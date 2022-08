Inkoustové tiskárny Epson děsí kvůli maličkosti majitele hláškou o konci životnosti

V souvislosti se spotřební elektronikou se často skloňuje výraz „plánované zastarávání“. To je praxe, kdy je výrobek speciálně navržen a vyroben s omezenou životností tak, aby jej bylo nutné za několik let modernizovat nebo vyměnit. V češtině se pro součástky, které záměrně přestanou po nějaké době fungovat, vžil lehce vulgární výraz „kurvítko“.

Většina výrobců tento přístup popírá nebo uvádí velmi konkrétní, ale pochybné důvody, proč je to nutné. Mark Tavern z University of New Heaven se na sociální síti Twitter podělil o frustrující zkušenost s „velmi drahou“ tiskárnou Epson, která zdánlivě z ničeho nic zobrazila varovnou zprávu, že „dosáhla konce své životnosti“.

Plánované zastarávání

Tiskárna Markovy manželky jednoduše přestala fungovat a vyžadovala buď servisní zásah, který by ji vzkřísil z mrtvých, nebo výměnu za nový kus. Chybové hlášení se ve skutečnosti týkalo porézních polštářků uvnitř tiskárny, které shromažďují a zadržují přebytečný inkoust. Ty se časem opotřebovávají, což vede k potenciálnímu riziku rozlití inkoustu a případně i k poškození samotného zařízení.

Obvykle se dříve, než tyto polštářky opotřebí jiné části tiskárny, navíc většina uživatelů po několika letech přejde na novější model, takže se s touto hláškou ani nesetkají. Uživatelé s velkým objemem tisku však mohou ve finále spatřit tuto chybovou zprávu, ačkoli zbytek tiskárny se zdá být zcela v pořádku a použitelný.

Problém se objevuje modelů Epson L130, L220, L310, L360 a L365, ale může se týkat i dalších verzí a soudě z dotazů v různých diskusních fórech je starý nejméně pět let. Na serveru YouTube se již objevilo několik videí, na kterých uživatelé ručně vyměňují inkoustové polštářky, aby své tiskárny znovu oživili.

Dlouhá životnost není „in“

Výrobce sice poskytuje nástroj pro resetování inkoustového polštářku, určený pouze pro systém Windows, který na krátkou dobu prodlouží životnost tiskárny, ale lze jej použít pouze jednou. Poté je nutné provést buď opravu v oficiálním servisu, nebo vyměnit tiskárnu za novou.

Před několika lety uvedl Epson na trh řadu tiskáren EcoTank, jež byly navrženy tak, aby řešily vysoké náklady na výměnu inkoustových kazet. Tiskárny byly vybaveny velkými zásobníky, které bylo možné snadno doplňovat z lahviček. Přestože pořizovací náklady na tiskárny Epson EcoTank byly vyšší, z dlouhodobého hlediska byl jejich provoz levnější, zejména pro ty, kdož tisknou hodně barevných obrázků.

To však předpokládá, že tiskárny budou dlouhodobě fungovat. Videa uživatelů, kteří ručně vyměňují inkoustové polštářky, zjevně naznačují, že by výrobce mohl přepracovat konstrukci tak, aby byla tato část snadno uživatelsky servisovatelná, což by výrazně prodloužilo životnost. V současné podobě však použité řešení představuje riziko, že přispěje ke stále rostoucímu problému elektronického odpadu a donutí spotřebitele platit za nový hardware dlouho předtím, než to je skutečně nutné.

Vyhodit, nebo opravit?

Server Gizmodo, jež o případu podrobně informoval, požádal Epson o vyjádření a zeptal se, kterých modelů se toto omezení konkrétně týká. Kromě toho se dotázal, zda se na servis vztahuje záruka a jaké mohou být náklady, pokud ne. Ani po týdnu se však nedočkal odpovědi.

Problém, který je z tweetu Marka Taverna patrný, spočívá v tom, že výrobci tiskáren dostatečně nepoučují uživatele o tom, že životnost drahé tiskárny, kterou si zakoupili, může být potenciálně omezená nebo že po čase bude nutný vynucený servis. To je něco, co se u jiných nákladných komodit očekává – například u automobilů prodejce výslovně nastíní, jakou údržbu bude vůz v budoucnu potřebovat.

Za současného stavu je nepochybné, že mnoho uživatelů, kterým se zobrazí podobná chybová zpráva, jednoduše tiskárnu vymění, ačkoli by jistě raději zaplatili za sadu pro údržbu, která ji rychle znovu zprovozní, přibližně 15 dolarů (cca 360 Kč). Kromě ekonomické výhodnosti nelze v tomto případě přehlížet ani tu ekologickou.