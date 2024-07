Lákají vás chytré prsteny, jako jsou Samsung Galaxy Ring nebo Oura?

Už na trhu jsou Oura, Ultrahuman a teď to zkouší i Samsung s Galaxy Ringem. Jsou podle vás chytré prsteny zajímavé zařízení pro sledování denní a noční aktivity? Láká vás ta nízká hmotnost a nenápadnost? Nebo raději dáte přednost chytrým hodinkám, které jsou sice větší, ale umí toho víc a nakonec jsou často i levnější?

Jakub Čížek

Ne, je to podle mě zbytečnost

Chytrý prsten nepotřebuji, ale určitě si nemyslím, že to je zbytečnost. Jen je to prostě odlišný form-faktor, kterému osobně neholduji. Od podobného gadgetu, který je v podstatě stále na očích, chci pořádný displej, a proto roli chytrého prstenu v mém případě plní chytré hodinky, které sundávám ze zápěstí jen jednou dvakrát do měsíce, když je nabíjím.

Tomáš Holčík

Ne, je to podle mě zbytečnost

Cílová skupina pro prsteny se obvykle tvoří z lidí, kteří neradi nosí na ruce hodinky. Případně si musí hodinky každý večer nabíjet a nemohou s nimi spát. Mně hodinky nevadí, klidně s nimi spím a moje chytré hodinky vydrží týden. Prsteny mne tak zajímají jen jako geeka, prakticky je ale vůbec nepotřebuju.

Petr Urban

Zajímám se o ně, ale zatím jej nemám

Zatímco náramky ani hodinky na ruce nesnesu, prsten by mi nevadil. Myšlenku chytrých nositelných zařízení jsem zatím nezavrhl, ale muselo by jít o něco užitečného, co bude současně cenově dostupné. Myslím si, že chytrý prsten si v blízké době nepořídím, ale budu vývoj této elektroniky rozhodně sledovat.

Marek Lutonský

Zajímám se o ně, ale zatím jej nemám

Lákají mě spíš ze studijních než praktických důvodů. Chtěl bych porovnat data, která zaznamená třeba prsten Oura, s údaji z hodinek Garmin nebo náramku Elonga. Až se k nějakému prstenu dostanu, určitě také podrobně prozkoumám přesnost měření tepu a doplním článek se srovnáním. Jinak mě ale chytré prsteny moc nelákají.

Jan Láska

Ne, je to podle mě zbytečnost

Osobně nevěřím, že chytré prsteny jsou nějakou „příští velkou věcí“ nositelné elektroniky. Neumí nic, co by už teď nezvládaly chytré hodinky se svými mnoha pokročilými senzory. Prsteny jsou o mnoho menší, takže se do nich vše obtížněji vměstnává, není dostatek místa pro baterii, případně je prsten mohutný a nevkusný. Navíc jako módní doplněk jsou prsteny ještě alternativnější než hodinky, které už tak mnoho lidí odmítá pravidelně nosit. Samsung je prvním mainstreamovým výrobcem, který to s prsteny zkusí, stále ale podle mého názoru půjde o okrajovou záležitost. Alespoň že naivně nezkouší varianty s předplatným jako někteří jiní výrobci.

Karel Kilián

Ne, je to podle mě zbytečnost

Mám chytré hodinky, které mi poskytují téměř veškeré informace, které chci nebo potřebuji znát. V případě prstenu nevidím žádnou praktickou výhodu, kterou by mi proti hodinkám mohl nabídnout. Bohatě mi stačí snubní prsten, další opravdu nepotřebuji.

Filip Kůžel

Ne, je to podle mě zbytečnost

Nic proti prstenům, ale ... Trvalo několik let, než jsem našel takové chytré hodinky, které dělají přesně to, co chci, a vydrží to dělat více než dva týdny. Zvykl jsem si na ně, nevadí mi ani v noci, takže pro prsten už jednoduše nezbývá prostor, není nic, co by mi přinesl navíc.

Lukáš Václavík

Ne, je to podle mě zbytečnost

Rozhodně mě fascinuje, že zařízení s pár gramy, které můžu nosit na prstu, má výkon jako v minulosti počítač o velikosti supermarketu. Ale využít prsten bych nedokázal. Je to pro mě až příliš jednoúčelové zařízení a hodinky s velkým displejem na zápěstí mi dávají větší smysl.

Mám srovnání s minulostí. Měl jsem první generaci Xiaomi Mi Bandu, která ještě měla jen barevné diody. Náramek akorát sbíral data o denní a noční aktivitě, což jsem pak musel sledovat na mobilu. A dnes mám chytré hodinky proto, abych nemusel za každou cenu brát do rukou mobil. Navíc do nich z logiky věci půjde integrovat více senzorů. Nakonec vlastně i nerad nosím prsteny, protože buď jsou tak volné, že bych je mohl ztratit, nebo jsou nasunuté tak těsně, že je mi to nepříjemné, když prst v průběhu dne trochu „otéká“.

