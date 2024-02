Kupujete k mobilům originální příslušenství jako nabíječky, kabely nebo pouzdra?

Když máte telefon značky XXX, dokupujete k němu příslušenství téhož výrobce, nebo vám na tom nesejde? Je to případně ještě trochu složitější, že u některých doplňků raději kvůli kompatibilitě a osvědčené kvalitě volíte originál?

Kromě hlasu v anketě můžete přidat i komentář, kde můžete pochválit či zkritizovat nějaké konkrétní příslušenství, ať už ho vyrobil kdokoliv. Rádi budeme i za tipy, jestli neznáte nějaké skryté klenoty mezi hromadou čínských noname značek zaplavujících AliExpress.

Lukáš Václavík

Nezáleží mi na tom

Dřív mi na tom záleželo, protože koupit dobře pasující kryt nebo kvalitní nabíječku byl problém. Ale dnes už ten strach nemám. Na iPhonu teď mám neoriginální magsafe pouzdro AlzaGuard a po několika měsících je jako nové. K němu bezdrátové nabíječky od Ankeru.

U nabíječek a kabelů mám dobré zkušenosti i se značkami Baseus, Belkin a Swissten, nějakou takovou bižuterii jsem už koupil i v Lidlu nebo IKEA. Pokud jde o ochranná skla, tam mě zatím nezklamal Spigen.

Jan Láska

Nezáleží mi na tom

Zdaleka neplatí, že výrobce mobilů je automaticky také sám nejlepším výrobcem příslušenství. Jsou firmy a značky, které se výrobou krytů, pouzder, nabíječek a dalších drobností zabývají „na plný úvazek“ a postupně nasbíraly hromady zkušeností jako zpětnou vazbu přímo od výrobců telefonů a jejich zákazníků. Obecně se dá říct, že třeba u krytu na mobil je mi celkem jedno, kdo ho vyrobí, pokud je z kvalitního a na dotek příjemného materiálu. Aktuálně používám třeba značku Njord.

U kabelů bych na neprověřené značky nevsadil, sám mám dobrou zkušenost například s kabely Baseus. Jedině snad u nabíjecího adaptéru bych sáhnul přednostně po originálu stejné značky, jako je mobil, protože zde bude garantována nejvyšší možná rychlost nabíjení. Vzhledem k různým nabíjecím standardům nejsou všechny technologie stoprocentně kompatibilní a byla by škoda nabíjet telefon pomaleji, než umožňuje, jen kvůli špatně zvolenému adaptéru.

Markéta Batulková Mikešová

Ano, jen některé

Je to celkem jednoduché. Od té doby, co se do Česka dostal první iPhone, mám jen iPhony. Když mi odešla přibalená sluchátka a nabíjecí kabel, koupila jsem si originální. Kabel se mi hodil i pro iPad a na sluchátka jsem byla zvyklá. Teď, když sluchátka nebývají součástí, mám stejně zase AirPody. Přiznávám, že jsem byla líná prozkoumávat jiné značky, tady mám jistotu, že to s drtivou většinou mých zařízení bude fungovat perfektně.

Ale nepotřebuji nutně všechno originální. Určitě nevidím důvod zůstávat u originálních obalů, nebo si nedejbože koupit applovský hadřík.

Tomáš Holčík

Nezáleží mi na tom

Záleží mi na kvalitě, nikoli stejné značce jako je výrobce telefonu. Pouzdro na mobil od Peak design je výrazně lepší, než dokáže nabídnout přímo výrobce telefonu, v mém případě Samsung, a pokud hledám hlavně ochranu telefonu, klidně mi stačí levnější pouzdro z čínského eshopu, které za půl roku prostě vyměním za další nové levné.

V kabelech už vůbec není výrobce telefonu garantem té nejvyšší kvality, spíše jen nejvyšší ceny. Příslušenstvím, kterému dokážu odůvodnit stejnou značku jako u telefonu, jsou sluchátka. Sluchátka stejného výrobce obvykle lépe spolupracují s telefonem či dokážou nabídnout nějaké vychytávky navíc. To ale neznamená, že by automaticky nabídla i lepší zvuk.

Petr Urban

Nezáleží mi na tom

Měl bych hrozně omezený výběr a doporučení, abychom používali jen oficiální příslušenství, považuji za značné míry za strašení, byť tuhle výzvu chápu. Respektive rozumím, že když si koupíte čínskou nabíječku za stovku a k tomu kabel za pět korun, kvalita nemusí být valná a můžete si používáním těchto krámů ublížit.

Až na čestné výjimky do situace nepromlouvá ani kompatibilita, protože neoriginální nabíječka mi nabije mobil a neoriginální kabel mi pro nabíjení slouží také. Co se silikonových a jiných obalů týče, tak tam se už vůbec nemůžeme bavit o tom, že by mi neoriginální kusy poškodily telefon. Bez všemožných barevných a blyštivých a jiných obalů by svět byl hrozně nudný. Tuhle poptávku výrobce neuspokojí nikdy.

Filip Kůžel

Ano, jen některé

Jak kdy, jak co. Už jsem se vyléčil z někdejší taktiky koupit v Číně pět USB-kabelů, dva vyhodit hned při rozbalení a další postupně, když přestanou fungovat. Dneska rád zajdu ke značkám, které se specializují na příslušenství. Třeba Belkin nebo Peak Design, což jsou značky, kde se někdo zamyslel a výsledkem je něco s přidanou estetickou a funkční hodnotou. Vlastně se mi líbí i Alza Power, což jsou brandované čínské výrobky, ale aspoň si někdo dal práci s tím, že vybral ty kvalitní. Poslední dobou jsem takhle koupil USB hub nebo nabíjecí držák na mobil do auta.

Ale původní otázka směřovala k originálnímu příslušenství. Ještě loni jsem měl mobil Samsung a k němu skvělé odolné pouzdro Protective Standing Cover, které ke skvělé ochraně přidává výklopný stojánek. Dnes nosím iPhone a tam mě hned na začátku zklamal FineWoven Case – na keynote jsme slyšeli, jak je to ekologické a hodnotné, ale v reálu je to divné a po pár dnech poškrábané. Až pak jsem se zamiloval do pouzdra Spigen Classic C1, které odkazuje na můj iMac G3:

Jakub Čížek

Nezáleží mi na tom

Je to ale dáno hlavně tím, že nic moc nekupuji. Za odporná koženková, gumová, silikonová a jiná pouzdra bych všechny na počkání fackoval – telefon má být nahý tak, jak ho pán Bůh stvořil (tedy průmyslový návrhář) a za ochranná lepená skla a folie bych rozdával rovnou dva roky natvrdo s ostrahou. Takže se můj nákup příslušenství za posledních pět-deset let omezil vlastně jen na pár bezdrátových nabíječek z Ikey a Alzy. Jinak nabíjím telefon čímkoliv, co je poblíž a nějaké watty zase až tak neřeším. Je mi vcelku jedno, jestli bude telefon nabitý za patnáct minut, nebo za šedesát.

Martin Chroust

Ano, jen některé

Nabíječky a pouzdra k telefonům volím vždy originální. Zejména u krytů, pouzder a krycích skel jsem v poslední době narazil na nekvalitní výstupní kontrolu, a přitom se nejednalo o nějak výrazně levnější doplňky oproti originálu. Zvláště u krytů však volím vždy originál, protože ten na telefonu sedí nejlépe. U no name krytů samozřejmě ušetříte, ale až na výjimky kvalita odpovídá nízké ceně. U levnějšího telefonu je to asi jedno, ale u drahých smartphonů je tento nepoměr hodně vidět.

Na druhou stranu si dovolím oponovat cenám originálního příslušenství, kdy si mobilní výrobci účtují za běžný kryt třeba i patnáct set a za kryt s klávesnicí pro tablet třeba i několik tisíc korun. Výrobní cena těchto doplňků bude úplně někde jinde...možná by stačilo být u originálních doplňků s cenou trochu při zemi, a trh sám odfiltruje kvalitní a nekvalitní příslušenství třetích stran. V případě některých kategorií mobilních doplňků by to určitě bylo potřeba.

A co vy, kupujete k mobilům originální příslušenství?