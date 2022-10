Kult, který Češi nepochopí. V USA končí slavná televize s předpovědí počasí generovaná počítačem

Po 23 letech končí ve Spojených státech televizní kanál Weatherscan, nabízející lokální předpovědi počasí. Takřka kultovní televizní služba byla spuštěna v roce 1999 a je zajímavá především tím, že veškerý obsah zajišťovaly počítače. Právě ty, respektive nutnost jejich údržby, jsou jedním z důvodů vedoucích k ukončení provozu, informuje Ars Technica.

Na začátku roku 2000 mohli Američané, kteří chtěli zjistit předpověď počasí, kdykoli zapnout televizi a přepnout na Weatherscan – počítačem řízený kanál s 24hodinovou předpovědí a relaxační jazzovou hudbou znějící na pozadí. Po 23 letech jeho provozovatel – společnost The Weather Channel – oznámil, že 9. prosince bude Weatherscan ukončen.

Konec ikonického televizního kanálu

Kanál ve smyčce automaticky zobrazoval lokální meteorologickou situaci a předpověď počasí. Obsah generoval počítačový systém Intellistar. Právě jeho zastarávající hardware, nainstalovaný v několika regionech, zvyšoval náklady na údržbu a nutné opravy. Některá zařízení přitom byla starší dvaceti let, což se podepisovalo na jejich spolehlivosti.

S tím, jak se rozrůstaly možnosti získávání aktuálních předpovědí počasí (např. na internetu či v aplikacích pro mobilní telefony) logicky klesal zájem o televizní předpověď. Kanál Weatherscan tak postupně mizel z nabídek amerických kabelových a satelitních televizí. Velcí poskytovatelé, jako Comcast a Verizon, už ho nějaký čas nenabízejí, případní zájemci ho nacházeli především u menších kabelovek.

Weatherscan se v průběhu let stal kultem, jež si získal širokou fanouškovskou základnu. Nadšenec Mike Bates, který sbírá a renovuje vyřazený hardware, smutně konstatuje: „Vzhledem k malé uživatelské základně předplatitelů této technologie předpokládám, že Weather Channel prostě přestal portovat [systém Weatherscan] na novější hardware. Takže ho tak nějak nechali běžet, až se nakonec blížíme k zániku.“

Fanoušci televizního počasí

Služba si získala fanoušky díky kombinaci počítačů s počasím, spolu s jistou mírou nostalgie vyvolávané jazzovou hudbou, jež nepřetržitě hraje na pozadí. Největší nadšenci si dokonce opatřili hardware potřebný k provozování vlastních stanic Weatherscan u sebe doma. Kromě toho také vytvořili software, jež simuluje službu v prohlížeči.

Také The Weather Channel si během desetiletí získal značnou popularitu – komunita fandů například udržuje Wiki plnou podrobností o oblíbených moderátorech, ukončených programech a technice, která vše zajišťuje. Právě tato hluboká historie inspiruje nadšence, jako je Bates, k tomu, aby zařízení zachovali. „Snažíme se zachovat nejen hardware a software, po kterém se nám stýská, ale také to, co dělalo The Weather Channel tím, čím kdysi byl.“

Během pandemie Bates zkonstruoval starší počítač Weather Channelu nazvaný Weather Star 4000. V devadesátých letech minulého století tento stroj poskytoval počítačové televizní předpovědi až do doby těsně před spuštěním programu Weatherscan, nicméně několik kusů bylo v provozu až do roku 2014. Software Weather Star inspiroval vlnu nostalgie, včetně simulátorů, jež napodobují jeho výrazný retro vzhled.

Nadšenci postavili vlastní Weatherscan

Zprovoznění Weatherscanu bylo týmovou prací. Jeden z modelů počítačů Intellistar, jež stojí za touto službou, používá operační systém FreeBSD a běží na stroji se stařičkým procesorem Pentium 4. Obsahuje kartu ATI pro vykreslování grafiky a proprietární kartu na bázi PowerPC, která vše spojuje a připravuje do televizního vysílání.

Kvůli zprovoznění Weatherscanu v domácím prostředí našli fanoušci na eBayi vyřazené jednotky Intellistar a pomocí forenzních nástrojů zrekonstruovali data z pevných disků. Z několika zdrojů pak sestavili funkční verzi softwaru. Svou práci vystavovali na několika výstavách – například v září na Vintage Computer Festival Midwest.

Oznámení o blížícím se zániku společnosti Weatherscan fanoušky pochopitelně zklamalo. Ačkoli existuje několik alternativ, žádná z nich neposkytuje ono retro kouzlo a jazzový podkres. „Je to ikonická záležitost, na kterou se kromě nadšenců tak nějak dávno zapomnělo,“ říká Bates. „Způsob, jakým konzumujeme obsah, se drasticky změnil. Je to konec jedné éry.“