Kvůli AI ve Wordu a Excelu zdraží předplatné Microsoft 365. Česka se to zatím netýká

V prvních šesti zemích zdraží rodinná i individuální předplatná Microsoft 365. Firma k nepříjemnému kroku přistupuje poté, co do své kancelářské sady integrovala prvky umělé inteligence. V Austrálii, Malajsii, Singapuru, Thajsku, na Novém Zélandu a Tchaj-wanu totiž součástí Microsoftu 365 jsou nástroje Copilot a Designer. Ten první pomůže se zpracováním textu, druhý s generováním obrázků a jiné grafiky.

Takto firma prezentuje nově přidaného jazykového pomocníka.

Copilot ve Wordu transformuje váš zážitek z psaní a čtení tím, že generuje osnovy nebo celé návrhy textů, navrhuje úpravy, aby lépe vystihly vaše myšlenky, shrnuje dlouhé texty do srozumitelných částí a dokonce vytváří jedinečné obrázky, které doplňují vaše dokumenty.

Copilot v Excelu vám pomáhá analyzovat data, poskytuje praktické přehledy a grafy a generuje vzorce na základě vašich požadavků.

Copilot v PowerPointu vylepšuje vaše prezentace tím, že generuje celé osnovy s vizuálními prvky, texty a poznámkami pro mluvčího. Navíc umožňuje vytvářet vlastní obrázky, aby byly prezentace poutavější.

Copilot v Outlooku usnadňuje správu e-mailů tím, že na základě vašich záměrů připravuje návrhy e-mailů, poskytuje tipy pro zlepšení tónu a srozumitelnosti a shrnuje e-mailová vlákna, abyste rychle dohnali předešlou komunikaci.

Copilot v OneNote pozvedá vaše poznámky na vyšší úroveň, pomáhá organizovat informace, vytvářet seznamy, připravovat plány, generovat nápady a nabízí přehledy k dřívějším poznámkám.

Pro Designer, který v bezplatné verzi uživatelům nabízí 15 kreditů pro generování obrázků, bude v předplatném 60 kreditů měsíčně. A bude je možné využít nejen v aplikacích Office, ale též na webu, v Malování, Fotkách nebo Poznámkovém bloku ve Windows.

V případě rodinných předplatných budou AI funkce dostupné jen pro majitele účtu, nikoliv oněch dalších pět lidí, s nimiž může službu sdílet. Vezmeme-li v potaz australské předplatné, tarify pro jednotlivce kvůli integrované AI zdražily o 46 %, rodinné verze pak o 29 Kč.

Microsoft 365 bez AI Microsoft 365 s AI AU – individuální tarif na měsíc 11 AUD 16 AUD AU – individuální tarif na rok 109 AUD 159 AUD AU – rodinný tarif na měsíc 14 AUD 18 AUD AU – rodinný tarif na rok 139 AUD 179 AUD ČR – individuální tarif na měsíc 189 Kč *279 Kč ČR – individuální tarif na rok 1899 Kč *2779 Kč ČR – rodinný tarif na měsíc 269 Kč *349 Kč ČR – rodinný tarif na rok 2699 Kč *3499 Kč

*Odhadované ceny

V tuto chvíli není jasné, jestli se vylepšený a zdražený balík Microsoft 365 dostane i do Česka. Kdo by se však zdražení obával, může si předplatné za stávajících podmínek prodloužit až na maximální délku pěti let. Firma totiž současným uživatelům slibuje, že cenu jim až do skončení doposud zaplacených licencí zachová (a AI přidá).

U nás už si ale mimochodem i jednotlivci a domácnosti mohou předplatit Copilot Pro za 550 Kč. Také dodá AI nástroje do Wordu a dalších aplikací, nabízí 100 kreditů pro generování obrázků a rychlejší přístup k novým funkcím. To obvykle znamená rychlejší nasazení nových modelů GPT a Dall-E. Copilot Pro je navíc možné používat též na webu podobně jako ChatGPT.