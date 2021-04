Kurt Cobain je 27 let po smrti, přesto má Nirvana nový song. Složila ho umělá inteligence

V pondělí 5. dubna to bylo 27 let od smrti Kurta Cobaina, frontmana skupiny Nirvana. Společně se jmény jako Jimi Hendrix, Jim Morrison, nebo Amy Winehouse patří do tzv. 27 Club, tedy mezi umělce, kteří opustili svět ve věku 27 let. Kanadská organizace Over The Bridge chce upozornit, že jejich brzký odchod často souvisel s psychickou nemocí či závislostí a ve spolupráci s Lemmon Entertainment vydává album Lost Tapes of the 27 Club.

Hudbu na něj složila umělá inteligence Google Magenta poté, co se učila na skutečných skladbách jednotlivých umělců, resp. jejich skupin. Algoritmus vysledoval typické melodie, práci s akordy, kytarové riffy a další aspekty, aby pak zkomponoval novou hudbu, o finální úpravu skladby se postaral živý hudební producent. V případě Kurta Cobaina a Nirvany jde o skladbu Drowned in the Sun. Nazpíval ji Eric Hoganz z Nevermind, což je v Atlantě působící revival zaměřený právě na Nirvanu:

Výraz lost tape se používá pro nepublikované nahrávky. V tomto případě jde o přenesený význam. Strůjci projektu Lost Tapes of the 27 Club říkají, že jde o skladby, které členové 27 Club nemohli natočit, protože odešli příliš mladí.

Via GeekWire