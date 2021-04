Kudy kam, Waze? Rozhovor s Patrikem Ingrem, koordinátorem Waze v Česku

Waze používá aktivně kolem 150 milionů uživatelů. V ČR už působí více než deset let a i díky tomu poskytuje skutečně hodnotná data. Jak se Waze rodil a jak se můžete do komunity zapojit i vy?

Waze používají jen v České republice statisíce řidičů. Ti jsou zároveň i členy komunity, kteří pomáhají s tvorbou map nebo aktualizací dopravních informací. Nad vším bdí editoři a koordinátoři, kteří to dělají zdarma ve volném čase. Jedním z nich je i Patrik ‚GinBook‘ Ingr, který nám přiblížil zákulisí Wazu v ČR.

Jak se rodila komunita Waze v ČR?

Jako každá jiná dobrovolná komunita. Na začátku stojí několik jedinců, kteří chtějí vyzkoušet něco nového, aby se nakonec po letech zformovalo tvrdé jádro. Ti tři kluci, kteří začínali, jsou už jen uživatelé Waze. I tak jim patří velké poděkování.

Věnujeme Waze hodiny a hodiny svého volného času bez nároku na odměnu. Pro dobro uživatelů, s myšlenkou na to, aby se všichni, kdo řídí a využívají Waze, dostali co nejoptimálněji, nejrychleji a bezpečně do cíle.

A jak začínalo komunitní vytváření map?

Začínalo se na zelené louce. Satelitní mapy Bing od Microsoftu měly u nás „fantastické“ podklady, které zářily převážně bílou a zelenou barvu. Bílé čtverce prázdné mapy a zelené rozmazané čtverce, které jsme tipovali na lesy. Nulové detaily, nic, prázdno. Jakmile začali první nadšenci jezdit, museli čekat, až se propíšou anonymní GPS průjezdy do mapy, a podle toho se zakreslovaly cesty. Tak se podařilo postupně vytvořit hlavní tahy a větší města s hlavními ulicemi.