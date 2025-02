Kvalitní audio k počítači. Odpovězte si na zásadní otázky a získejte ten nejlepší zvuk

Sluchátka či reproduktory mají zásadní vliv na to, jak si užijete hraní, sledování filmů, a hlavně poslouchání hudby u počítače. Jak se v audiu vyznat, na co všechno je dobré myslet a jak vůbec koncipovat řetězec zvukových komponent?

Mít kvalitní zvukový výstup z počítače je klíčové nejen pro poslech hudby, sledování filmů, ale i pro co nejlepší zážitek z hraní her a vtažení do děje. Stejně tak je velmi důležité nejen to, jestli posloucháte přes sluchátka či reproduktory, ale i to, jak je k počítači připojíte. Dopodrobna projdeme vše, co potřebujete o zvuku u počítače vědět, a nakousneme i problematiku nahrávání zvuku a kvalitu zdroje audia.

Jak dostat zvuk z počítače

Jedním z nejpodceňovanějších detailů je způsob, jak vůbec dostat zvuk z počítače do koncového zařízení, ze kterého budete audio poslouchat. Cest je totiž až překvapivě hodně a rozhodně neposkytují stejnou výslednou kvalitu.

Asi vás to překvapí, ale Windows jako výchozí zařízení pro přehrávání hudby považují obrazová zařízení, tedy monitor připojený přes HDMI či DisplayPort. Pokud k počítači připojíte nový monitor, automaticky uslyšíte zvuk vycházející z jeho reproduktorů – a pokud je nemá, neuslyšíte nic a musíte si přepnout výstup. Tato volba je pro Windows i vcelku logická, mnoho monitorů má integrované repráčky a téměř všechny mají na zadní straně jack 3,5 mm, do kterého můžete zapojit svá sluchátka.



Můžete řešit každý nejmenší detail řetězce hudebních komponent, ale také můžete mít vše v jediném zařízení. Herní sluchátka se často nesoustředí na maximální kvalitu, když je však vyrábí zavedená značka profesionálního audia, situace se otočí. Audeze Maxwell jsou ideálně bezdrátová sluchátka pro hraní i na poslech hudby.

Další možností je využít 3,5mm jack vedoucí ze základní desky. Jistě najdete takovéto konektory na zadním panelu desky, také si většinou můžete zapojit HD Audio ze základní desky na přední panel počítačové skříně. Ne všechny 3,5mm jacky jsou stejné, předně budeme rozlišovat kombinovaný konektor obsahující výstup pro sluchátka a vstup pro mikrofon a jednoduchý konektor, který pojímá jen vstup (mikrofon), nebo výstup (pro sluchátka, reproduktory). Dále je vhodné rozlišovat i linkový (line) výstup a sluchátkový (heapdhones, HP) výstup, přičemž ten první slouží zejména pro reproduktory a ten druhý pro sluchátka; linkový výstup pro sluchátka není ideální, ovšem do sluchátkového výstupu můžete zapojit i repráky.

Hodně používaným vstupně-výstup­ním komunikačním protokolem je Bluetooth. Je k dispozici u mobilů, notebooků a některých desktopů – záleží na základní desce nebo přidaném bezdrátovém adaptéru. Zde si dejte pozor na kompatibilitu se standardy; že má počítač Bluetooth, ještě neznamená, že umí poskytnout tu nejlepší kvalitu zvukového výstupu – podrobněji se kodekům u Bluetooth věnujeme v samostatném boxíku:

Kodeky Bluetooth Pokud používáte bezdrátový přenos audia pomocí Bluetooth (RF 2,4 GHz je jiná technologie), kvalita přímo závisí na použitém kodeku. Ty si vypíšeme níže, klíčové však je, že přijímač i vysílač musí podporovat stejný kodek, v některých případech (jako u Androidů) jej budete muset zapnout v nastavení. Také pro dosažení nejvyšší kvality bude potřeba nezarušené prostředí a blízkost přijímače a vysílače. SBC – jedná se o univerzální kodek, který bude fungovat s většinou zařízení. Není však moc kvalitní, komprese zvuku je vysoká a někdy i slyšitelná, maximální přenosová rychlost 320 kb/s mnohdy není dostatečná a kodek navíc cílí více na univerzálnost než na kvalitu. Je vhodný do situací, kdy žádný jiný kodek nefunguje, ale jinak se mu raději vyhněte.

– jedná se o univerzální kodek, který bude fungovat s většinou zařízení. Není však moc kvalitní, komprese zvuku je vysoká a někdy i slyšitelná, maximální přenosová rychlost 320 kb/s mnohdy není dostatečná a kodek navíc cílí více na univerzálnost než na kvalitu. Je vhodný do situací, kdy žádný jiný kodek nefunguje, ale jinak se mu raději vyhněte. AAC – tato zkratka zahrnuje rodinu kodeků od Applu. Používá se pro komunikaci mezi iPhony či iPady a AirPody. Je o něco kvalitnější než SBC, přestože má podobný maximální bitrate 320 kb/s. Podporovaný je i u Androidů, ale kvůli vyšší komplexnosti už není tak univerzální.

– tato zkratka zahrnuje rodinu kodeků od Applu. Používá se pro komunikaci mezi iPhony či iPady a AirPody. Je o něco kvalitnější než SBC, přestože má podobný maximální bitrate 320 kb/s. Podporovaný je i u Androidů, ale kvůli vyšší komplexnosti už není tak univerzální. aptX – opět se jedná o celou rodinu kodeků, která zahrnuje mnohé odnože zaměřené na jiné aspekty. Patří mezi ně základní aptX, aptX LL (low latency – s rychlou odezvou), aptX Adaptive, aptX HD a aptX Lossless. Postupně roste kvalita, nicméně aptX LL se zaměřuje na hráče a krátkou odezvu, aptX Adaptive je vhodný zase do různých situací.

– opět se jedná o celou rodinu kodeků, která zahrnuje mnohé odnože zaměřené na jiné aspekty. Patří mezi ně základní aptX, aptX LL (low latency – s rychlou odezvou), aptX Adaptive, aptX HD a aptX Lossless. Postupně roste kvalita, nicméně aptX LL se zaměřuje na hráče a krátkou odezvu, aptX Adaptive je vhodný zase do různých situací. LDAC – jde o kodek od Sony, ale použijete jej i s dalšími zařízeními. Dlouho platil za etalon kvality, nicméně ostatní kodeky jej postupně dohánějí. Zde je důležité i nastavení konkrétní kvality mezi LDAC 330, 660 a 990, přičemž tato čísla představují bitrate. Například v telefonu s Androidem si ve vývojářském nastavení můžete konkrétní bitrate vynutit, ale může to být na úkor stability a výpadků hudby.

– jde o kodek od Sony, ale použijete jej i s dalšími zařízeními. Dlouho platil za etalon kvality, nicméně ostatní kodeky jej postupně dohánějí. Zde je důležité i nastavení konkrétní kvality mezi LDAC 330, 660 a 990, přičemž tato čísla představují bitrate. Například v telefonu s Androidem si ve vývojářském nastavení můžete konkrétní bitrate vynutit, ale může to být na úkor stability a výpadků hudby. LHDC – spolu s aptX Lossless se jedná o vyzyvatele kodeku LDAC. Má vysokou přenosovou rychlost 900 kb/s a velmi podobnou kvalitu jako LDAC, přičemž má lepší latenci. Na druhou stranu podpora tohoto kodeku se za léta jeho existence moc nerozšířila, takže se s ním moc nesetkáte.

– spolu s aptX Lossless se jedná o vyzyvatele kodeku LDAC. Má vysokou přenosovou rychlost 900 kb/s a velmi podobnou kvalitu jako LDAC, přičemž má lepší latenci. Na druhou stranu podpora tohoto kodeku se za léta jeho existence moc nerozšířila, takže se s ním moc nesetkáte. LC3 – tento kodek sice nenabídne nejkvalitnější přenos zvuku, ale i tak má velký potenciál do budoucna. Je totiž založený na standardu Bluetooth Low Energy, takže nabídne výrazně lepší efektivitu přenosu dat. S bitratem 345 kb/s má dostatečnou kvalitu a mohl by prodloužit výdrž sluchátek, ale stále čekáme na masovější rozšíření.

Například hráči se hodně setkávají s výstupem zvuku z počítače přes USB konektor. Dnes se běžně k herním drátovým sluchátkům dodává dongle (fakticky jde o externí zvukovou kartu), ten se zapojuje do USB a do něj se přes 3,5mm jack připojí sluchátka. U bezdrátových herních sluchátek je zase běžně v balení USB dongle pro bezdrátovou komunikaci se sluchátky (například se standardem RF 2,4 GHz). Toto komunikační rozhraní poskytuje pro hráče kritické minimální zpoždění přenosu, to je u Bluetooth příliš vysoké. Přes USB se dají připojit i profesionální externí zvukové karty.

Když pomineme různé formy streamování po síti, tak posledním způsobem, jak dostat zvuk z počítače, je optika čili SPDIF. Tento konektor se nejspíše bude nacházet i na základní desce vašeho desktopu, ale je pravda, že jej moc lidí nepoužívá. Využití nalézá u profesionálně laděných zařízení a často u domácího kina, můžete tak vést zvuk třeba do receiveru nebo externí zvukové karty.