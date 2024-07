Kutil si zbastlil bizarní chytrý televizor na míru. Stačilo pár drobností a funguje to docela dobře

Co uděláte, když vám nebude vyhovovat ani jedno obvyklé rozhraní pro chytré televizory?

Běžný smrtelník nejspíše hodí do nákupního košíku nějaký ten set-top-box s Androidem nebo Apple TV, no a pokud bude hodně skromný, vystačí si i se základním Chromecastem.

Audiovizuální nerdi rozjedou vlastní KODI, LibreELEC nebo třeba OSMC, no a pak je tu ještě Carl Riis z Dánska, který se nedávno dostal na titulní stránky technologických webů jednoduše proto, že si postavil naprostou šílenost.

Carl Riis a demonstrace jeho bizarního vylepšováku:

Nejpitomnější chytrý televizor?

Riis nemá rád klasické televizory a jejich operační systémy. Bojí se, že ho sledují, analyzují a servírují skrytou reklamu. Riis je zároveň softwarový inženýr, a tak mu profesní hrdost nedovolila, aby jen tak sáhl po některé z hotových alternativ zmíněných v úvodu.



Poněkud bizarní montáž celého laptopu na zádech 55" televizoru od Samsungu

Namísto toho částečně rozebral svůj starý laptop Lenovo a přimontoval jej na záda 55“ televizoru Samsung, který koupil v akci.

Notebook je s televizorem propojený skrze HDMI, a tak se chová jako jakýkoliv jiný externí přehrávač.

Vše najdete na GitHubu

Ano, já vím, všichni se teď jistě ptáte, co je na tom proboha tak zvláštního, stejným způsobem totiž přehrává filmy na televizoru kde kdo. Riis šel ale mnohem dál. Vyrobil si své vlastní televizní rozhraní, které sice v promyšlenosti nesnese srovnání třeba právě s KODI, na stranu druhou ale zaujme svojí jednoduchostí a relativní použitelností.

Ale pěkně popořadě. Carl si svůj vynález nenechal pro sebe, umístit jej na GitHub pod názvem EarlGreyTV a rozepsal se o něm na svém blogu.

Webová stránka v kioskovém režimu prohlížeče

Na laptopu běží linuxová distribuce Debian s minimalistickým grafickým desktopem Sway. O samotné multimediální rozhraní s ikonami televizních stanic a programů se pak stará úplně normální HTML, CSS a Javascript – jedná se totiž o běžnou webovou stránku, která se po startu počítače automaticky spustí ve webovém prohlížeči.

EarlGreyTV v kioskovém režimu a s českým obsahem včetně teletextu (!):

Všechny oblíbené prohlížeče dnes totiž podporují tzv. kioskový režim, ve kterém spustí web v celoobrazovkovém režimu a bez jakýchkoliv rušivých elementů.

Lokální HTML stránka může být v takovém případě a na první pohled prakticky k nerozeznání od klasických šachovnic s ikonami aplikací na současných chytrých televizorech a pokročilých multimediálních set-top-boxech.

Spuštění Chromia v kioskovém režimu a v rozměru FullHD na Raspberry Pi

export DISPLAY=:0 /usr/bin/chromium-browser --window-size=1920,1080 --kiosk --window-position=0,0 --disable-features=Translate file:///home/pi/earlgreytv/config_files/home/tv/earlgreytv/earlgreytv.html

Spuštění Chromu se stejnými parametry ve Windows v PowerShellu (nesmí běžet žádná jiná instance Chromu):

Start-Process "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" -ArgumentList "--window-size=1920,1080 --kiosk --window-position=0,0 --disable-features=Translate file:///C:/Users/cizek/earlgreytv/config_files/home/t v/earlgreytv/earlgreytv.html"

Mimochodem, kioskové režimy opravdu fungují a naprosto identický způsob používám u svého displeje pro ovládání chytré domácnosti. Webové prohlížeče jsou dnes zároveň velmi rychlé a vlastně takovým samostatným operačním systémem, takže si poradí i s přehráváním videí a práci s náročnými multimédii.

Skoro nepoznáte rozdíl

Riisův televizní desktop je zároveň extrémně jednoduchý a ve své podstatě primitivní. Úvodní stránka s miniaturami televizních kanálů a služeb VOD totiž není nic jiného než sbírka odkazů na Netflix, MAX a tak podobně.



Barvičky, fonty a ikony EarlGreyTV snadno nahradíte přímo v HTML a za pár minut máte vlastní televizní OS na míru

Jejich desktopové rozhraní se dnes oproti tomu v televizních aplikacích liší jen kosmeticky, a tak by to mohlo být s trochou píle opravdu použitelné. Základem je ale samozřejmě počítač, který to vše utáhne i ve vyšším rozlišení.

Televizní ovladač, myš a klávesncie v jednom

No dobrá, nicméně televizor je televizor a laptop je laptop. Jak tu šílenost Riis vlastně ovládá? To má na stole bezdrátovou myš a klávesnici? Ano, ale trošku jinou, než si možná myslíte, výrobci totiž už před lety zareagovali na poptávku, jak ovládat počítače s televizním rozhraním.



Kombinovaný dálkový ovladač/gyroskopická myš/klávesnice WECHIP W3

Na trhu je tak třeba WECHIP W3 2.4G 3-i-1 2.4G Air Mouse, Evolveo FlyMotion D1 a další multimediální bezdrátové ovladače, které se chovají jako jakékoliv jiné zařízení HID.

Kombinují v sobě gyroskopickou myš, takže její ukazatel léta po obrazovce podle náklonu ovladače v prostoru, mají ale i směrová tlačítka jako na ovladači a často také QWERTY klávesnici.

HDMI CEC zajístí propojovací USB adaptér

Fajn, tímto způsobem může Riis ve svém webovém rozhraní televizoru přecházet mezi jednotlivými aplikacemi. Pro návrat do hlavní nabídky použije klávesu Zpět, nebo nastaví funkci Home, které znovu spustí prohlížeč na předdefinované stránce.



S myší v podobě dálkového ovladače se UX opravdu přibližuje televizoru

Chybí ale ještě jedna klíčová věc – protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control) pro přenos řídících povelů do televizoru vedle obrazu a zvuku po kabelu HDMI. Nejtypičtějším příkladem je vypnutí a zapnutí televizoru z dalšího zařízení, ať už je to set-top-box, soundbar nebo jen nějaký maličký HDMI dongle (Chromecast).

Běžné laptopy HDMI CEC zpravidla neumějí, i na tuto drobnost ale výrobci mysleli, a tak Riis sáhl po propojce USB – CEC Adapter od výrobce PulseEight.



HDMI CEC propojka mezi televizorem a laptopem. povely CEC vysílá počítač skrze USB

Jak už název napovídá, mezičlánek připojíte skrze HDMI mezi počítač a televizor a pomocí USB zároveň do PC, ve kterém pomocí ovladačů iniciujete zapnutí, nebo vypnutí TV skrze CEC.

Výrobce se chlubí, že nabízí ovladače pro Windows, macOS i Linux, propojka zvládne i HDMI 2.0 a obraz do 4K@60 4:2:0 8bit. KODI a podobné projekty s propojkou umějí komunikovat pomocí knihovny libCEC, ale jde to i přímo, součástí ovladačů jsou totiž třeba na Windows dávkové skripty BAT s povely pro zapnutí a vypnutí.

Naprostý nesmysl? Možná, ale...

Riisův experiment je sice primitivní, ale v zásadě funkční i pro příjem lineárních televizních kanálů. O to se už postarají jejich weby, které v celoobrazovkovém režimu i v běžném prohlížeči vypadají opět velmi podobně jako na dedikovaném hardwaru.

A i když možná první nástřel UX nedostane Oskara za webový design, Riis si pochvaluje, že si může úvodní stránku poskládat, jak se mu zlíbí.

A co myslíte vy? Je to celé naprostá pitomost, nebo by něco takového mohlo dávat smysl?