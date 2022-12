Lednový Computer pro hráče: dva velké testy levných herních monitorů a přesných myší

Peníze od prarodičů nalezené pod vánoční jedlí můžete utratit všelijak, hráče to však bude jistě lákat k nákupu nějaké pěkné herní myšky. Pokud si i takto lehce nabytých financí vážíte, a to byste měli, podívejte se na náš velký test: důkladně jsme prověřili rovnou 8 skvělých myší pro hráče, kteří chtějí zejména perfektní přesnost, a také více tlačítek po stranách pro rychlé akce.

Také druhý test míří na hráče: do testlabu jsme pozvali rovnou 13 herních monitorů v cenovém rozmezí od čtyř do jedenácti tisíc korun, s vysokou obnovovací frekvencí a s úhlopříčkou 24“. Můžeme říct, že ty nejlepší jsou skutečně ty dražší, na druhou stranu skvěle obstály i monitory z nejnižší cenové kategorie.

Z dalších článků vypíchněme rozsáhlého průvodce nákupem notebooku: výrobci mají plné sklady, optimisticky předzásobené z doby covidu, a teď se musejí sklady uvolnit před příchodem nových generací. A to je okamžik, kdy lze koupit úžasné notebooky i v cenách od desíti do patnácti tisíc. Přečtěte si, na co si dát pozor, jaké funkce a technologie požadovat, a samozřejmě jsme vybrali několik konkrétních modelů, které podle nás dávají smysl.

Obsah Computeru

Novinky

IT kalendář

Nadějné technologie

Psali jsme před 10 lety

Bezpečnostní servis

Hoax měsíce

Střípky z Linuxu

Tweetomanie

Čísla čísla

Připraveno ke startu

Černobíle: Mastodon vs. Twitter

Inspirace: novinky ze světa knih, filmů a seriálů

Wi-Fi 7: Na co všechno se můžeme těšit

Fotofascinace: 30 let starý Apple Macintosh PowerBook Duo 230

Statistika: Black Friday

Osobnost: Zakladatel Microsoftu Paul Allen

Reportáž: Trendy v kamerových systémech

Současné schopnosti strojového učení

Programování elektroniky: Termokamera

Krach kryptoburzy FTX

Klimatunel RTA ve Vídni pro testování vlaků

Časová osa: Události roku 2022

Novinky z elektrosvěta

Téma

Věštírna: Technologie roku 2023

Dva velké testy

13 24" herních monitorů s cenou 3 900–10 800 Kč

8 bezdrátových myší pro hráče

Test softwaru a služeb

Nástroje rodičovské ochrany

Recenze

16" notebook Acer Swift Edge

6,1" telefon Sony Xperia 5 IV

Mechanická klávesnice Logitech Pop Keys

13" tablet 2v1 Microsoft Surface Pro 9

6,43" telefon Nokia X30 5G

Chladicí podložka Connect IT Neo

17,3" herní notebook MSI Katana

6,55" telefon Motorola Edge 30 Fusion

True Wireless sluchátka Beyerdynamic Free Byrd

Bezdrátový reproduktor Sony SRS XG300

Multimediální centrum Apple TV 4K (2022) – 64 GB

Herní klávesnice ROG Strix Scope RX

Základní deska Asrock B650 PG Lightning

True Wireless Bose QuietComfort Earbuds II

Grafická karta Palit GeForce RTX 4080 GameRock, 16 GB

Systém externích úložišť SanDisk Pro-Blade

Top 5: Služby pohřbené Googlem

Nejlepší mobilní aplikace

Cenový přehled

Nejlepší domácí a herní notebooky na trhu

Fotoškola

Proč si pořídit a jak vybrat stativ či gimbal

Tipy&Triky

Plná verze: Abelssoft ScreenVideo

Plná verze: Ashampoo Photo Commander 16

Plná verze: SoftOrbits Photo Retoucher 8.0 Pro

Plná verze: ASCOMP Secure-PDF

Jak na sociální síť Mastodon

Klienti pro sociální síť Mastodon

Jak vyřešit nedostatečné pokrytí mobilního operátora

Jak zjistit uložené heslo k Wi-Fi ve Windows, Androidu, iOS a macOS

Jak spouštět více aplikací najednou

Jak ovládnout Peněženku Google

Kde hledat informace o zdraví

Nákupní zóna: Nejlepší produkty na trhu

Servis: Computer radí čtenářům

Herní doupě

Nejočekávanější hry roku 2023

WRC Generations

Pokémon Scarlet & Violet

Bayonetta 3

Goat simulator 3

Mobilní hry