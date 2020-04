Květnová aktualizace zrychlí Windows 10, rozdíl poznáte na PC s klasickým pevným diskem

Připravovaná květnová aktualizace Windows 10 by měla mimo jiné zajistit, že systém poběží o něco rychleji – tedy alespoň na některém hardwaru. Vylepšen totiž bude přístup k souborům. Optimalizuje se jejich zápis tak, aby je systém později „lépe našel“, především byla přepracována indexace,

Větší rychlost na plotnách

Ve verzi 1909 Microsoft provedl podstatné změny hlasové asistentky Cortana a oddělil ji od Windows Search. Květnová aktualizace má mimo jiné vyladit využití pevného disku, kdy se příliš agresivní indexování dat negativně projevovalo na výkonu počítače.

Konkrétně jde o to, že Windows Search bude identifikovat časy, kdy uživatel používá počítač a potřebuje tak jeho výkon. Tomu pak přizpůsobí indexaci tak, aby v okamžicích, kdy je to potřeba, co možná nejméně zatěžovala hardware.

Změna indexovací strategie má být nejvíce citelná na počítačích s klasickým pevným diskem s magnetickými plotnami. V případě SSD, které zpravidla nabízejí vyšší rychlosti čtení a zápisu, nebude rozdíl tak markantní.

O něco chytřejší indexování

Po květnové aktualizaci by tedy mělo dojít k nižšímu zatěžování pevného disku procesem Windows Search a tím i ke zrychlení operačního systému. Zatímco u HDD bude rozdíl téměř jistě patrný, u SSD si nejspíš žádné citelné změny k lepšímu nevšimnete.

Windows 10 verze 2004 také omezí nebo úplně zastaví jakékoli indexování ve chvílích, kdy je disk zatížen zápisem, čtením nebo odstraňováním velkého objemu dat. V tomto případě by měl být efekt znatelný bez ohledu na technologii disku.

Květnová aktualizace Windows 10 již byla dokončena a očekává se, že bude vypuštěna příští měsíc – pravděpodobně v rámci „záplatovacího úterý“, tj. 12. května. Pokud tedy váš počítač trápí vysoké využívání disku, mohli byste se už za tři týdny dočkat opravy.