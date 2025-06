Kupujeme powerbanku na dovolenou. Kapacita není vše a displej má důležitější funkci než jen ukazovat procenta

Zatímco v běžném pracovním dnu si telefon spokojeně hoví většinu času na nabíječce, na dovolené si nevydechne. Potřebujete se navigovat, pěšky či hromadnou dopravou, zavolat si taxíka, najít nejlepší restauraci v okolí, přečíst si historii kostela, zjistit počasí, no a samozřejmě fotit a natáčet videa. Je jasné, že pro libovolný moderní telefon takové kombo znamená smutně červenou baterii už v 11:45. A přesně to je čas, kdy máte příležitost si během oběda baterii dobít. Zvládne to ale každá powerbanka? Kdepak!



Originálně pojatá powerbanka na cesty: má vestavěnou mezinárodní zástrčku přímo do zásuvky, Lightning a USB-C na kablíku, bezdrátové nabíjení a dva samostatné výstupy s celkovým výkonem 20 W. Kapacita je 10 000 mAh a stojí zajímavých 1 600 Kč.

Současně platí, že powerbanky už dávno nenabíjejí pouze mobilní telefony, byť je to stále jejich primární úkol. Dnes potřebujeme nabíjet i chytré hodinky, navigace na kolo, či dokonce notebook.

1. Kapacita není nejdůležitější

Mnoho zájemců o powerbanku se primárně orientuje podle kapacity baterie a je to zřejmé: spolu s tím, kolikrát zvládne telefon nabít, přímo závisí i na velikosti powerbanky. V současné době mají telefony baterii s kapacitou do 5 000 mAh, jednoduše bychom mohli říci, že powerbanka s kapacitou 20 000 mAh zvládne takový telefon nabít čtyřikrát. V praxi to bude spíše tři a půlkrát, nicméně naše pravidelné velké testy odhalily i viníky, kteří by to zvládli spíše třikrát. Důvodem je nejen nižší než deklarovaná kapacita baterie, ale i ztrátový převod mezi napětími na DC-DC měničích. Vnitřní napětí článků činí 3,7 V, při nabíjení se však často používá napětí ještě vyšší než pro USB standardních 5 V.



I tak může vypadat powerbanka: ChoeTech B657 stojí 1 520 Kč, nabízí svítilnu, tři nabíjecí porty s maximálním výkonem 20 W a odolné provedení. Solární panýlek je spíše pro zábavu.

A na vás je nyní zvážit, zda třeba právě 20 000 mAh v praxi potřebujete, to je totiž už docela velká a těžká powerbanka. Nestačí vám oněch 10 000 mAh, které vám bezpečně nabijí jeden a půl telefonu? Vždy ale záleží na situaci: budete nabíjet pouze svůj mobil, nebo poskytnete záchranu i partnerce či partnerovi? Nebo po mobilech lačným dětem? Potřebujete-li energií zásobovat celou rodinu, vždy je lepší zvolit raději dvě menší powerbanky než jednu obří, i když to stojí dvojí starání se o jejich nabíjení každou noc během dovolené.