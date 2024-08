Larry Ellison, zakladatel Oracle, slaví 80. narozeniny. Odložený žralok, který si to všechno vybojoval sám

Roky se pravidelně umísťuje v první desítce nejbohatších lidí světa, na růžích ale rozhodně ustláno neměl. Extravagantní multimilionář a zakladatel Oraclu Larry Ellison oslaví 17. srpna osmdesátiny.

Larry Ellison se narodil 17. srpna 1944 v New York City, ve čtvrti Bronx. Otce nikdy nepoznal, jeho matka, Florence Spellmanová, byla svobodná a v pouhých devatenácti letech si na výchovu dítěte netroufla. Když tedy v devíti měsících dostal zápal plic, předala ho k adopci své tetě a strýcovi. Znovu se s ní setkal až téměř jako padesátiletý.

Lillian a Louisovi Ellisonovi žili v Chicagu, kde taky Larry vyrostl a kde navštěvoval South Shore High School. Ellisonovi adoptivní rodiče nebyli bohatí a rodina žila ve skromných podmínkách. Larry měl však už od dětství zájem o matematiku a vědu.

Dobrý vztah měl zejména s Lillian, na kterou vzpomíná jako na vřelou a milující ženu, na rozdíl od svého strohého, nepodporujícího a často vzdáleného adoptivního otce, který si vybral jméno Ellison na počest místa, kde vstoupil do Spojených států – Ellis Island. Louis Ellison byl vládní zaměstnanec, který vydělal malé jmění na chicagských nemovitostech a následně o něj přišel během Velké hospodářské krize.

Smrt matky

V roce 1962 začal Larry studovat na University of Illinois v Urbana-Champaign, ale po druhém ročníku školu opustil poté, co mu zemřela adoptivní matka. Později se pokusil o studium na University of Chicago, kde se poprvé seznámil s počítačovým programováním, avšak i tuto školu po jednom semestru opustil.