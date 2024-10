Lenovo AI Now je pomocník, o kterém si Microsoft může nechat zdát

Lenovo během veletrhu Tech World 2024 představilo několik AI služeb a aplikací. Čínský výrobce prodává počítače s nálepkou AI PC a rovnou k nim nabídne praktické nástroje včetně chatbotu a nástroje na učení, které využijí lokální AI akcelerátor. Trochu tím supluje chabou výbavu Windows.

Trh s chatboty je sytý, Lenovo přidává další. AI Now je postavený na bázi velkého jazykového modelu (Llama 3.1 přestavená v červenci), běží ale lokálně. Detaily neznáme, pravděpodobně půjde o nejmenší variantu.

Oproti internetovým chatbotům, které odpovídají na obecné otázky, se AI Now zřetelně profiluje. Pomůže vám se správou a prohledáváním dokumentů, přepíše obsah online schůzek a zautomatizujete s ním řadu činností. Generování obsahu chybět nebude (včetně grafiky), Lenovo však slibuje také pomoc s nastavením počítače a řešením potíží.



Takovým pomocníkem by měl být Copilot

Poslední bod měl naplnit domácí Copilot, ale po jeho transformaci do samostatné aplikace, která na propojení se systémem rezignovala, takový pomocník ve Windows pořád chybí. Abychom mohli tvrdit, že Lenovo AI Now tuhle roli zastane, si nástroj budeme muset nejdřív zkusit.

Premisa je u AI Now stejná jako dříve u Copilotu – pomocník porozumí přirozenému textu a vy mu vlastními slovy napíšete, aby třeba zapnul noční osvětlení, tmavý režim nebo snížil jas obrazovky. Obecně by mohla být nejužitečnější osobní knihovna dokumentů. AI s nimi bude pracovat, ale ne v cloudu, což jistě někoho zaujme. Lenovo chatbot otevírá třetím stranám.

Firma se chlubí obsahovými filtry (Azure AI Content Safety) a certifikáty (UL Verified Mark for AI Model Transparency), kterými chce dokázat, že to s bezpečností uživatelských dat v souvislosti s použitím AI myslí vážně. Lokální data prý budou zašifrovaná a každé použití cloudu budete muset schválit. Lenovo AI Now bude dostupný na vybraných počítačích v závislosti na procesoru, grafické kartě a AI akcelerátoru. Přesnější informace firma poskytne časem.



AI vám pomůže učit se tak, abyste pokryli svá nejslabší místa

Na chatbot navazuje Lenovo Learning Zone, studijní platforma pro třídy, která se neobejde bez AI Now. Nabídne asistenci během výuky včetně přepisu. Z poskytnutých výukových materiálů AI vypíše poznámky, vytvoří kvízy pro otestování znalostí a studijní výsledky vyhodnotí. Opět bude vycházet z veškerého obsahu, který nahrajete do osobní knihovny v AI Now.

Druhým pilířem bude synchronizace souborů mezi počítačem a mobilem. Aplikace Smart Scanner poslouží jako ruční skener papírových materiálů. Nové nástroje by měly být dostupné brzy, datum neznáme. Lenovo ani neříká, jak to bude s jazyky. Llama 3.1 jich oficiálně podporuje jen pár.

Zdroje: tisková zpráva