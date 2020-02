Kvůli obavám z koronaviru hrozí zrušení největšího veletrhu mobilních technologií MWC

Letošní veletrh mobilních technologií Mobile World Congress by měl probíhat v Barceloně od 24. do 27. února. Podmiňovací způsob jsme v první větě zvolili záměrně - největší akce svého typu to má totiž pořádně nahnuté. Důvodem jsou obavy vystavovatelů z koronaviru.

V uplynulých letech byl MWC místem, kde nesměl chybět nikdo, kdo v segmentu mobilních technologií alespoň něco znamená. Letos však zrušilo účast již několik významných firem, což může mít pro celou akci fatální následky. Aktuální informace přináší například The Verge.

Veletrh bez velkých hráčů

Svou účast na veletrhu zrušili přední vystavovatelé, jako jsou NVIDIA, LG, ZTE, Ericsson, Sony, Amazon, Intel, MediaTek, Vivo či NTT DoCoMo. Čínský výrobce TCL zrušil tiskovou konferenci plánovanou na 22. února, avšak hodlá na barcelonském výstavišti prezentovat své novinky.

„Bezpečnost a zdraví všech našich zaměstnanců a partnerů jsou naší nejvyšší prioritou a z letošního Mobile World Congress jsme se stáhli z opatrnosti,“ uvedl tiskový mluvčí Intelu v prohlášení. Podobně zdůvodnil své rozhodnutí neúčastnit se i japonský mobilní operátor NTT DoCoMo a řada dalších firem.

Čínský výrobce Vivo chtěl na MWC prezentovat koncept svého chytrého telefonu Apex 2020. Z důvodu neúčasti se představení odkládá na blíže neupřesněný termín. Stejně tak se letošních novinek v Barceloně nedočkají ani příznivci značky Sony – japonský výrobce je představí 24. února prostřednictvím svého YouTube kanálu.

Další opatření proti koronaviru

Organizátoři veletrhu vydali prohlášení, ve kterém upřesňují přijatá opatření proti šíření koronaviru. V první řadě nebude povolen vstup na jakoukoli akci návštěvníkům z čínské provincie Chu-pej, kde došlo k vypuknutí nákazy. Kromě toho bude při vstupu probíhat screening tělesné teploty.

Kdokoli, kdo navštívil jakýkoli čínský region, bude muset prokázat, že vycestoval ze země přinejmenším 14 dní před veletrhem. Vzhledem k tomu, že MWC má začít již za dva týdny, to pravděpodobně zkomplikuje plány mnoha čínských společností, jež se hodlaly zúčastnit.

GSMA také zavádí další opatření na ochranu těch, kteří se na veletrh dostanou. Ve srovnání s loňským rokem bude zdvojnásoben tým lékařské podpory a zvýší se úsilí o udržování čistoty a dezinfekce zařízení.