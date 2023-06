Kupujete si elektroniku či hry v předobjednávkách?

Produkt XYZ bude v obchodech za několik měsíců, ale zaplatit za něj můžete už teď. Výrobce má jistý výdělek, vy zase dobrý pocit, limitovanou edici či jen rychlý přístup k něčemu, co ostatní budou mít až později. Nebo získáte stejnou věc, avšak s dárkem. Jak se k předobjednávkám stavíte? Už jste se někdy spálili a nákupu litovali?

Jiří Kuruc

Ne, nikdy...

...ale někdy mne to vážně láká, třeba ty šílenosti co bývají na Kickstarteru. Patřím ale k těm netrpělivějším a vše musím mít nejlépe včera, takže myšlenka, že na něco čekám půl roku až rok, mne děsí. Ale třeba to vyklidnění přijde s věkem.

Martin Nahodil

Ano, výjimečně

Elektroniku vůbec, hry hodně výjimečně. Sice se ke spoustě titulů, které si chci zahrát, dostanu skrz recenzní kopie, ale počet mých předobjednávek by to stejně ani bez nich neovlivnilo. Málokdy si předobjednávám hry, a to z jednoduchého důvodu. Musím tvůrcům opravdu věřit, že to bude stát za to. Nechci čekat týdny a měsíce, než bude jejich novinka bez problému hratelná. Bonusy k předobjednávce může prodejce nabízet, jaké chce, ale bez důvěry v samotnou hru u mě prostě neprojde. Proto se do nákupu nehrnu, pokud si nejsem úplně jistý kvalitami hry, a nevadí mi s hraním počkat. Her teď vychází tolik, že je stále co dělat i bez novinek.

Zatím jedinou letošní výjimkou u mě byla The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Jsem fanoušek Switche už od jeho uvedení, a i když to Nintendu u jeho first-party her v posledních letech občas hapruje, věřil jsem, že zrovna u Zeldy si to pohlídají. A skutečně to tak je. V Hyrule jsem strávil pár desítek hodin a ještě pořád není vše hotovo. I loni jsem se s předobjednávkami trefil. Jako tehdy novopečený fanoušek souls-like her jsem po možnosti vyzkoušet Elden Ring s předstihem neodolal a objednal před vydáním. Bonusy v podobě trička a drobností z Launch edice potěšily, ale rozhodně to není něco, co by rozhodovalo o nákupu. Druhým předobjednaným kouskem byl God of War Ragnarök, kde to byla také víceméně sázka na jistotu a hrnek jako bonus nákup nijak neovlivnil.

Karel Kilián

Ne, nikdy

Elektroniku ani jiné zboží v předprodejích nekupuji. Není za tím žádný záměr ani negativní postoj - prostě jsem asi dosud nenarazil na produkt, který bych chtěl mít hned. Spíš si raději počkám na zkušenosti těch, kteří si zboží koupí přede mnou, a až na jejich základě se definitivně rozhodnu.

Jakub Čížek

Ano, výjimečně

Počítá se Kickstarter, Indiegogo a Crowd Supply? V tom případě ano – několik prototypovacích desek jsem nakoupil v režimu „kutilové sobě.“ Důvod byl prostý, nedalo se to jinak sehnat. Mým prvním kaufem byla linuxová pidideska velikosti poštovní známky Onion Omega2 s OpenWRT. Už je to hromada let, takže dnes se prodává v běžných e-shopech. Tehdy byl nicméně jedinou šancí právě předprodej v crowdfundingu.

Petr Urban

Ano, výjimečně

Nepamatuji si, kdy bych si předobjednal elektroniku. V případě her ale sem tam výjimku udělám. Většinou mi to vyjde dobře, ačkoli nadále platí, že kupovat zajíce v pytli není dobrý nápad. Já si pouze předobjednávám hry, u kterých je pravděpodobnost zklamání nízká.

Před vydáním jsem tak zakoupil třeba Alana Wakea, Bioshock Infinite nebo Life is Strange: True Colors. Herní studia stojící za těmito tituly mě v minulosti přesvědčila, že si mou pozornost zaslouží a že se na ně mohu spolehnout. (Plánuji si předobjednat Alana Wakea 2.) Uznávám ovšem, že to byl stejně vabank.

Spálil jsem se za celou dobu snad jen jedinkrát. The Last of Us je podle mnoha reakcí skvělá, byť už starší hra. Vydobyla si své místo v historii. V tomto případě nezklamal obsah, nýbrž technická stránka portu z konzolí, který je tak špatně udělaný, až z toho rozum zůstává stát. Není v zájmu tvůrčího studia ani vydavatele, aby si navlékly kabát z ostudy.

Jenže evidentně se může stát cokoli. Jde o doklad toho, že je vždycky rozumnější počkat na recenze, byť v tomto případě Steam za zmetek ochotně vracel peníze. Hra s technickými chybami může být po vydání ještě doladěna, pokud má však hardware zásadní nedostatky, tak ty už nikdo nespraví.

Tomáš Holčík

Ano, výjimečně

Ale nikdy ne proto, abych to měl dřív než ostatní a mohl se chlubit. U her to dnes vůbec nedává smysl, Nedokážu si představit hru, kterou bych chtěl mít byť o den dřív než ostatní. Neocením ani kosmetické doplňky jako odměnu pro ty, co si ji předobjednali. Předobjednávání her je dnes už jen toxická manipulace ze strany herních vydavatelů a velmi často hru nakonec provází spousta chyb, které se opraví až časem.

U hardwaru to taky nedává moc smysl. Pár crowdfundingových kampaní jsem už podpořil, ale ne proto, abych danou věc měl dřív. Spíš abych podpořil tvůrce v jejich snažení. Úmrtnost hardwarových startupů je příliš vysoká, takže pravděpodobnější je, že daná věc dojde až dlouho po slibovaném termínu nebo vůbec nikdy.

Jestli si dobře vzpomínám, naposledy jsem si takto předobjednal Cyberpunk 2077 (ano, hra, vím). Ne proto, abych jej hrál, ale hlavně jsem chtěl podpořit studio CD Projekt a současně jsem věděl, že jej kvůli testování hardwaru stejně budu potřebovat. Vůbec mne tak nepřekvapila úvodní sprška nadávek těšících se hráčů na stabilitu a funkčnost hry. Po čase se vše jakž takž opravilo a hra funguje. Popravdě jsem dokončil snad jen první dvě tři mise, takže jsem netrpěl počátečními problémy, a až na celý CP2077 najdu čas, budu ho moci dohrát bez záškubů.

K předobjednávání hardwaru se občas obrátí i běžní stabilní výrobci, pro které je to zajímavý marketingový nástroj, jak uvést na trh produkt. Ten samozřejmě má už zajištěnou výrobu, vše naběhne přesně ve slibované termíny, ale zájemci si jen "vsadí", že ten produkt bude od začátku fungovat. Popravdě u takových komodit jako je televizor, soundbar, mobil nebo hodinky, je to dnes už docela bezpečná sázka.

Dále třeba u nových generací herních konzolí, kde se dá tušit horší počáteční dostupnost, může předobjednání pomoci se dostat trochu dopředu ve frontě. Někdy tedy i já - tvůrce recenzí - nečekám na podrobné testy novinky a prostě ji koupím s vědomím, že se prostě na dané věci nedá nic pokazit a budu to mít alespoň levněji. Netřeba říkat, že občas mě výrobci překvapí a najdou něco, co se pokazit dá.

Markéta Batulková Mikešová

Ano, výjimečně

U elektroniky bych se neodvážila, to už je většinou moc velká investice do neprověřeného produktu. Ale u her… občas. I když mi vždycky zní v hlavě Cartmenovo varování ze South Parku, že si tím člověk jen koleduje o problémy a podporuje tvůrce v tom, aby házeli na trh nekompletní hry.

Předobjednávala jsem obě DLC k Zaklínači 3, tam i kdyby dopadla hrozně, by mi to tolik nevadilo, protože bych to brala jako podporu jinak skvělé základní hry. Jenže pak jsem předobjednala i Cyberpunk 2077, a tam všichni víme, jak ta hra dopadla. V poslední době jsem předobjednala jen Hogwarts Legacy, ale to až poté, co už byly venku první recenze.

Nevím, jestli to udělám někdy znovu. Bonusy mě vůbec nezajímají, beru to jako podporu titulů a studií, co mám ráda. Těch rozbitých her, co jsou v den vydání nehratelné, je ale poslední roky příliš velké množství.

Filip Kůžel

Ne, nikdy

Ta myšlenka se mi vlastně líbí, ty akce vypadají lákavě, ale…

1) Hry nehraju. Zakázal jsem si to. Mám silnou tendenci sklouznout do závislosti. Zkusil jsem to kdysi na vysoké a lusknutím prstu mi zmizel celý semestr. Kdybych se nechal zlákat teď, patrně bych přišel o práci, rodinu a veškerý majetek.

2) Co se hardwaru týče, nejsem zrovna typický spotřebitel – některé ty krásné gadgety se mi dostávají do rukou často ještě před začátkem prodeje, takže touha impulsivně koupit, abych to měl co nejdřív, není silná. Radši si počkám a nakoupím s rozmyslem. Před pár lety mě nadchla jedna z těch fantastických myšlenek na Kickstarteru a poslal jsem peníze dlouho dopředu, ale spálil jsem se a podle zkušeností z okolí to nebyl ojedinělý případ.

Takže předobjednávky ne. Nikoliv ze zásady, bezvýhradně a navždy, určitě se objeví situace, která mě zláká, ale jinak jsem postupně došel k tomu, že předobjednávky vynechávám.

Lukáš Václavík

Ano, výjimečně

Jsou to fakt jen jednotky případů. U elektroniky mi to moc nedává smysl, protože si je kupuji v jinou dobu, než ji výrobce uvádí. Tu výjimku jsem porušil snad jen dvakrát. U českého Wi-Fi routeru Turris Mox, což byl navíc spíš crowdfunding než klasická předobjednávka. A pak u PlayStationu 5, kde jsem tipoval velký zájem a nedostatečnou výrobu, což se nakonec potvrdilo. Někteří čekali třeba více než rok, já měl konzoli pár dní po vydání.

Z her si vybavuju jen Cyberpunk 2077, který jsem zaplatil dlouho před vydáním a pak jen čekal a čekal. Ale neodešel jsem zklamaný, protože verze pro PC nebyla tak rozbitá. Docela často si ale kupuju tituly v předběžném přístupu, což má k předobjednávkám trochu blízko. Leckdy je early access také jen zajíc v pytli, ale já chci podpořit šikovné tvůrce nebo zajímavý nápad.

A co vy, kupujete si elektroniku či hry v předobjednávkách?