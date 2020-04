Kvůli koronaviru nabírá zpoždění i nové emoji. Příští rok se novinek nedočkáme

S ohledem na aktuální situaci se dočkáme zpoždění vývoje i ve světě emoji. Unicode je totiž závislé i na práci dobrovolníků, kteří se starají o jiné projekty. Emoji pro příští rok tak naberou šest měsíců zpoždění.

Vývoj emoji v rámci Unicode má pevně daný cyklus – v březnu vyjde nová verze (letošní má pořadové číslo 13), načež do zařízeních se nové znaky dostanou většinou na podzim s příchodem nových verzí Androidu a iOS. Zde je občas napřed Microsoft, který některé znaky stíhá zapracovat i do jarní verze Windows.



Aktuální plán vydávání emoji. Foto: Emojipedia

Pro příští rok se ale konsorcium Unicode rozhodlo tento plán pozměnit. Na tvorbě se totiž podílí řada dobrovolníků a dalších vývojářů, kteří se v aktuální době věnují jiným, mnohdy důležitějším projektům. Z březnového termínu se tak stal podzimní, což reálně znamená, že v roce 2021 nevyjde nová sada emoji. Teoreticky je možné provést změny v rámci minoritní verze 13.1, zde ale není možné přidávat znaky, pouze jejich složeniny. Například ze psa 🐕 a vesty 🦺 vytvořit asistenčního psa 🐕‍🦺, jak bylo provedeno již dříve.

Změna se tak netýká letošního roku, kdy by se novinky měly dostat do operačních systémů právě na podzim. Jedná se například o vydru, srdce či ninju. Pro další verzi je v návrhu pánev, bubliny či sup.

Zdroj: Emojipedia