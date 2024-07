Kupujete nějakou elektroniku „do zásoby“? Máte náhradní myši, flashky, nabíječky apod.?

Kupujete si třeba extra zlevněnou flashku, kabel apod., protože se jednou můžou hodit, a vy je teď můžete mít výrazně levněji? Nebo si kupujete více stejných myší, klávesnic nebo něčeho podobného, na co jste zvyklí a hrozí, že se to jednou přestane vyrábět? Nebo se to pokazí a vy chcete mít hned po ruce náhradu? Máte doma nějakou elektroniku do zásoby?

Jakub Čížek

Ne. Kupuji, až když danou věc potřebuji

Do zásoby nakupuji leda toaletní papír. Na vše ostatní mám Alzabox, Z-BOX a Parcelbox hned před domem a kousek od redakce pak poctivé a klasické elektro U Jakuba, ve kterém bych s trochou píle pořídil i náhradní regulační tyče do Dukovan. Po čtyřicítce už má člověk stejně všechno dvacetkrát, takže zbytné USB kabely a flešky spíše vyhazuji a rozdávám.

Tomáš Holčík

Ne. Kupuji, až když danou věc potřebuji

Řeším spíš opačný problém, mám v zásobě spoustu elektroniky, která je už nahrazená lepší variantou, ale skladuju ji pro případ, že by šla ještě k něčemu využít. Nedokážu si představit, že bych kupoval něco, co nepotřebuju. Aktuálně nepotřebných věcí mám doma dost, takže netuším, proč bych měl k nim přidávat na hromadu.

Petr Urban

Ano. Pár takových věcí už mám

Podotýkám, že tohle jsem snad vůbec poprvé udělal loni, kdy jsem během černého pátku koupil do zásoby klávesnici. Ne, že by byla drahá, mám jeden z nejobyčejnějších modelů, ale ty klávesnice svou intenzívní činností odpravím, takže bude fajn mít po ruce hned náhradu. Šel jsem po snížené ceně, jinak by mi domácí syslení připadalo zbytečné. Alza přece do boxu doručí zboží do druhého dne.

Marek Lutonský

Ano. Pár takových věcí už mám

Nedělám to pravidelně. Ale když se sejde pěkná sleva (odebíráte našeho Hlídače?) u zařízení, kde je mi jasné, že mě v dohledné době opustí, pořídím pro jistotu další. Jde o drobnější příslušenství, jako je klávesnice, myš a podobná spotřebka.

Mnohem větší zásobu si ale dělám u komponent na kolo. Sada brzdy-převody, kterou na něm mám, se už neprodává a sehnat nové díly je proto náročnější. U těch, které se mohou rychle pokazit nebo zničit, proto pro jistotu včas pořizuji nové, ať mě pak něco nepřekvapí.

Jan Láska

Ne. Kupuji, až když danou věc potřebuji

Do zásoby kupuji hodně spotřebních věcí, například oblečení, ale elektronika k nim nepatří. Je to proto, že mnohem víc než jiné produkty s časem zastarává, co je jeden den výdobytkem moderní technologie, může být za rok passé. Elektronika se neustále vyvíjí a není důvod si myslet, že za rok na trhu nebude stejný nebo dokonce lepší produkt, a nedá se očekávat ani cenové zdražování. Jednu věc týkající se elektroniky ale vlastně přece jen do zásoby kupuji.

Je to jeden konkrétní typ obalu na můj dnes už „historický“ model smartphonu, který se už dávno nevyrábí, tím pádem ani nabídka příslušenství není široká. Příjemné je, že pouzdra na staré telefony seženete i za pár desítek korun.

Karel Kilián

Ne. Kupuji, až když danou věc potřebuji

Úplně si neumím představit elektroniku, kterou bych si měl kupovat do zásoby. Je velmi pravděpodobné, že v okamžiku, kdy by mi daná věc odešla, budu mít za tu samou cenu modernější a lepší model. Například v případě flash disku s vyšší kapacitou.

S ohledem na dodací lhůty některých e-shopů můžu mít většinu produktů druhý den, v některých případech dokonce ještě ten den. Takže než držet doma zastarávající produkty, raději vydám peníze až v okamžiku, kdy je to potřeba, a dostanu za své peníze aktuální model.

Filip Kůžel

Ne. Kupuji, až když danou věc potřebuji

Tohle pro mě vůbec není téma. Mám jednoho kamaráda, který byl tak závislý na jednom konkrétním modelu ergonomické klávesnice, že si koupil další dva kousky „aby to měl nadosmrti“. Ale jinak mi nějaké nakupování do zásoby při rychlosti vývoje technologií přijde nesmyslné.

Lukáš Václavík

Ano. Pár takových věcí už mám

Mám několik klávesnic i myší, ale ty jsem nekupoval do zásoby, prostě jsem jen vzal něco lepšího a ty původní si nechal. Ale mám docela dost kabelů, nabíječek, které jsem opravdu koupil jen proto, že byly levné a že se někdy budou hodit. Čím chytřejší elektronika, tím méně dává smysl kupovat ji „na potom“. Než nadejte čas, budou morálně i technicky zastaralé. Kdekoliv je nevyměnitelný akumulátor, to za pár let nepoužívání chcípne.

A co vy, kupujete nějakou elektroniku „do zásoby“?