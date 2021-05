Kvadrokoptéra DJI Air 2S: Nejlepší dron na obloze, který nemá skoro žádnou chybu

DJI letos jede a průběžně představuje jednu vrtulovou hračku za druhou. Zkraje března to byl okřídlený divočák FPV Combo – zaručeně nejzábavnější a nejrychlejší dron se 4K, který by si to mohl na D1 rozdal i s kdejakou policejní oktávkou –, no a o pár týdnů později dorazil na pulty obchodů okřídlený fotoaparát Air 2S.

Nakonec se usadil i u nás v redakci a já jej během posledního a bohužel docela větrného týdne potrápil tak, jak to jen šlo. Slovy čísel:

20 nalétaných kilometrů

1 500 pokořených výškových metrů (samozřejmě dohromady)

240 minut na obloze

gigabajty zachycených dat

Co jsem se dozvěděl? Air 2S je skvělá kvadrokoptéra, která sice podle svého názvu jen vylepšuje loňský a velmi vřele přijatý model Mavic Air 2, já bych se ale nebál tento letoun označit rovnou Trojkou.

Proč je řada DJI Air tak populární?

Ale pěkně popořadě; co to vlastně je? Air 2S je třetí zástupce řady Air, se kterou se DJI poprvé pochlubilo před třemi lety a měla představovat cenově dostupné skládací drony střední třídy se skvělou mechanickou a digitální stabilizací obrazu. To je ostatně rukopis prakticky všech letounů od DJI.

DJI Mavic Air, DJI Mini 2 a DJI Air 2S v Týdnu Živě:

Situace se změnila o rok později, kdy DJI vyrukovalo s řadou Mini. Drobná čivava v oblacích za cenu lehce přes 10 000,- splnila dva požadavky trhu: musí to být lehké, aby to spadalo do nejnižší kategorie tehdy čerstvě připravované panevropské legislativy bezpilotních letounů, ale zároveň si to musí udržet alespoň nějaký standard DJI. Tedy dobré letové schopnosti a perfektní stabilizaci.

Air 2S konkuruje Mavic 2

Nástup Mavic Mini a poté Mini 2 logicky posunul řadu Air do o něco vyšší kategorie a potvrdil to právě loňský Mavic Air 2, který převzal hromadu pokročilých vlastností a funkcí profesionálního a nejvyššího dronu Mavic 2.

Desítky dalších fotografií najdete v komentované galerii

Kvadrokoptéra Air 2S v tom pokračuje a stejně jako Mini 2 se zbavila přívlastku Mavic. Produktová nabídka v nižší a střední třídě od DJI se nám tedy po letech konečně vyčistila a máme tu:

Mini : Chceš základní letoun a kameru

: Chceš základní letoun a kameru Air : Chceš dobrou kameru na skvělém letounu

: Chceš dobrou kameru na skvělém letounu Mavic: Chceš ještě lepší kameru

Pozor na novou byrokracii

Air 2S se svými zhruba 600 gramy vzletové hmotnosti odpovídá podle nových pravidel ekvivalentu třídy C1 (letouny do 900 gramů), se kterou můžete létat jak v parku ve městě, pokud to místní vyhlášky a jiné předpisy umožňují (řád parku aj.), tak na louce za domem.

Nutností je ale registrace dronu i pilota a absolvování bezplatného elektronického testu na webu Úřadu pro civilní letectví. Před vzletem proto musíte získat a vytisknout panevropský řidičák pro malé amatérské drony. Zabere to pár minut času.



Air 2S včetně baterie váží 600 gramů

Oproti DJI Mini 2 (ekvivalent třídy C0; letouny do 250 gramů) se předpisy liší v podstatě jen v tom, že byste měli v blízkosti cizích osob – třeba právě v tom parku – létat jen tehdy, pokud s tím budou souhlasit. A snad nemusím připomínat, že nad cizí zástavbou a shromážděním více osob (o demonstracích, koncertech apod. nemluvě) se bez dodatečného povolení nelétá nikdy!

No jo, ale Air 2S zatím žádný štítek C1 nemá...

Jenže pozor, nacházíme se v přechodném období, a štítky C0-C4 zatím nové drony označované nejsou a Air 2S není výjimkou! Webová fóra se už plní dotazy letců, jak to tedy je a jestli Air 2S štítek získá dodatečně. Dron tedy sice splňuje v podstatě všechny formální požadavky třídy C1, dokud se ale toto nové označování nerozšíří (2022/2023), musíme na něj pohlížet podle hmotnosti.



Dělení dronů do tříd C0-C4 (Zdroj: EASA)

Zatímco Mini 2 stále spadá do kategorie < 250g a nic se pro něj nemění, Air 2S se už nevejde do vyšší kategorie < 500 g a spadá až do < 2 kg, u které byste měli dodržet odstup od nezapojených osob alespoň 50 metrů, takže na odpolední parky plné pejskařů rovnou zapomeňte.

Je to dost nefér, Air 2S totiž hmotnostní hranici překračuje o směšných 100 gramů a není ani o píď nebezpečnější. Nehledě na to, že je vybavený veškerou pokročilou avionikou a autopilotem, aby byla pravděpodobnost srážky s nezapojeným chodcem co nejnižší.



Dělení dronů podle hmotnosti (Zdroj: EASA)

Z vlastní zkušenosti ale vím, že se většina poctivých letců civilistům stejně vyhýbá širokým obloukem už z principu, protože když po stopadesáté zaslechnete: „Jé, táto, tam je dron! Půjdeme se podívat,“ sami raději otráveně utečete.

V každém případě, vypadá to, že i létání s Air 2S bude tu a tam probíhat v šedé zóně legislativy a spíše podle selského rozumu. Stejně jako doposud.

Třídy dronů C0-C4 jsou zatím jen orientační, nacházíme se totiž v přechodném období a takto označované budou až nové výrobky v následujících letech. I pro stávající letouny ale platí podobná pravidla. Otevřený letový prostor pro drony se dále dělí na podkategorie A1 (let nad lidmi), A2 (let ve městě/v zástavbě), A3 (let mimo města/daleko od lidí).

Podkategorie otevřeného leteckého prostoru A1-A3 Pozor, obecná pravidla doplňují ještě ta místní, která mohou omezovat létání v blízkosti přírodních a kulturních památek, CHKO, NP apod. Cedulky „Zákaz dronů“ tak jsou dnes stále častější třeba i v areálech hradů a zámků. Vždy je třeba zjistit místní situaci a případně získat povolení od adekvátní autority.