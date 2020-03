Legendární SETI@Home končí. Dvacet let hledalo ufony, ale asi žádné nenašlo

SETI@Home po dlouhých 21 letech přestává hledat mimozemské vysílání umělé povahy. Správci na webu oznámili, že posbírali veškerá data, která potřebovali, a nyní na řadu přijde jejich interpretace a publikace ve vědeckých časopisech. Systém pozastaví 31. března 2020.

Dobrovolný program analýzy rádiových a optických dat z teleskopů začal fungovat 17. května roku 1999 a ve své době patřil k internetovým senzacím, kterou si vyzkoušel snad každý tehdejší domácí surfař s vytáčeným internetem.

Drobný software si čas od času stáhl ze serveru dávku surových dat, provedl jejich analýzu a výsledky odeslal zpět do ústředí. Aby američtí vědci motivovali co nejvíce dobrovolníků, díky bohatým statistikám a žebříčkům vnesli do experimentu prvky gamifikace, aby mezi sebou mohli jednotlivci (i celé týmy) soupeřit, kdo toho odeslal nejvíce.

Thanks to the many volunteers who have helped crunch data for SETI@home in the last two decades. On March 31, the project will stop sending out new work to users, but this is not the end of public engagement in SETI research. pic.twitter.com/P0t0v8w7n4