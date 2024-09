Kuchyně bez kabelů. Standard Ki bude bezdrátově napájet mixéry, toustovače i konvice

Po pěti letech vývoje jsou konečně hotové specifikace nového bezdrátového rozhraní Ki. Bratříček známějšího Qi používaného v mobilech nebo sluchátkách je určený do kuchyní pro napájení spotřebičů. Pomocí technologie magnetické indukce jim předá až 2200 wattů, dost na napájení i rychlovarné konvice nebo fritézy. Slibuje až 90% účinnost.

Wireless Power Consortium, která Qi i Ki vyvíjí, novinku prezentovala začátkem měsíce v Berlíně na veletrhu IFA. Zároveň dodala, že první spotřebiče začne certifikovat ještě před koncem letošního roku.

Na vývoji se podíleli přední výrobci bílé elektroniky jako Philips, Miele, Midea, E.G.O. nebo Beko. Poslední zmíněná firma spadá pod turecký holding Koc, kterému patří také Indesit, Grundig a v Evropě díky licenci vyrábí též produkty Whirlpool. Právě od těchto značek bychom se měli dočkat prvních spotřebičů.

Technologie Ki se má nejprve objevit integrovaná v indukčních varných deskách, později ji bude možné skrytě vložit i přímo do pracovních desek a ostrůvků. Oproti současné indukci, která se v kuchyních nasazuje výhradně pro ohřívání, má Ki i datový kanál postavený na NFC. Položené spotřebiče se tak s napájecí podložkou „domluví“ a přenos energie se spustí, jen když si o to zařízení řekne. To aby se náhodou nepustily dva kilowatty do položeného mobilu.