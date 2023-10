Láká vás 240Hz? Pozor na to, čísla někdy lžou. Test 27" QHD monitoru AOC AG275QZN

Na trh se nyní dostávají první QHD monitory s rychlou 240Hz obnovovací frekvencí a s cenou pod 10 000 Kč. Vyplatí se, nebo ani nenabídnou lepší výkon než papírově pomalejší monitory?

Plusy Velmi nízký input lag

Dobrá konektivita Minusy Horší pixelová odezva

Monitor nestíhá 240 Hz 7,4 Hodnocení

Zhruba před čtyřmi lety se na trhu začaly objevovat první dostupné 240Hz Full HD monitory, jejich cena startovala na asi 5 000 Kč. To je polovina oproti dnešku, ale musíme do toho započítat kromě inflace i větší panel s jemnějším rozlišením, do mainstreamu se dnes dostaly 27" úhlopříčky a QHD rozlišení. První vlna výrobků přinášejících nové vlastnosti do nižší třídy má i mnoho kompromisů, bylo tomu tak před čtyřmi lety a podobně je tomu i nyní.

Skvělé základy

Monitor s cenou blízko deseti tisíc korun dnes nemůže trpět na základní problémy s ergonomií a testovaný AOC AG275QZN je v tomto ohledu výborný. Předně jde o stojan, který je kovový, pevný a nastavitelný. Hráč by od monitoru neměl chtít nic méně, protože před ním bude nejspíše sedět dlouhé hodiny a ergonomické možnosti monitoru zlepší držení těla. Monitor má nastavitelnou výšku, sklon a lze jej převrátit o 90° na výšku.

AOC nadto přidává i designové prvky pro hráče, zejména jde o červeně vybarvený nápis Agon vepředu a o červené lemy a joystick na zadní straně. Monitor má také ostré a agresivní hrany na podstavci nebo výsuvný držák pro sluchátka. Na RGB se již nedostalo.