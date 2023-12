Kupujete digitální dárky jako audioknihy, předplatná nebo hry?

Už jste někdy blízkým koupili nějaký digitální (nehmotný) dárek? Bylo to kvůli tomu, že jste něco vybírali na poslední chvíli, nebo jste cíleně darovali užitečnou věc, která ani fyzickou podobu nemá? Darovat můžete e-knihu, audioknihu, hru, aplikaci, předplatné, kupón na Netflix, případně nějaký online kurz.

V anketě můžete hlasovat jen ano/ne, ale do komentářů můžete přidat konkrétní postřehy. Co kupujete nebo sami dostáváte? Jak takové dárky předáváte? Někde vám třeba vygenerují aktivační kód nebo QR, takže se to dá vytisknout a strčit třeba do obálky. Co když ale taková možnost není? Už jste něco podobného řešili?

Jakub Čížek

Ne, nekupuji

Asi dvakrát jsem jako dárek koupil elektronickou knížku a sám jsem dostal audioknihu na Audiotéce, nicméně drtivá většina služeb není připravená na samotný proces věnování digitálního dárku, takže je v praxi mnohem jednodušší dotyčnému poslat rovnou peníze a ušetříme si všichni práci. V rodině jsme naštěstí dárky mezi dospěláky utlumili na nezbytné minimum, takže jsou pro nás blížící se Vánoce opravdu hlavně o tom setkávání a nákup dárků na poslední chvíli nemusíme vůbec řešit.

Lukáš Václavík

Ne, nekupuji

Je to paradoxní, protože se jinak snažím všechno co nejvíce digitalizovat, ale pokud jde o dárky, jsem až příliš staromódní. Digitální nedávám, ani nedostávám. Pro děti mi přijde vhodnější něco fyzického, z čeho můžou strhat papír a pak si hrát. Dospělí zase ocení to, co se dá sníst, vypít, nazout na nohy nebo co šustí papírem.

Na druhou stranu mi ale pěkný digitální dárek přijde jako lepší věc, než když někdo na poslední chvíli vybírá něco na benzince. To zase budou na Štědrý den plné zprávy lidí, co si za celý rok neudělali čas a honí se pár hodin před prvním soustem kapra. Musí to ale být fakt konkrétní audiokniha, hra, prostě nějaký titul, který darující osobně vybral a přemýšlel nad ním. Univerzální poukázky na nákup jsou zlo. To jsou „peníze“, které musíte utratit do určité doby a v určitém obchodě.

Marek Lutonský

Ano, kupuji

Nedělám to moc často, protože fyzické dárky mají větší kouzlo. Ale audiokniha, videohra z digitálního obchodu nebo předplatné zajímavé služby také dokážou potěšit. Už ale nepokračuji výrobou nebo tisknutím certifikátu, takový dárek se předává slovně.

Petr Urban

Ano, kupuji

Nemám rád konzumní aspekt Vánoc, přijde mi naprosto přehnaný, takže dárky si nedáváme vůbec. Maximálně určité příspěvky na dobro typu Skutečný dárek od Člověka v tísni. I to se ale děje málo, připadá mi smysluplnější humanitární a jiné neziskové organizace podporovat raději pravidelně a přímo. Myslím, že lidé kolem mě to chápou.

Skutečný dárek a podobné věci se dají koupit digitálně, darovací certifikát si v případě zájmu vytisknete. Nebo ho někomu pošlete jen v elektronické podobě. Žůžo.