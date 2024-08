Kupujete spíš větší, nebo menší mobily? Jaká je ideální úhlopříčka?

Hraje pro vás úhlopříčka displeje důležitou roli, nebo si mobil primárně vybíráte podle jiných parametrů? A pokud na velikosti záleží, preferujete spíš větší, nebo menší mobily?

Škálu větší/menší nebudeme definovat přesně, protože se pravidelně posouvá. Dnes už „compacty“ a „mini“ prakticky nikdo nevyrábí, takže za malý telefon se dá považovat ten s úhlopříčkou po šest palců. A ani to není dobrá metrika, protože šest palců při různých poměrech stran znamená různě velký telefon. Proto velikost hodnoťte podle sebe a v komentáři případně uveďte, kde podle vás ta hranice leží.

Marek Lutonský

Preferuji větší mobily

Malé telefony se sice pěkně vejdou do kapsy, ale já na ně už nevidím! Malé písmo nepřečtu, a když ho na malém displeji zvětším, moc se ho tam potom už nevejde. Takže velký telefon je po mě z tohoto ohledu praktičtější. Jinak by mi to asi bylo jedno.

Jakub Čížek

Preferuji větší mobily

Měřím dva metry a do dlaně se mi vejde meloun, který stiskem rozdrtím, takže preferuji spíše větší mobily s úhlopříčkou displeje někde mezi 6-6,5 palců. Zároveň ani můj zrak už není takový jako v patnácti, takže čím větší zobrazovací plocha, tím lépe. A když k tomu připočítám ještě slabý třes rukou z přechozené boreliózy, i ta větší klávesnice se mi fakt hodí. Telefon v kapse pak sice v létě stahuje trenýrky, a tak nesmím večer chodit do parku, ale vše má svoji cenu.

Pokud se zadaří a v dohledné době mi z kapsy vypadne můj stárnoucí Pixel 6 (pouzdra a ochranná skla nepoužívám), konečně budu moci být zase měsíc o hladu a pořídím si Pixel 9 Pro s rozměry 152,8 × 72 × 8,5 mm. Ups, ale to vlastně ještě nesmím říkat. Tak si to prosím do úterního večera nechte pro sebe, jo?

Martin Nahodil

Preferuji menší mobily

Nikdy jsem nebyl příznivcem velkých pádel, a tak když je možnost, vždycky si vybírám z menších mobilů. Důvody mám jednoduché. Líp se mi drží v ruce a nemusím se starat o to, jestli se mi vejde, nebo nevejde do kapsy. Chápu někoho, kdo často kouká na videa na mobilu, že bude chtít větší obrazovku. Sám bych pro ni takové využití neměl. Před dvěma lety jsem si pořídil Google Pixel 6a a velikostí 6,1" je pro mě ideální. U něčeho podobného nejspíš zůstanu i u příštího mobilu. Možná bych přešel k nějaké skládačce, až to budou mít výrobci pořádně vychytané. Zatím mě ale tahle možnost moc neláká.

Karel Kilián

Na velikosti nezáleží

Ještě před dvěma měsíci bych volil odpověď „preferuji větší mobily“, protože obrazovky mých telefonů neustále rostly. Naposledy jsem měl Xiaomi 12 s obrazovkou velkou 6,28" a byl jsem si jistý tím, že můj příští telefon by mohl být ještě o kousek větší.

Nicméně nakonec jsem po dlouhém váhání přešel na iPhone – konkrétně na model 15 Pro. Ten má úhlopříčku obrazovky 6,1" a zpočátku mi skutečně připadala malá. Dnes už jsem si na ni zvykl a přijde mi naprosto optimální.

Menší obrazovku už bych asi nechtěl – těch 6,1" považuji za naprosté minimum. Nicméně díky přechodu a relativně snadné adaptaci na telefon s menším displejem jsem si uvědomil, že na velikost až tak moc nezáleží.

Martin Chroust

Preferuji větší mobily

V rukou se mi každý rok protočí několik desítek telefonů, a tak jsem si udělal spolehlivý obrázek o tom, že malé telefony už dávno neexistují. Na internetu je po nich sice zdánlivá sháňka, ale to, že z trhu tyto telefony už dávno zmizely, svědčí o tom, že od nich i poslední značky dávají ruce pryč. Pro mě osobně je nejideálnější telefon ten, který se úhlopříčkou blíží sedmi palcům, což mi umožňuje na telefonu (samozřejmě v omezené míře), relativně efektivně pracovat. A to i s využitím dotykového pera.

Displej je pro mě nejdůležitější součást telefonu, neřeším závody v megapixelech, rychlonabíjení nebo v tom, kdo bude mít vyšší skóre v benchmarcích. Velký a dobře čitelný displej (třeba na slunci) je pro mě nejdůležitější součást telefonu, a rozhodně bych na tom nijak nešetřil nebo nepřivíral oči. Dokážu si představit používání telefonů s ještě většími displeji, zhruba do 7,5 palce, ale musel by se mi stále sejít do kapsy. Jinak bych to musel řešit skládací knížkou, která je zajímavým kompromisem mezi rozměry telefonu a úhlopříčkou vnitřního skládacího displeje.

Filip Kůžel

Na velikosti nezáleží

Jako bývalého mobilmaniaka se mě rodina a kamarádi ptají na doporučení na mobily a typické zadání zní: „Ať to dobře fotí a ať je to co nejmenší.“ Ptám se na stáří předchozího mobilu (protože když je to více jak tři roky, tak lépe bude fotit prakticky cokoliv), na rozpočet (u mobilů se platí hlavně za foťák) a pak je přesvědčuji o tom, že malé mobily už se nedělají a že si zvyknou. A vždycky si zvyknou.

Moje poslední dva mobily? Měl jsem malý iPhone a měl jsem ho rád, teď mám hodně velký Samsung a taky ho mám rád.

iPhone 15 Pro byl fajn do ruky a do kapsy, ale stejně už je tak velký, že jej jedním palcem neobsloužím. Samsung Galaxy S24 Ultra je do většiny kapes nepraktický a spíše než o jeho velikost jde o špičaté rohy. Ale ten nádherný velký displej je pak dostatečná odměna – je skvělý na fotky a ve spolupráci s dotykovým perem zvládne i políčka v Excelu.

Pointa? Nebojte se velkých mobilů. Zvyknete si a mají své výhody. Když se omezíte na malé, připravíte se o většinu trhu.

PS: Už jste slyšeli o skládačkách jako je Samsung Galaxy Z Flip nebo Motorola Razr? To je dobrý lifehack – jsou malé do kapsy a přesto mají velký displej.

Lukáš Václavík

Preferuji menší mobily

Jak se říká hezky česky: „Been there, done that“. Nejsem moc velký a mám prstíky jak malá holka, takže velké mobily se mi pořádně nevejdou do kapsy a neumím je ovládat jednou rukou. Jednou jsem se spálil s Galaxy S20 FE, který měl 6,5" displej. Super telefon po všech stránkách, ale fakt se blbě držel. Navíc jsem zvyklý nosit mobil v pouzdru…

Teď mám už dva roky iPhone 13 mini (5,4") a je to ten nejlepší mobil, co jsem měl. Po funkční stránce mi nic nechybí (byť iOS má své limity), skvěle se drží, můžu na něm psát jednou rukou a když jej strčím do přední kapsy jeansů, tak se mi nezabodne do břicha. Kompakty ale už nikdo nedělá a já odmítám uznat, že šestipalce jsou malé mobily. Holt ale až můj mini jednou doslouží, nebude jiná možnost než se tomu hroznému trendu přizpůsobit. Ale třeba do té doby budou použitelné skládačky.

Jan Láska

Preferuji menší mobily

Jedním z hlavních důvodů, proč stále používám model telefonu z roku 2019, je jeho velikost. Má totiž úhlopříčku displeje 6,3 palce. Před pěti lety to byl velikostně zhruba průměr, dnes už se dá telefon z pohledu rozměrů považovat dokonce za „kompaktní“. Vyhovuje mi, když při práci s telefonem jednou rukou (v tomto případě palcem) dosáhnu bez přechytávání i do protějšího horního rohu obrazovky. To s většími telefony prakticky není možné.

Moje obliba malých rozměrů byla naproti tomu vždy vykoupena výrazně nižší kapacitou baterie a tím pádem i mizernou výdrží. Vždycky jsem ale raději obětoval častější dobíjení, než držet pádlo. Přitom mi ani tolik nevadí větší šířka telefonu, jako jeho délka, resp. výška. Poměr stran displeje 2 : 1 je pro mě z uživatelského hlediska naprostý nesmysl, proto moje potřeby neřeší ani skládací véčko (flip), kde je většina modelů po rozložení právě takto protáhlá.

A co vy, kupujete spíš větší, nebo menší mobily?