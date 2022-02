Lego leze do peněz. Tady je 10 nejdražších setů, které aktuálně můžete koupit. Začínáme na deseti tisících

Představíme vám deset nejdražších setů, které jsou aktuálně dostupné na našem trhu . Řadili jsme podle ceny a pohybujeme se v rozmezí od 9 999 do 20 999 korun. Pokud bychom brali v úvahu i již neprodávané sety, unikátní kousky v aukcích, dostali bychom se k částkám o šesti, nebo dokonce sedmi řádech.

Díky Legu můžete vlastnit jeho zmenšeninu – sada číslo 42115 obsahuje 3696 kostiček a je určena hračičkům starším 18 let. Výsledný model v měřítku 1:8 má rozměry přibližně 13 centimetrů na výšku, 60 centimetrů na délku a 25 centimetrů na šířku.

Set s číslem 71043 obsahuje 6020 kostiček , čtyři minifigurky (Gordic Nebelvír, Helga z Mrzimoru, Salazar Zmizojel a Rowen z Havraspáru) a 27 mikrofigurek studentů, profesorů a soch. Hrad měří přes 58 centimetrů na výšku, 69 centimetrů na šířku a 43 centimetrů do hloubky.

Těsně pod jedenácti tisíci korunami končí cenovka stavebnice Bradavického hradu , díky které se můžete kdykoli vrátit do školy čar a kouzel z Harryho Pottera. Součástí je také sestavitelný model létajícího auta Ford Anglia či pět lodí.

Díky Legu si můžete postavit zmenšenou repliku této historické památky třeba u sebe v obýváku. Sada číslo 10276 obsahuje 9036 kostiček a je určena osobám starším osmnácti let. Po sestavení získáte model Kolosea s rozměry 21 × 24 × 11 centimetrů.

Kdo by neznal jednu z nejpopulárnějších italských památek – Koloseum! Oválná stavba v centru města Říma je největším antickým amfiteátrem, který byl kdy postaven, a navzdory svému stáří je dodnes největším stojícím amfiteátrem na světě.

Titanic (10294) – 16 499 Kč

Jistě vám nemusíme podrobněji představovat příběh britského osobního parníku Titanik, který se 15. dubna 1912 potopil v severním Atlantiku po nárazu do ledovce během své první plavby ze Southamptonu ve Spojeném království do New Yorku ve Spojených státech.

Titanik si můžete postavit také jako model z Lega – sada s číslem 10294 obsahuje neuvěřitelných 9090 kostiček a sestavíte z ní zmenšeninu s rozměry 135 × 16 × 44 centimetrů. Jedná se o funkční model, u kterého lze například vytahovat kotvu, napínat lana mezi jednotlivými stěžni či sledovat funkci pohyblivých pístových motorů.

Výrobce se soustředil na detaily, takže loď lze rozpojit a vychutnat si podrobně zpracované interiéry tří sekcí. V příčném řezu se tak budete moci podívat například na schodiště, jednu z kotelen či kuřácký salónek. Součástí sady je i podstavec a informační štítek.