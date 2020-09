Kutil si postavil neviditelný počítač. Je schovaný v desce dřevěného stolu, monitor v polici

Technicky nadaný kutil z youtubového kanálu DIY Perks postavil počítač zabudovaný ve stolu, jaký jsme ještě neviděli. Ačkoli samotná koncepce počítače zabudovaného v desce stolu není nijak nová, realizace je v tomto případě unikátní. Počítač se totiž vměstnal do poměrně tenké pracovní desky.

Zde se můžete podívat na průběh stavby:

A to není všechno. Autor schoval i monitor, a to do police nad stolem:

Bezdrátovou klávesnici a myš odkládá bokem, a tak toto pracovní místo vypadá a slouží jako běžný stůl. Vše je designově čisté, nikde žádná bedna, kabely a monitor na podstavci. Počítačové pracoviště se ze stolu stane až po vyklopení monitoru z police.