022 34 975 ThinkPad T14s AMD červen 2022 39 975

ThinkPad X13s Gen 1 obsahuje ARM

S prvním ThinkPadem vybaveným procesorem Snapdragon 8cx Gen 3 také Lenovo nastupuje v profesionálním segmentu do počítačů Windows on ARM. Hlavní důraz se tu klade na tenké rozměry (13 mm), nízkou hmotnost těsně okolo 1 kilogramu a dlouhou výdrž až 28 hodin.

Na pohled to je stále ThinkPad s 13" displejem 16:10, ale díky procesoru je to i trochu mobil. Jako první ThinkPad podporuje 5G přes milimetrové vlny, kamera umí 5 MPx, ne jen FullHD jako u jiných počítačů, a není tu žádný ventilátor, který by hučel.



ThinkPad X13s Gen 1

Samozřejmě stále panují obavy o výkon a kompatibilitu notebooků s Windows poháněnými procesory Arm. Pole podobných notebooků drtivě ovládá Apple a v privátních nákupech vede. V rámci firemních nákupů ale dává ThinkPad s Armem smysl. Pořád jde o ThinkPad, takže lépe zapadne do firemní infrastruktury. ThinkPad X13s Gen 1 nechce být strojem pro střih videa nebo profesiální úpravu fotek. Jako spolehlivý kancelářský stroj s masivní výdrží a nízkou hmotností své místo nejspíš najde.

ThinkPad X13s bude dostupný od června 2022 s doporučenou cenou od 34 980 Kč.