Laserová navigace může usnadnit život cyklistům. Promítá informace a pokyny přímo na vozovku

Navigace našly své místo nejen v segmentu automobilové, ale i cyklistické dopravy. Zatímco v autech lze navigaci umístit prakticky kamkoli, kde to nezakazuje zákon, na jízdním kole příliš mnoho možností není – v podstatě jediným smysluplným místem jsou pro tyto účely řídítka. Jenže pokud se chcete za jízdy podívat na obrazovku, znamená to nutnost směřovat svůj pohled mimo vozovku, a to je nebezpečné.

Zajímavé řešení představila tento týden firma Wicked Lasers, zabývající se výrobou a prodejem přenosných laserových produktů. Ve videu publikovaném loni v říjnu na YouTube nainstalovala laserový projektor LaserCube na řídítka jízdního kola tak, aby promítal navigační pokyny na vozovku před sebou.

Laserová cyklistická navigace

Projektor je propojený s navigační aplikací v mobilním telefonu a promítá informaci o vzdálenosti do cíle a šipku ukazující směr. Cyklista tak má veškeré potřebné údaje přímo před očima, aniž by musel sklánět zrak směrem k řídítkům.

Ve skutečnosti se pochopitelně nejedná o běžně použitelné řešení – video je míněno jako prezentace schopností a vlastností projektoru LaserCube, jehož cena začíná na 899 eurech, tedy v přepočtu na 23 100 Kč. Vozit na řídítkách namontovanou nevzhlednou hranatou krabici o rozměrech 10 × 10 × 11 centimetrů těžkou 1,7 kilogramů by určitě nebylo příliš praktické.

Zařízení dokáže promítat obrázky, text, a dokonce i animace pomocí laserového zdroje světla. Pohon zajišťuje akumulátor s kapacitou 2600 mAh, který dle výrobce vydrží na jedno nabití dvě až tři hodiny provozu. Ve specifikacích však není zmíněna zvýšená odolnost proti vodě, což by při použití na kole mohl být celkem zásadní problém.

(Bohužel) je to jen demonstrace vlastností

Celé video je tak míněno spíše jako prezentace mobility, přizpůsobitelnosti a možnosti propojení projektoru s mobilními aplikacemi. Ostatně kdo se někdy pokoušel dostat k nějakému cíli pomocí kompasu, ten jistě potvrdí, že to není úplně nejpraktičtější způsob.

Každopádně nápad je to sám o sobě dobrý. Pokud by se podařilo zmenšit zařízení na přijatelnou velikost, učinit ho odolnějším proti povětrnostním vlivům a zajistit jeho napájení například z baterie umístěné na rámu kola, dostali by cyklisté skvělý způsob, jak jezdit podle navigace bez nutnosti sledovat displej na řídítkách.