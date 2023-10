Kupujete použitou elektroniku? A jde jen o rozbalené produkty z e-shopů, nebo i bazar?

Musí být každý produkt fungl nový, nebo vám nevadí ani zboží z druhé ruky? A pokud už chcete ušetřit, kupuje si spíš použité zboží přímo z e-shopů, nebo se nebojíte ani klasických online bazarů?

V dnešní anketě máte na výběr jen tři odpovědi, ale o to cennější budou textové komentáře pod článkem. V nich se můžete popsat zkušenosti, jestli jste se už nákupem z druhé ruky někdy spálili. Uvést můžete i to, jestli máte osvědčený postup, jak starší věci kupovat. Co všechno od prodávajícího zjišťujete, jaké máte požadavky na stav, záruku apod. Nebo jestli existuje nějaký zvláštní důvod, proč kupovat použité věci kromě ceny. Může jít třeba o sběratelství, získání náhradních dílů nebo přístup k již neprodávaným produktům.

Tomáš Holčík

Ano, ale jen rozbalené či vrácené produkty v e-shopu

Věci, které hodlám sám aktivně používat, si kupuji prakticky výhradně nové. Pokud nejde o dárek pro někoho jiného, tak mi ale nevadí sáhnout po rozbaleném produktu v e-shopu. Neujíždím na odlepování krycích fólií, takže mi nevadí mít již někým otevřený kus. Hlavně že dostanu stále stejné záruky jako s novým kusem.

Naopak u produktů, u kterých si nejsem jist, zda budou ty pravé, otevřené zboží přímo vyhledávám, abych e-shopu nepřidával zbytečné starosti navíc při vrácení. V bazaru jsem si za poslední roky koupil asi jen iPhone 8 pro testování jiných produktů, kdy se mi nechtělo platit plnou částku za něco, co bude většinu času stejně jen ležet v šuplíku.

Jakub Čížek

Ne, nekupuji

Před 22 lety jsem si chtěl ve webovém bazaru koupit Siemens S10, ale pán jej stačil prodat dříve, než jsem zaběhl zkontrolovat zůstatek do bankomatu a stačil odeslat e-mail. Byla to první a také poslední zkušenost s nákupem elektroniky z druhé ruky. S odstupem času jsem totiž náročnější a chci pokaždé zažít ten příjemný pocit unboxingu, když zvědavě otevíráš krabičku, odlepuješ ochrannou fólii z displejů a všechno to ještě voní čínskou fabrikou.

Filip Kůžel

Ne, nekupuji

Přemýšlím, kdy jsem naposledy koupil použitou elektroniku a nenapadá mě absolutně nic. Asi je to tím, že mám díky své práci možnost hodně věcí vyzkoušet, takže při nákupu už jdu na jistotu a nemám takovou potřebu šetřit. Často také jdu po nových funkcích, a ty jsou logicky u nových modelů, takže ani tam nedává smysl nákup ze druhé ruky.

Lukáš Václavík

Ano, nakupuji i v bazarech

Málo, ale nakupuji. Na bazar se ale obracím, jen když nový produkt je nesmyslně drahý nebo už se ani nedá sehnat. Takto jsem si třeba v době kryptománie koupil grafickou kartu. Byla ještě s roční zárukou a ušetřil jsem třetinu až polovinu oproti tomu, co stála nová.

Mám i repasovanou laserovou tiskárnu, protože to jsou do jisté míry nesmrtelné produkty. Od známého jsem pak koupil MacBook, ale jen proto, že vím, že se o něj dobře staral. Jiným jsem pomáhal s výběrem repasovaných notebooků, protože ty jsou s napnutým rozpočtem zajímavější než nové levné modely.

V posledních letech ale tu a tam koupím i zánovní/rozbalené věci, protože je k nim v e-shopech snadný přístup na jedno kliknutí. Naposledy jsem takto sehnal mobil asi o 10 % levněji. Byla na něj plná záruka, na těle ani škrábanec. Na mobily, zvlášť ty voděodolné, bych si ale jinak dal pozor. Nevěřím lidem, že se o ně starají tak dobře jako já.

Dříve jsem ale v bazaru dost nakupoval věci, co elektronikou nejsou, ale úzce s ní souvisí. Když jsem byl ještě poblázněný fotografií, kupoval jsem staré zrcadlovky nebo spíš pro ně dělané manuální objektivy. Tam se člověk může ošklivě spálit, ale také za pakatel získat poklad. V bazarech jsem pak dost ušetřil za hry pro Nintendo 3DS a později Switch. Nintendo na rozdíl od ostatních téměř nemívá žádné slevové akce a mně je proti srsti platit plnou cenu za několik let starou hru.

Vladislav Kluska

Ne, nekupuji

Já bych to psychicky nedal :) Když si kupuju elektroniku, tak se v drtivé většině případů jedná o dražší kousky, kde chci mít zaručený stav a chci to mít možnost vyreklamovat. To je pro mě naprosto zásadní - nevím, jak to dělám, ale elektronika se mi poměrně často rozbíjí :) Prostě se mi nechce riskovat. U telefonu za 6 tisíc bych to neřešil, ale když si teď kupuju Pixel za 28, tak chci mít jistotu. No a pak je tu ten psychologický efekt, že to chci mít nové, nikým neosahané. U jiných věcí, než elektroniky, bych to tak nehrotil a třeba deskové hry přes bazar točím o sto šest, na obě strany.

Karel Kilián

Ne, nekupuji

Použitou elektroniku nekupuji ze dvou relativně prostých důvodů. Tím nejzásadnějším argumentem je z mého pohledu skutečnost, že neznám historii daného produktu - například nevím, zda někomu nespadl do vody, nebo jestli ho nevrátil prodejci z důvodu nějakého neřešitelného problému.

Druhým důvodem je fakt, že slevy na rozbalenou a použitou elektroniku nebývají natolik zásadní, aby mi kompenzovaly tu nejistotu. Spotřební elektronika, kterou používám, nebývá zase tak drahá, abych musel doslova za každou cenu šetřit pár stokorun.

V případě auta jsem shledal možnost koupit použité jako relevantní - zatímco nový vůz „v holobytu“ startuje někde okolo 300 tisíc, my jsme kupovali ojetý za 50 tisíc. U takové slevy automaticky počítám s určitými nedostatky, opotřebením a nutností oprav. Vždy si ale nechám poradit od zkušeného automechanika, abych měl jistotu, že nekoupím „šrot“.

U elektroniky takto zásadní slevy nebývají. I kdyby byly, asi bych stále dost váhal, protože nemám po ruce nikoho, kdo by mi odborně posoudil, zda je daný produkt v pořádku. Pokud to shrnu, tak se vlastně řídím pravidlem „Nejsem tak bohatý, abych si mohl dovolit kupovat levné věci.“

Petr Urban

Ano, nakupuji i v bazarech

Dlouhodobě se toho nebojím a mnohé věci kupuji ze druhé ruky. Lidé se často zbavují málo použitých a nových věcí, přitom cena oproti novému produktu v obchodě bývá výrazně nižší. Spálil jsem se jen u grafických karet, které mi během pár měsíců až jednoho dvou let umíraly jako na běžícím pásu.

Ale třeba mobil se dá takhle koupit výhodně, jen člověk musí mí trpělivost a musí hledat. Nemám potřebu kupovat použitá paměťová média. Koupím nová i se zárukou a většinou je používám, dokud neodejdou. Nenapadlo by mě takhle kupovat třeba sluchátka, ta radši nová i s prodlouženou zárukou. Vedle bazarů rád lovím zánovní nebo jen rozbalené produkty v e-shopech.

A co vy, kupujete použitou elektroniku?