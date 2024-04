Kupujete si filmy, nebo jen streamujete přes Netflix a spol.?

Jak si doma nejčastěji obstaráváte filmy? Dáváte přednost streamování za předplatné, protože je to pohodlné, nebo si filmy raději kupujete, protože je chcete vlastnit a láká vás vyšší technická kvalita?

Pokud kupujete digitální licence, máte nějaký preferovaný obchod jako iTunes, Google Play, Rakuten nebo něco jiného? A jak řešíte situaci, kdy máte chuť na film XYZ? Jdete si jej někam koupit, prohledáte streamy, nebo…

Karel Kilián

Jen streamuji

Primární platformou pro sledování videí je pro mě YouTube, kde sleduji více než 300 kanálů. K tomu využívám archiv iVysílání České televize a manželka má předplacené Voyo, takže se občas díváme i na něm.

Netflix, HBO a Disney však předplacené nemám. Nejsem až tak velký filmový a seriálový maniak. V naší rodině frčí především slovenské seriály, které sledujeme přes online televizi nejmenovaného poskytovatele, případně je sháníme alternativními cestami.

Lukáš Václavík

Jen streamuji

Tohle je aktuální stav, v minulosti jsem si ale kupoval DVD, pár Blu-rayů (ne UHD) a mám něco i na Google Play a iTunes. Sběratelství mě ale přešlo. Fyzická média zaberou moc místa na poličce nebo v šuplíku, ta digitální moc místa na disku. Pokud vůbec mám možnost stáhnout si danou věc bez DRM, což většinou nemám a stejně se film streamuje z cloudu…

Trochu mi však fyzická média chybí. I starší Blu-ray v 1080p měl leckdy lepší obraz než stream ve 4K. V dobách DVD jsem zase dostal hromadu bonusových materiálů, například rozšířená edice Pána prstenů byl klenot. Dnes jsem rád, když pár zkažených záběrů, vystřižených scén nebo dokumentů o natáčení probublá na YouTube.

Ale co si budem… Stream je i přes všechny výhrady pohodlnější a pro náročnější diváky i levnější. Aktuálně si platím/sdílím Netflix, HBO Max a SkyShowtime. Občas to proložím Disney+, Apple TV, Voyem nebo Primem od Amazonu. Novinky z kin se tam dostávají dost rychle. Starší nebo méně mainstreamové věci s žánrovými filmy tam obvykle nejsou, jenže ty je problém najít i v digitálních obchodech nebo na fyzických nosičích. Tím spíš, když si chcete dát oblíbenou věc s prvním z asi čtyř různých českých dabingů. Pak nezbývá než vstoupit do šedé až černé zóny.

Jakub Čížek

Jen streamuji

Jsem už starý pán, pro kterého je každá pikosekunda volného času vzácnost, takže doby, kdy jsem strávil první polovinu dne hledáním dostatečně kvalitního torrentu s vícekanálovým zvukem a tu druhou googlením korektně načasovaných titulků pro daný rip, jsou dávnou minulostí. Pár srdcovek jsem si ponechal pro strýčka příhodu, zbytek smazal a dnes si vystačím s Netflixem, ke kterému vždy dle potřeby přikoupím na měsíc cokoliv dalšího. Nedávno třeba Apple TV kvůli poslední sezóně For All Mankind.

Pokud někde něco není, tak to prostě neuvidím. Tečka! A protože jsem zároveň lakomá socka, i ten nejvyšší Netflix ve 4K nakonec platí především brácha pro vlastní rodinu a já se jen sprostě vezu a připlácím necelou stovku za legální sdílení v další domácnosti. Netflix to nakonec udělal moc hezky a ilegální šíření jednoho účtu je tak v roce 2024 opravdu chucpe pro totální losery.

Nutno ovšem podotknout, že koukám v podstatě jen na filmy a kratší minisérie. Klasické seriály dnešní doby jsou totiž až na pár výjimek nehorázně šablonovité ****** a já prostě už nehodlám ztrácet čas tím, že po pár hodinách binge-watchingu zjistím, že koukám na další a zcela zaměnitelnou blbost.

Petr Urban

Jen streamuji

Kdysi dávno jsem si kupoval na DVD Battlestar Galacticu, jeden z nejlepších seriálů všech dob. Jestli pořád patří k nejlepším, nevím, protože jsem ho roky neviděl a ta dévédéčka si nemám na čem pustit, byť je vlastním pořád! V digitálním světě si běžně kupuji hry, hudbu výjimečně a filmy nebo seriály nikdy.

Ale netvrdím, že to neudělám, jen výpůjčné je levné a málokdy reprízuji. Obecně se vlastně dívám méně. Filmů jsem loni viděl jen pár. Shodou okolností jsem po dlouhé době viděl film během uplynutého víkendu, který jsem našel jen v půjčovně, tak jsem si jej na 48 hodin získal v Rakutenu a jsem spokojený.

Některé snídaně a obědy vyplním seriály, ale tam se spokojím s nabídkou dvou streamovacích služeb, které si platím. Uvažuji, jestli jednu nezrušit. Doby, kdy jsem musel sledovat každý dobrý seriál, jsou pryč. Sleduji to, co mám po ruce, zbytek neřeším.

Tomáš Holčík

Jen streamuji

Stále mám poličku s koupenými DVD filmy, ale ty jsou už mnoho let zdigitalizované na NASu a ani nemám doma žádný přehrávač, do kterého bych takové lesklé kotoučky mohl vložit. Působí tak jen jako pomníček a vzpomínka na minulost. Ze streamingu si platím několik služeb včetně IPTV, tu ale jen kvůli rodině, osobně se na televizní vysílání nedívám. Z těch hlavních platforem teď nemám Netflix, kde čekám, až se mi tam nasbírá obsah a zase si ho na chvíli předplatím. Digitální verze si nekupuji ani nevyužívám půjčování konkrétních titulů.