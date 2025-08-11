Kvalitní generátor obrázků GPT Image 1 teď zdarma nabízí také Bing Image Creator

Bing Image Creator vám vytvoří lepší obrázky než doposud. Nasazuje totiž neuronku z GPT-4o, která doplní zastarávající Dall-e 3 ze srpna 2023 (což je v AI světě prehistorické období).
ChatGPT používalo Dall-e 3 také, ale v březnu nasadilo výrazně pokročilejší technologii GPT Image 1 (aka image_gen). Kromě kvalitnějších výstupů nabídla tvorbu obrázků s průhledným pozadím a infografik a úpravu stávajících obrázků. Dobře také pracuje s textem.
Microsoft využívá technologie od OpenAI, takže hned v květnu nabídl GPT Image 1 ve svém Copilotu. Nevíme, proč mu trvalo další tři měsíce, než novou kreslící neuronku zpřístupnil i v samostatném nástroji na tvorbu obrázků. Bezplatný Bing Image Creator ji teď každopádně má také.
Určitě se s tvorbou zadání dejte víc práce, pokud chcete dobrý výsledek
Při tvorbě obrázků si můžete vybrat, jestli chcete použít Dall-e 3, nebo novější neuronku. Jen tedy v nabídce uvidíte GPT-4o, nikoli GPT Image 1. Je to sice méně přesný popis, ale pro běžné smrtelníky a smrtelnice srozumitelnější.
Služba je bezplatná po přihlášení k účtu Microsoft. Denně můžete vytvořit až 15 obrázků v přednostním režimu. V běžném režimu limit aplikován není, ale tvorba může trvat výrazně déle. Případně vás každý další obrázek v přednostním režimu vyjde na 10 bodů z programu Rewards.
To je ten program, kterým vám za tisíc bodů aktivuje rok podpory Windows 10 navíc. Desítky nedávno oslavily desáté narozeniny a my jsme při té příležitosti zavzpomínali na zajímavé funkce, které přinesly: