Který AI chatbot umí nejlépe hluboce přemýšlet? Ohodnoťte výstupy Deep Research ve slepé anketě

Vysvětli podrobně, jak fungují akciové trhy. Chceme čtivý, informačně bohatý přehled, ze kterého se čtenář dozví vše podstatné. Například: Proč jdou firmy na burzu. Jak probíhá IPO. Jak se peníze od akcionářů dostanou k firmě. Jaký je obchodní model burzy. Co je to korekce, recese, medvědí trh a býčí trh. Co se na burze obchoduje. Co jsou akcie, dluhopisy, etf, komodity, deriváty. Co jsou opce, long a short obchody. Tohle jsou ale pouze některá témata, která nás napadla. Přidej další.

Každá země má svůj vlastní regulační orgán dohlížející na kapitálové trhy. V USA je to Securities and Exchange Commission (SEC), v České republice Česká národní banka (ČNB), ve Velké Británii Financial Conduct Authority (FCA), atd.

Deriváty jsou v podstatě kontrakty mezi dvěma stranami, které specifikují budoucí platbu nebo výměnu založenou na vývoji ceny podkladového aktiva. Obchodují se buď na organizovaných burzách (kde jsou kontrakty standardizované co do velikosti, splatnosti a dalších parametrů) nebo mimoburzovně (Over-The-Counter - OTC) , kde jsou kontrakty uzavírány přímo mezi dvěma stranami a mohou být přizpůsobeny jejich specifickým potřebám (jsou méně transparentní a nesou vyšší riziko protistrany).

Stejně jako akcie se i dluhopisy po své emisi obchodují na sekundárním trhu. Jejich tržní cena však reaguje především na změny úrokových sazeb v ekonomice. Platí zde inverzní vztah: pokud tržní úrokové sazby rostou, cena již vydaných dluhopisů s nižším fixním kupónem klesá (aby jejich výnos do splatnosti odpovídal novým tržním podmínkám), a naopak, pokud úrokové sazby klesají, cena existujících dluhopisů roste. Investice do dluhopisů jsou spojeny s několika typy rizik, zejména s kreditním rizikem (emitent nemusí být schopen dostát svým závazkům), úrokovým rizikem (změny sazeb ovlivňují cenu) a inflačním rizikem (inflace může snížit reálnou hodnotu budoucích úrokových plateb a jistiny).

Celkový výnos (Total Return) z investice do akcie je pak dán součtem obdržených dividend a realizovaného (nebo nerealizovaného) kapitálového zisku. Při hodnocení investice je důležité brát v úvahu obě tyto složky. Některé společnosti, zejména mladé a rychle rostoucí, preferují reinvestovat veškerý zisk zpět do svého rozvoje a nevyplácejí dividendy; jejich akcionáři pak spoléhají primárně na kapitálový růst. Naopak zralé, stabilní společnosti v odvětvích s menším růstovým potenciálem často vyplácejí pravidelné a relativně vysoké dividendy, ale růst ceny jejich akcií může být pomalejší. Výběr mezi růstovými a dividendovými akciemi závisí na investiční strategii a preferencích investora (zda hledá spíše růst hodnoty, nebo pravidelný příjem).

Brokeři (Makléři): Působí jako agenti svých klientů (investorů). Přijímají od nich pokyny k nákupu nebo prodeji cenných papírů a snaží se je provést za co nejlepších podmínek na trhu. Sami do obchodu nevstupují jako protistrana a nenesou riziko pozice. Za své služby si účtují provizi (komisi) nebo jiné poplatky. Zákon jim často ukládá povinnost jednat v nejlepším zájmu klienta (fiduciary duty). Existují různé typy brokerů:

Tvůrci trhu (Market Makers - MMs): Jsou to specializované firmy (často brokerské domy nebo banky), které hrají klíčovou roli v zajištění likvidity trhu. Mají povinnost nebo jsou motivováni neustále zveřejňovat (kotovat) závazné ceny, za které jsou ochotni nakoupit (bid) a prodat (ask) určitý počet akcií daného titulu na svůj vlastní účet.

Stanovení ceny a alokace (Pricing and Allocation): Těsně před zahájením obchodování stanoví společnost spolu s underwritery finální upisovací cenu akcie (obvykle v rámci původně oznámeného rozpětí nebo mírně upravenou podle poptávky) a rozhodne o alokaci (přidělení) akcií jednotlivým investorům, kteří podali objednávky. Pokud je poptávka výrazně vyšší než počet nabízených akcií, emise je označena jako "přeupsaná" (oversubscribed) a investoři obdrží pouze část požadovaných akcií, nebo žádné. Často dochází k jevu zvanému "underpricing", kdy je upisovací cena stanovena mírně níže, než jaká je skutečná tržní poptávka, což vede k růstu ceny akcie v první den obchodování. To může být záměrné, aby se vytvořil pozitivní sentiment a odměnili investoři, kteří se IPO zúčastnili.

Před-IPO fáze (Pre-IPO): Dlouho před samotným IPO se společnost musí důkladně připravit na transformaci ze soukromého na veřejný subjekt. To zahrnuje posílení manažerského týmu (často o lidi se zkušenostmi z veřejně obchodovaných firem), zavedení robustních systémů finančního výkaznictví a interních kontrol, přípravu auditovaných finančních výkazů za několik předchozích let a celkovou restrukturalizaci procesů tak, aby odpovídaly požadavkům na veřejnou společnost. V této fázi si firma také vybírá klíčové poradce, jako jsou právníci a auditoři.

Získání kapitálu: Toto je nejčastější a primární motivace. Prodejem akcií veřejnosti firma získává značné finanční prostředky, které může použít na financování svého růstu, expanze na nové trhy, investice do výzkumu a vývoje, budování nových kapacit, strategické akvizice jiných firem nebo na splacení existujících dluhů. Na rozdíl od bankovních úvěrů tento kapitál obecně nepředstavuje dluh, který by bylo nutné splácet s úroky, a nezatěžuje tak cash flow společnosti.

Existence funkčního a likvidního sekundárního trhu je naprosto zásadní pro fungování primárního trhu. Investoři by nebyli ochotni kupovat nové akcie nebo dluhopisy na primárním trhu, pokud by neměli důvěru v to, že je budou moci v budoucnu snadno a za spravedlivou cenu prodat na trhu sekundárním. Cena, za kterou se akcie obchodují na sekundárním trhu, navíc slouží jako důležitý referenční bod pro stanovení ceny nových akcií vydávaných na primárním trhu. Tyto dva trhy tedy netvoří oddělené světy, ale vzájemně propojený ekosystém, kde zdraví a efektivita jednoho přímo ovlivňuje funkčnost druhého. Regulace a mechanismy zajišťující transparentnost a likviditu sekundárního trhu jsou proto klíčové i pro primární funkci trhu – efektivní financování podniků.

Fungování akciových trhů

Akciové trhy jsou místa (fyzická nebo elektronická), kde se setkává nabídka a poptávka po cenných papírech, zejména akciích.

Jednoduše řečeno, jde o globální síť burz umožňujících nákup a prodej podílů ve společnostech (akcií) a dalších finančních instrumentů. Akciový trh je klíčovou součástí moderní ekonomiky – firmám pomáhá získat kapitál a investorům zhodnotit úspory​. Ceny akcií zde vznikají na základě nabídky a poptávky, tedy podle toho, kolik jsou kupující ochotni zaplatit a za kolik jsou prodávající ochotni prodat. V historickém kontextu sahají akciové trhy až do 17. století (první burza vznikla v Amsterodamu kolem roku 1602), avšak v současnosti již většina obchodů probíhá elektronicky a globálně, v řádu bilionů dolarů ročně.

​Co je akciový trh a jak funguje

Akciový trh (nebo také akciová burza) je součást kapitálového trhu, na němž se obchoduje s cennými papíry – především s akciemi, ale i s dalšími instrumenty. Funguje na principu tržiště: stejně jako se na trhu setkávají kupci a prodejci zboží, na akciovém trhu se setkávají investoři, kteří chtějí nakoupit či prodat akcie firem. Obchodování probíhá prostřednictvím burz, které zajišťují férové a řádné obchodování a transparentní informování o cenách​. Burza tak poskytuje platformu, kde mohou společnosti veřejně nabízet své akcie investorům a investoři mohou snadno získávat aktuální cenové informace.

Princip fungování akciového trhu lze zjednodušit takto: investoři zadávají pokyny k nákupu nebo prodeji určité akcie za určitou cenu. Tyto pokyny se v obchodním systému burzy párují – dojde k obchodu, pokud se potkají nabídka (prodejní pokyn) a poptávka (nákupní pokyn) na shodné ceně. Cena akcie se neustále mění podle toho, jaké ceny jsou kupující ochotni nabídnout a prodejci akceptovat. Pokud je o akcie velký zájem (poptávka převyšuje nabídku), cena roste; naopak při převaze prodejců (větší nabídce než poptávce) cena klesá. Tržní cena akcie tak v každém okamžiku odráží kolektivní názor trhu na hodnotu dané společnosti.

Burzy mohou mít fyzickou formu (například tradiční parket Newyorské burzy cenných papírů – NYSE – kde dříve makléři uzavírali obchody křikem a gesty) nebo fungovat plně elektronicky (např. Nasdaq či většina moderních burz). Dnes převažuje elektronické obchodování, kdy počítačové systémy automaticky spojují nákupní a prodejní objednávky během zlomků vteřiny. Burzy po celém světě jsou vzájemně propojeny a tvoří tak globální akciový trh, kde se téměř nepřetržitě někde obchoduje – když zavře burza v Evropě, už je otevřená Asie nebo Amerika.

Proč firmy vstupují na burzu (IPO)

Když firma roste a potřebuje významný kapitál pro další expanzi, jednou z cest je vstoupit na burzu prostřednictvím IPO (Initial Public Offering, primární veřejná nabídka akcií). IPO je proces, při němž společnost poprvé nabídne své akcie široké veřejnosti na burze​. Hlavním důvodem bývá získání dodatečného kapitálu – firma prodejem nových akcií investorům získá finanční prostředky na svůj rozvoj​. Na rozdíl od úvěru tyto prostředky nemusejí splácet a nezatíží okamžitě firemní cash flow (nejde o dluh)​.

Vedle navýšení kapitálu existují i další důvody, proč firmy realizují IPO​:

Zvýšení prestiže a známosti : Veřejně obchodovaná společnost je více na očích médií, zákazníků i investorů. Vstup na burzu často zvyšuje důvěryhodnost firmy a její image v očích obchodních partnerů​ .

: Veřejně obchodovaná společnost je více na očích médií, zákazníků i investorů. Vstup na burzu často zvyšuje důvěryhodnost firmy a její v očích obchodních partnerů​ Likvidita pro stávající vlastníky : Zakladatelé či dřívější investoři (např. fondy rizikového kapitálu) mohou postupně prodat část svých podílů na veřejném trhu a realizovat zisky . Akcie obchodované na burze mají likvidní tržní cenu, což usnadňuje jejich prodej.

: Zakladatelé či dřívější investoři (např. fondy rizikového kapitálu) mohou postupně prodat část svých podílů na veřejném trhu a . Akcie obchodované na burze mají likvidní tržní cenu, což usnadňuje jejich prodej. Motivace zaměstnanců : Firma může nabídnout akciové opce či akcie svým zaměstnancům a managementu jako formu odměny. Veřejně obchodovatelné akcie s transparentní cenou jsou atraktivní odměnou, protože zaměstnanci vidí jejich hodnotu a mohou je případně prodat.

: Firma může nabídnout svým zaměstnancům a managementu jako formu odměny. Veřejně obchodovatelné akcie s transparentní cenou jsou atraktivní odměnou, protože zaměstnanci vidí jejich hodnotu a mohou je případně prodat. Optimalizace kapitálové struktury : Vydáním akcií (vlastního kapitálu) může firma snížit svou závislost na dluhu. Ideální poměr vlastního kapitálu a cizích zdrojů (dluhů) je předmětem finančního řízení – IPO může pomoci dosáhnout zdravější kapitálové struktury ​.

: Vydáním akcií (vlastního kapitálu) může firma snížit svou závislost na dluhu. Ideální poměr vlastního kapitálu a cizích zdrojů (dluhů) je předmětem finančního řízení – IPO může pomoci dosáhnout zdravější ​. Další strategické důvody: IPO lze využít při privatizaci státních podniků (stát prodá akcie veřejnosti), k řešení nástupnictví (zakladatelé předají firmu akcionářům) apod.​Všeobecně platí, že veřejný trh zajistí firmě širší vlastnickou základnu.

Stručně řečeno, vstup na burzu umožní firmě získat velký objem kapitálu jednorázově, zvýšit svoji viditelnost a likviditu akcií, ovšem za cenu sdílení vlastnictví s novými akcionáři a podstoupení náročného procesu, který si nyní popíšeme.

Jak probíhá IPO a tok peněz k firmám

Proces IPO je komplexní a trvá obvykle několik měsíců (někdy i let příprav). Firma, která se rozhodne vstoupit na burzu, si nejdříve najme tzv. manažery emise (obvykle investiční banky, označované jako underwriteři). Tito odborníci firmě pomáhají připravit vše potřebné: prospekt (obsáhlý dokument popisující podnikání, finanční výsledky a rizika firmy), stanovit emisní cenu akcií, splnit regulační požadavky a nakonec nové akcie uvést na trh​. Underwriteři také často garantují odkup akcií – to znamená, že pokud by o akcie nebyl dostatečný zájem investorů, banka je odkoupí do svého portfolia, aby se emise podařila.

Samotné IPO pak probíhá tak, že firma vydá nové akcie a nabídne je investorům. Ti si v rámci primární veřejné nabídky mohou akcie koupit (typicky je určeno určité období, kdy lze podávat objednávky na nákup IPO akcií). Peníze, které investoři za nové akcie zaplatí, putují přímo do společnosti – stávají se součástí jejího vlastního kapitálu (např. základního kapitálu nebo emisního ážia). Prostředky od investorů tedy skončí u firmy výměnou za to, že investoři získají nově vydané akcie (podíly ve firmě). Tím se liší primární trh (IPO a další primární úpisy) od sekundárního trhu – na sekundárním trhu, kde se akcie běžně obchodují po IPO, už peníze z prodejů a nákupů jdou jen mezi investory navzájem.

Po skončení IPO (jakmile jsou akcie poprvé vydány a prodány veřejnosti) dochází k uvedení akcií na burzu. Od toho momentu se akcie společnosti začnou volně obchodovat na trhu – kdokoli je může nakoupit či prodat prostřednictvím burzy. Cena při uvedení (tzv. IPO cena) může první obchodní den výrazně kolísat v závislosti na zájmu trhu. Pokud je poptávka investorů vysoká, cena může hned první den vystřelit vzhůru (tzv. IPO pop); někdy naopak cena klesne pod upisovací hodnotu, pokud trh není přesvědčen o vyhlídkách firmy.

Důležité je, že firma samotná získala peníze v rámci IPO – další obchodování jejích akcií na burze už její pokladnu přímo neobohacuje. Výjimkou mohou být pozdější sekundární emise (tzv. follow-on offerings), kdy firma vydá další nové akcie a opět je prodá investorům (opět tedy primární trh). Ale běžné denní obchodování akcií probíhá jen mezi investory. Pro firmu má však velký význam nepřímý efekt: pokud její akcie rostou, může v budoucnu snadněji vydat další akcie za vyšší cenu, nebo získat levnější úvěry (díky vyšší tržní hodnotě a důvěře investorů). Naopak klesající cena akcií může ztížit další financování a je nepopulární u stávajících akcionářů.

Shrneme-li tok peněz: při IPO tečou peníze od investorů k firmě (výměnou za nové akcie). Po IPO při sekundárním obchodování tečou peníze jen mezi investory navzájem – jeden investor prodá akcie a dostane peníze od jiného, který je koupil. Burza a broker si zprostředkováním obchodu vezmou poplatek (viz dále), ale samotná firma už z běžných obchodů své akcie na burze žádné peníze nedostává.

Burza jako instituce a její obchodní model

Burza cenných papírů (stock exchange) je instituce, která organizuje trh s investičními instrumenty. Jejím základním úkolem je zajišťovat hladké fungování obchodování – tedy aby obchody probíhaly podle jasných pravidel, bezpečně a férově​. Burza vytváří prostředí, kde se potkává nabídka s poptávkou, a to prostřednictvím obchodního systému (trading system). Moderní burzy provozují elektronické objednávkové knihy (order books), kam členové burzy vkládají objednávky svých klientů. Systém automaticky páruje objednávky nákupu a prodeje stejného titulu za odpovídající cenu. Tím se stanovuje aktuální tržní cena daného cenného papíru.

Burza také zajišťuje vypořádání obchodů – tedy to, aby si kupující po zaplacení skutečně připsal na účet dané akcie a prodávající obdržel peníze. K tomu slouží clearingová centra a depozitáře, které spolupracují s burzou. Celý tento infrastrukturový systém umožňuje, že se obchodování na burze dá důvěřovat a že obě strany obchodu dostanou, co mají.

Zajímavou otázkou je, jakým způsobem burza vydělává peníze, čili jaký je její obchodní model. Burza typicky generuje příjmy z několika zdrojů:

Poplatky za obchody : Za každý uskutečněný obchod si burza účtuje transakční poplatek (např. určité promile z objemu obchodu). Tyto poplatky často platí členové burzy (brokerské firmy) a ti je promítají do poplatků klientům. Při obrovském množství obchodů denně jsou tyto poplatky pro burzu zásadním zdrojem příjmů.

: Za každý uskutečněný obchod si burza účtuje transakční poplatek (např. určité promile z objemu obchodu). Tyto poplatky často platí členové burzy (brokerské firmy) a ti je promítají do poplatků klientům. Při obrovském množství obchodů denně jsou tyto poplatky pro burzu zásadním zdrojem příjmů. Poplatky za kótování (listing) : Když chce firma vstoupit na burzu a nechat své akcie obchodovat, často platí burze poplatek za uvedení akcií (IPO poplatek) a poté udržovací poplatky za to, že její akcie jsou na burze kotované. Pro burzu je prestiž mít velké a kvalitní firmy, ale zároveň je to zdroj příjmů.

: Když chce firma vstoupit na burzu a nechat své akcie obchodovat, často platí burze poplatek za akcií (IPO poplatek) a poté za to, že její akcie jsou na burze kotované. Pro burzu je prestiž mít velké a kvalitní firmy, ale zároveň je to zdroj příjmů. Prodej tržních dat : Burzy vlastní obrovské množství aktuálních i historických dat o cenách a obchodech. Tato market data prodávají finančním institucím, datovým agenturám a dalším subjektům (typicky v reálném čase pro obchodní platformy, zpravodajské servery atd.). Přístup k živým datům bývá zpoplatněn.

: Burzy vlastní obrovské množství aktuálních i historických dat o cenách a obchodech. Tato prodávají finančním institucím, datovým agenturám a dalším subjektům (typicky v reálném čase pro obchodní platformy, zpravodajské servery atd.). Přístup k živým datům bývá zpoplatněn. Služby pro obchodníky : Některé burzy poskytují speciální služby jako co-location (umožnění umístit si obchodní servery velmi blízko k serverům burzy pro rychlejší přístup), což je placená služba využívaná hlavně při algoritmickém a vysokofrekvenčním obchodování . Dále mohou nabízet analytické nástroje, technologie pro obchodování apod.

: Některé burzy poskytují speciální služby jako (umožnění umístit si obchodní servery velmi blízko k serverům burzy pro rychlejší přístup), což je placená služba využívaná hlavně při . Dále mohou nabízet analytické nástroje, technologie pro obchodování apod. Další aktivity: Burzovní skupiny mohou mít i jiné linie byznysu – např. provoz derivátových burz, clearingových center, vydávání indexů (burza může licencovat své indexy pro ETF fondy), vzdělávací činnost atd.

Příkladem významných burz ve světě jsou New York Stock Exchange (NYSE) a Nasdaq v USA, London Stock Exchange (LSE) v Londýně, Tokyo Stock Exchange (TSE) v Tokiu, Frankfurtská burza (Deutsche Börse) a mnoho dalších​. Každá burza má svá pravidla a často se specializuje: například Nasdaq historicky přitahuje technologické firmy, zatímco NYSE tradičně větší průmyslové a finanční podniky.

Z pohledu investora není rozdíl, zda firma sídlí v té či oné zemi – díky globalizaci lze přes brokery běžně obchodovat akcie na zahraničních burzách. Mnohé velké společnosti mají duální listing (jsou kotované na více burzách současně, např. v New Yorku i v Londýně). Celkově tak burzy po světě fungují jako propojené nádoby a dohromady vytvářejí celosvětový akciový trh.

Typy investičních nástrojů

Na akciových trzích se neobchoduje jen s akciemi. Existuje široká škála investičních nástrojů, do kterých mohou investoři vložit své peníze. Každý má odlišné vlastnosti, výnosy a rizika. Mezi hlavní typy patří:

Akcie – představují vlastnický podíl ve společnosti. Když si koupíte akcii, stáváte se spoluvlastníkem firmy úměrně počtu držených akcií. Akcie dávají právo na podíl na zisku (tzv. dividendu, pokud je vyplácena) a na případný likvidační zůstatek, ale také s sebou nesou riziko, že firma nebude prosperovat a cena akcií klesne. Výnos z akcií plyne z růstu jejich tržní ceny a z dividend. Akcie mohou být kmenové (obyčejné) nebo preferenční (s přednostní dividendou či jinými právy).

Dluhopisy – dluhopisy (obligace) jsou dluhové cenné papíry. Koupí dluhopisu fakticky půjčujete peníze tomu, kdo dluhopis vydal (emitentovi) – může to být stát, město nebo firma. Na oplátku dostává investor úrok (tzv. kupón) a na konci splatnosti zpět nominální hodnotu dluhopisu. Dluhopisy tedy nesou fixní výnos (pokud emitent nezkrachuje) a jsou obecně méně rizikové než akcie, ale nabízejí i nižší potenciální zhodnocení. Na burzách se obchodují státní dluhopisy i korporátní dluhopisy. Jejich ceny se pohybují podle úrokových sazeb a důvěry v schopnost emitenta splácet.

ETF (Exchange Traded Funds) – jedná se o burzovně obchodované fondy, což jsou fondy, které sledují určitý index, sektor či koš aktiv, a jejichž akcie se volně obchodují na burze podobně jako jednotlivé akcie. ETF umožňují snadno investovat např. do celého indexu S&P 500 (skrze jeden instrument získá investor malý podíl ve všech 500 firmách indexu) nebo do komodit, sektorů ekonomiky, regionů atd. Výhodou ETF je diverzifikace (investice do mnoha titulů naráz) a nízké náklady. ETF mohou držet akcie, dluhopisy nebo i deriváty podle toho, co sledují.

Komodity – na burzách se obchodují i komodity, obvykle prostřednictvím komoditních futures či ETF. Komoditou mohou být kovy (zlato, stříbro), energie (ropa, zemní plyn), zemědělské plodiny (pšenice, káva) apod. Investoři mohou do komodit investovat buď přímo nákupem futures kontraktů (což jsou termínované obchody na dodání komodity v budoucnu), nebo nepřímo skrze ETF navázané na komodity či akcie těžařských společností. Komodity často slouží jako zajištění proti inflaci nebo diverzifikace portfolia.

Deriváty – jsou to odvozené nástroje, jejichž hodnota se odvozuje od jiného podkladového aktiva (akcie, indexu, komodity, měny aj.). Mezi nejznámější deriváty patří opce a futures:

Opce dávají právo, ale ne povinnost koupit nebo prodat podkladové aktivum za předem stanovenou cenu k (nebo do) určitému datu. Existují kupní (call) opce a prodejní (put) opce. Opcemi se investoři zajišťují nebo spekulují – např. put opce může sloužit jako pojištění proti poklesu (dává právo prodat akcii za pevnou cenu i když tržní spadne).

Futures (futuritní kontrakty) zavazují obě strany k nákupu/prodeji podkladového aktiva v budoucnu za stanovenou cenu. Jsou standardizované a obchodují se na derivátových burzách. Futures se využívají hojně v komoditách (farmář si předem prodá úrodu za fixní cenu, odběratel má jistotu dodávky) i pro finanční indexy, měny atd.

K dalším derivátům patří CFD (Contracts for Difference) – oblíbené u retailových brokerů, umožňují spekulovat na cenové pohyby aktiv bez jejich vlastnictví (rozdíl cen vyplatí/proplatí protistrana), swapy, warranty a další. Deriváty obecně umožňují využití finanční páky (leverage), takže investor s malým kapitálem ovládá velkou pozici – to zvyšuje potenciální zisky, ale i rizika.

Každý z těchto nástrojů má své místo v investičním světě. Začínající investor by měl porozumět jejich vlastnostem – akcie nesou podíl na firmě a potenciál růstu (ale i pádů), dluhopisy jsou konzervativnější s fixním výnosem, ETF pomáhají diverzifikovat a deriváty jsou pokročilé nástroje pro zajištění či spekulaci.

Vysvětlení pojmů: býčí trh, medvědí trh, korekce, recese, volatilita

Býčí a medvědí trh: Sochy býka a medvěda před burzou ve Frankfurtu symbolizují dvě protikladné nálady na trhu – optimismus a růst vs. pesimismus a pokles. Býk (bull) svými rohy útočí směrem nahoru, což představuje rostoucí trh (ceny akcií dlouhodobě stoupají). Naopak medvěd (bear) seká tlapou směrem dolů, což značí klesající trh (dlouhodobý pokles cen).*

Býčí trh (bull market): Označení pro dlouhodobý rostoucí trend na trzích. Ceny akcií v takovém období trvale rostou, často podpořené optimistickou náladou investorů, silným ekonomickým růstem či růstem firemních zisků. Býčí trh může trvat měsíce až roky. Například období 2010–2019 na americkém trhu bylo výrazným býčím trhem s téměř nepřetržitým růstem akciových indexů.

Medvědí trh (bear market): Opak býčího – jedná se o delší období poklesu cen akcií. Za medvědí trh se často považuje pokles o 20 % a více od posledního vrcholu. Provází jej pesimismus, obavy investorů a často i zhoršující se ekonomické podmínky. Medvědí trh nastal např. v letech 2007–2009 během finanční krize, kdy trhy ztratily přes 50 % své hodnoty.

Korekce: Výraz pro krátkodobý pokles ceny akcie nebo indexu, obvykle o 10 % či více z nedávného maxima. Korekce často následuje po předchozím rychlém růstu – trh jakoby „vychladne“ a vybírají se zisky. Korekce je zdravou součástí tržního cyklu a nemusí přerůst v medvědí trh. Například pokud index vystoupá na 100 bodů a pak klesne na 90, hovoří se o 10% korekci.

Recese: Termín z makroekonomie označující období poklesu ekonomiky (často definováno jako dvě čtvrtletí poklesu HDP v řadě). Na akciových trzích se recese projevuje negativně – klesají firemní zisky, roste nezaměstnanost a investoři se obávají investovat. Ne každá korekce či medvědí trh znamená recesi v ekonomice, ale často spolu souvisejí (medvědí trh může recesi předznamenat, a naopak recese může prohloubit medvědí trh).

Volatilita: Označuje míru kolísání cen na trhu. Čím vyšší volatilita, tím rychlejší a větší výkyvy cen za krátké období nastávají​. Například pokud akcie jeden den posílí o 3 %, druhý den oslabí o 4 % a třetí den znovu +5 %, jde o vysoce volatilní vývoj. Naopak stabilní, málo kolísající trh má nízkou volatilitu. Volatilita je často měřena statisticky (např. směrodatnou odchylkou změn ceny) a známým indikátorem je index volatility VIX, přezdívaný „index strachu“. V období nejistoty a paniky volatilita roste – ceny létají nahoru a dolů, protože investoři reagují emocionálně na každou novou zprávu.

Tyto pojmy se používají k popisu situace na trhu. Například může zaznít: „Jsme v býčím trhu, ale nedávná korekce způsobila nárůst volatility.“ Znamená to, že dlouhodobě trh roste, i když nedávno došlo k poklesu, a ceny více kolísají. Investoři by měli těmto termínům rozumět, neboť jim pomáhají zasadit aktuální vývoj do širšího kontextu tržních cyklů.

Jak fungují long a short pozice

Na akciovém trhu lze spekulovat jak na růst cen, tak na jejich pokles, k čemuž slouží long a short pozice:

Long pozice (dlouhá): Klasická investiční pozice, kdy nakoupíte akcie (či jiný instrument) s očekáváním růstu ceny. Jste „long“ v aktivu – vyděláte, pokud cena stoupne, proděláte, pokud klesne. Např. koupíte 100 akcií za cenu 50 USD; pokud cena stoupne na 60 USD, můžete prodat se ziskem 10 USD na akcii. Riziko long pozice je, že cena spadne na nulu (úplná ztráta investice), ale víc než 100% můžete ztratit jen výjimečně (typicky u derivátů s pákou, jinak u akcií maximum ztráty = celá investovaná částka).

Short pozice (krátká): Pozice, kdy spekulujete na pokles ceny. Toho se dosahuje tzv. prodejem nakrátko (short selling) – půjčíte si akcie, které nevlastníte (obvykle od brokera či přes něj od jiného klienta), okamžitě je prodáte za aktuální cenu a doufáte, že později je koupíte zpět levněji. Pokud cena klesne, nakoupíte zpět za méně, vrátíte vypůjčené akcie a rozdíl cen je váš zisk. Např. za 50 USD prodáte vypůjčenou akcii; cena klesne na 30 USD, vy ji koupíte zpátky – vydělali jste 20 USD (mínus poplatky a úrok za zápůjčku akcií). Riziko shortu je teoreticky neomezené – pokud cena místo poklesu vystřelí vzhůru, musíte nakoupit zpět za mnohem vyšší cenu a ztráty mohou přesáhnout původní částku. Např. akcii shortnete za 50, ale ona vyroste na 150 – musíte ji koupit zpět a tratíte 100 na akcii. Proto je shortování rizikové.

Long a short pozice lze držet na různých instrumentech. U standardního nákupu akcií jde přímo o long. K shortování akcií se využívá zmíněná zápůjčka cenných papírů. U derivátů (jako CFD, futures) se dá jít do shortu snadno, protože každý derivátový kontrakt má dvě strany – jedna je long, druhá short.

Praktické využití: Long pozice jsou přirozenou volbou, když věříte v růst firmy nebo trhu. Short pozice se využívají buď ke spekulaci (vydělat na pádu – např. očekáváte prasknutí cenové bubliny), nebo k zajištění portfolia. Příklad zajištění: Vlastníte portfolio akcií, ale bojíte se krátkodobého poklesu trhu, takže vezmete short pozici v indexovém futures – pokud trh padá, ztrátu na akciích kompenzuje zisk na short futures.

Je dobré mít na paměti, že shortování s sebou nese náklady (platí se úrok za půjčené akcie) a v extrémních situacích mohou regulátoři shorty omezit (např. během paniky zakázat short pro určité tituly, aby zabránili masivnímu tlaku na pokles ceny). Pro běžného investora je tedy shortování pokročilejší technika a vyžaduje disciplínu i zkušenosti.

Role brokerů a burzovních platforem

V minulosti mohli na burze obchodovat jen licencovaní makléři (členové burzy), kteří přímo na parketu uzavírali obchody jménem svých klientů. Dnes se většina obchodů odehrává online, ale role brokerů (obchodníků s cennými papíry) zůstává zásadní. Broker je zprostředkovatel, prostředník mezi investorem a burzou – umožňuje nám zadat příkaz na burzu a provést obchod​.

Broker může být firma (online broker) nebo fyzická osoba-makléř pracující pro brokerskou společnost. Pro obchodování na burze potřebuje investor účet u brokera, který má patřičnou licenci a přístup na požadovanou burzu. Broker sdružuje pokyny klientů a odesílá je do burzovního systému, případně je sám protistranou (u některých CFD brokerů). Za své služby si účtuje poplatek (komisi) nebo jinak realizuje zisk (např. spreadem mezi nákupní a prodejní cenou, poplatkem za správu účtu apod.)​.

Burzovní platformy jsou softwarové systémy (aplikace), skrze které investor s brokerem komunikuje a zadává obchody. Může jít o webovou platformu, mobilní aplikaci nebo specializovaný obchodní software s pokročilými funkcemi (grafy, indikátory). Příklady moderních brokerů a platforem:

e-Broker, Fio banka – česká platforma pro akcie a další tituly.

Patria, Degiro, XTB, Purple Trading – různí brokeři působící i v ČR, nabízejí online platformy.

Interactive Brokers – globální broker s profesionální platformou Trader Workstation.

Robinhood, eToro – zahraniční platformy populární mezi drobnými investory, lákají na snadné ovládání a nízké (či nulové) poplatky.

Brokeři se liší poplatky, nabídkou trhů, ale také spolehlivostí a regulací. Je důležité vybírat ověřené a regulované brokery, protože u nich je větší jistota ochrany vkladů a férového jednání. Role brokera nekončí jen provedením obchodu – často nabízí i další služby, jako je přehled portfolia, analytické nástroje, zprávy z trhů, možnost obchodování na úvěr (margin), půjčování akcií pro shortování, zákaznickou podporu atd.

Zjednodušeně: Broker je náš „vstupní bod“ na burzu. Bez brokera bychom jako malí investoři k burzovnímu obchodování neměli přístup, protože přímo na burze obchodují jen členové s licencí. Dnes je ovšem díky internetu celý tento proces skryt za uživatelsky přívětivé platformy – investor vidí aktuální ceny, klikne na tlačítko koupit/prodat a broker už zajistí, že se obchod provede na burze za co nejvýhodnějších podmínek (případně na více burzách, má-li k nim přístup a pokud hledá nejlepší cenu).

Indexy a jejich význam (S&P 500, Dow Jones, DAX aj.)

Akciový index je statistická veličina, která sleduje vývoj skupiny vybraných akcií. Index je typicky počítán jako vážený průměr cen několika desítek až stovek akcií podle určité metodiky. Slouží jako barometr trhu – ukazuje, jak si vede určitý tržní segment nebo celý trh.

Několik příkladů významných indexů a co představují:

S&P 500 – index 500 největších veřejně obchodovaných společností v USA (podle tržní kapitalizace). Je považován za nejširší a nejlepší ukazatel výkonu amerického akciového trhu jako celku. Pokud se řekne „americké akcie vzrostly“, často se myslí právě S&P 500. Tento index je vážený tržní kapitalizací , takže firmy jako Apple, Microsoft či Amazon mají v indexu větší váhu než menší společnosti.

– index 500 největších veřejně obchodovaných společností v USA (podle tržní kapitalizace). Je považován za nejširší a nejlepší ukazatel výkonu amerického akciového trhu jako celku. Pokud se řekne „americké akcie vzrostly“, často se myslí právě S&P 500. Tento index je , takže firmy jako Apple, Microsoft či Amazon mají v indexu větší váhu než menší společnosti. Dow Jones Industrial Average (DJIA) – jeden z nejstarších indexů, obsahuje 30 velkých amerických společností (tzv. blue chips) napříč sektory. Dow je cenově vážený index – což je historická metoda, kde váhu určuje absolutní cena akcie, nikoli velikost firmy. Proto se dnes více sleduje S&P 500, ale Dow Jones je stále populární mediální ukazatel (např. zprávy typu „Dow dnes posílil o 1 %“).

– jeden z nejstarších indexů, obsahuje 30 velkých amerických společností (tzv. blue chips) napříč sektory. Dow je index – což je historická metoda, kde váhu určuje absolutní cena akcie, nikoli velikost firmy. Proto se dnes více sleduje S&P 500, ale Dow Jones je stále populární mediální ukazatel (např. zprávy typu „Dow dnes posílil o 1 %“). Nasdaq Composite – zahrnuje všechny akcie na elektronické burze Nasdaq (přes 3000 titulů). Je silně zastoupen technologickými firmami, takže je ukazatelem vývoje technologického sektoru.

– zahrnuje všechny akcie na elektronické burze Nasdaq (přes 3000 titulů). Je silně zastoupen technologickými firmami, takže je ukazatelem vývoje technologického sektoru. DAX – index 40 předních německých společností obchodovaných na burze ve Frankfurtu. DAX je hlavním indikátorem pro německý (a částečně evropský) trh. Je zajímavý tím, že je počítán jako index s reinvestovanými dividendami (tzv. performance index) – což znamená, že předpokládá reinvestici dividend zpět do akcií, takže odráží celkový výnos investorů.

– index 40 předních německých společností obchodovaných na burze ve Frankfurtu. DAX je hlavním indikátorem pro německý (a částečně evropský) trh. Je zajímavý tím, že je (tzv. performance index) – což znamená, že předpokládá reinvestici dividend zpět do akcií, takže odráží celkový výnos investorů. Další indexy: Prakticky každá větší burza má svůj hlavní index (např. FTSE 100 v Londýně, CAC 40 v Paříži, Nikkei 225 v Tokiu, Hang Seng v Hongkongu, BSE Sensex v Indii atd.). Pro rozvíjející se trhy existují indexy MSCI Emerging Markets apod. V ČR máme index PX, sledující cca 13 největších emisí na pražské burze.

Význam indexů

Indexy slouží hlavně jako ukazatele výkonu trhu. Když chceme vědět, jak se dnes dařilo akciím obecně, podíváme se na změnu hlavního indexu. Např. „S&P 500 +1 %“ říká, že americký trh celkově posílil o 1 %. Indexy také umožňují porovnávat výkonnost – například zda portfolio nebo fond překonává či zaostává za trhem (tzv. benchmarking).

Dále se indexy využívají v investičních produktech: pasivní fondy a ETF často přímo kopírují složení indexů, aby investorům zajistily stejný výnos jako daný trh. Existují i deriváty na indexy (futures, opce), které umožňují spekulovat na pohyb celého trhu najednou.

Pro drobné investory jsou indexy důležité k pochopení, že i když jedna akcie může klesat, index jako celek může růst (a opačně). Index zajišťuje diverzifikaci – riziko se rozkládá mezi mnoho firem. Proto například pravidelné investování do indexu S&P 500 (např. formou ETF) je často doporučováno jako jednoduchý způsob, jak se podílet na růstu akciových trhů dlouhodobě.

Regulace a bezpečnost na akciových trzích

Akciové trhy jsou pečlivě regulovány vládními a mezinárodními institucemi, aby bylo zajištěno férové prostředí a ochrana investorů. Bez určitých pravidel by totiž hrozila manipulace trhů, podvody, zneužívání interních informací a další nešvary, které by podrývaly důvěru ve fungování trhu.

Některé aspekty regulace a bezpečnosti:

Regulační orgány: V každé zemi dohlíží na trh s cennými papíry zvláštní úřad. Např. v USA je hlavním regulátorem SEC (Securities and Exchange Commission), v ČR ČNB (Česká národní banka) a Česká komise pro cenné papíry (dnes začleněná pod ČNB), v Evropě nad rámec národních regulátorů i ESMA. Tyto instituce vydávají pravidla, schvalují prospekty pro IPO, kontrolují dodržování zákonů a mohou ukládat sankce.

Zákony proti zneužití informací: Je zakázáno obchodovat akcie na základě vnitřních (insiderských) informací, které nejsou veřejně dostupné a mohly by ovlivnit cenu. Například když má manažer uvnitř firmy informace o chystané akvizici, nesmí sám předem nakupovat akcie firmy (nebo spřízněným osobám dát tip). Porušení se trestá pokutami i vězením.

Pravidla proti manipulaci trhu: Regulace zakazuje úmyslné manipulace s cenami – např. šíření falešných zpráv za účelem ovlivnění kurzu, tzv. pump and dump schémata (rychle vyhnat cenu nahoru a pak prodat) apod. Burzy i regulátoři sledují podezřelé obchodní vzorce. Existují systémy detekce neobvyklých obchodů před oznámením důležitých zpráv (což by mohlo značit insider trading).

Infrastrukturní bezpečnost: Burzy mají záložní systémy a bezpečnostní protokoly, aby nedošlo k kolapsu obchodování. Například mají nouzové plány pro případ technického výpadku. Pokud by selhal hlavní systém, mají záložní data centra. Po útocích 11. září 2001 či během pandemie 2020 se ukázalo, že trhy dokážou fungovat i v krizových podmínkách (NY burza přešla do plně elektronického režimu).

Ochrana proti extrémním výkyvům: Zavádějí se tzv. circuit breakers – automatická přerušení obchodování, pokud index spadne o určité procento během krátké doby. Např. v USA pokud index S&P 500 klesne o více než 7 % od předchozího závěru během dne, obchodování se na 15 minut pozastaví (aby se zmírnila panika). Při poklesu o 20 % se trh zavře na zbytek dne. Tyto mechanismy byly zavedeny po zkušenostech z minulosti (např. po krachu 1987) k omezení panických výprodejů.

Garanční fondy: V některých zemích existují fondy na ochranu investorů pro případ, že zkrachuje brokerská firma a dojde k újmě klientů. Například v EU jsou investiční účty do určité výše pojištěny podobně jako bankovní vklady (u nás Garanční fond obchodníků s cennými papíry). To dodává důvěru drobným investorům, že nepřijdou o aktiva, ani když jejich broker zkrachuje – aktiva jsou navíc obvykle oddělena od majetku brokera.

Reporting a transparentnost: Veřejně obchodované firmy musí pravidelně zveřejňovat informace – čtvrtletní a roční finanční výsledky, tzv. výroční zprávy, hlášení o významných událostech (např. změny ve vedení, fúze, akvizice, velké zakázky či ztráty). Tyto povinnosti (tzv. povinnosti emitenta) zajišťují, že všichni investoři mají přístup ke stejným informacím a mohou se rozhodovat informovaně. Nesplnění povinností může vést k pozastavení obchodování s akciemi firmy nebo k sankcím.

Celkově regulace usiluje o férovost a transparentnost. Díky ní mají investoři důvěru, že trh není kasino s předem danými vítězi, ale že pravidla platí pro všechny stejně. Samozřejmě, aféry se občas vyskytnou (uvnitř firem i na úrovni obchodníků či burz), ale robustní rámec dohledu pomáhá takové případy odhalovat a postihovat, což působí preventivně.

Pro drobného investora je důležité obchodovat přes regulovaného brokera, investovat do regulovaných trhů a využívat nástrojů, které spadají pod dohled. Neregulovaná „divoká“ investiční lákadla (typicky různé podvodné schémata či neregulované kryptoburzy) mohou postrádat tyto bezpečnostní mechanismy, což zvyšuje riziko ztráty.

Co ovlivňuje ceny akcií

Ceny akcií se na burze mění každou vteřinu, a to v reakci na celou řadu faktorů. Hodnota akcie odráží, kolik jsou investoři ochotni zaplatit za podíl ve firmě, a to závisí na očekávání budoucích zisků firmy, celkové ekonomické situaci i momentální náladě na trhu. Mezi hlavní vlivy patří:

Makroekonomické faktory: Stav ekonomiky má silný dopad na akciové trhy. Když ekonomika roste (stoupá HDP, klesá nezaměstnanost, roste spotřeba), firmy mají lepší podmínky k byznysu a akcie mají tendenci růst. Naopak v recesi nebo při slabém růstu akcie stagnují či klesají. Důležité jsou úrokové sazby – pokud centrální banky zvyšují sazby, zdraží se úvěry pro firmy i spotřebitele, což může brzdit růst zisků a akcie tím trpí; navíc vyšší úroky z dluhopisů dělají akcie méně atraktivní v porovnání (investoři přesouvají peníze do dluhopisů). Inflace je dalším faktorem – mírná inflace může znamenat ekonomický růst, ale vysoká inflace zvyšuje náklady firem a vede opět k růstu sazeb, což akciím nesvědčí. Měnové kurzy ovlivňují exportéry a importéry (silná domácí měna zdražuje export, což může snižovat zisky exportních firem). Politické události (volby, regulace, obchodní dohody či války) mohou také hýbat trhy, zejména pokud ovlivní stabilitu a hospodářskou politiku.

Firemní výsledky a zprávy: Každá firma má svůj příběh a její akcie reagují na specifické události. Hospodaření společnosti (tržby, zisky, ziskové marže, dluhová zátěž) zásadně určují vnitřní hodnotu akcie. Pokud firma oznámí lepší než očekávané čtvrtletní výsledky, cena akcie obvykle vyskočí nahoru; při špatných výsledcích klesá. Výhled do budoucna (tzv. guidance) – například firma zvýší odhad budoucích zisků – může být ještě důležitější než aktuální čísla. Kromě finančních výsledků působí i další zprávy: uvedení nového produktu, zisk či ztráta velkého kontraktu, změny ve vedení (např. odchod oblíbeného CEO může akcie oslabit), fúze a akvizice (pokud firma kupuje jinou za vysokou cenu, její akcie mohou dočasně klesnout, naopak akcie kupované firmy rostou) apod. Skandály či právní problémy (soudní spory, pokuty) mohou rovněž srazit cenu akcie.

Sektorové trendy: Firmy nefungují ve vakuu – mají konkurenty a působí v určitém odvětví. Pokud celý sektor zažívá boom (např. technologické firmy v době rozmachu internetu kolem roku 2000 nebo nyní obnovitelné zdroje energie), táhne to vzhůru akcie mnoha firem v odvětví. Naopak problém v sektoru (např. propad ceny ropy ovlivní všechny ropné společnosti, regulační zásah proti farmaceutickým cenám léků dopadne na celý farmaceutický sektor) se odráží v poklesu cen i zdravých firem v odvětví. Investoři proto sledují sektorové indexy a zprávy z odvětví.

Nálada trhu (sentiment): Krátkodobě mohou akcie kolísat i bez jasných zpráv, jen na základě toho, jak jsou investoři naladěni. Pokud převládá optimismus (investoři věří v růst, nebojí se rizika), hrnou se do nákupů a ceny rostou. Když se objeví strach (z nějaké hrozby), může nastat výprodej napříč trhem. Sentiment často ovlivňují mediální titulky, komentáře analytiků nebo třeba tweety známých osobností. Pro měření nálady slouží indikátory jako Fear & Greed Index či průzkumy mezi investory, ale ty spíše konstatují situaci než že by ji formovaly.

Technické faktory: Patří sem věci jako objem obchodů, likvidita, technická analýza grafů nebo i programové obchodování. Někdy se trh pohne, protože velký fond přesouvá pozice (tzv. rebalancuje portfolio), jindy roli sehrají stop-loss příkazy (automatické prodeje po dosažení určité ceny – jejich aktivací může pád akcie zrychlit, když prorazí určitou cenovou úroveň). Algoritmické obchodní programy mohou při určitém vzorci v datech hromadně nakupovat nebo prodávat a krátkodobě vychýlit trh. Tyto faktory jsou spíše krátkodobé a neodrážejí fundament firmy, ale mohou způsobit krátkodobé podhodnocení či nadhodnocení ceny, čehož zase využívají jiní investoři.

Důležité je vnímat, že cena akcie = konsenzuální odhad hodnoty firmy na základě všech dostupných informací a očekávání. Kdykoli přijde nová informace, trh ji rychle započte do ceny. Proto se někdy zdá, že akcie reagují „nelogicky“ – například firma oznámí zisk, ale akcie přesto klesne, protože trh čekal ještě vyšší zisk. Nebo naopak při špatné zprávě akcie může paradoxně stoupnout, pokud to bylo méně špatné, než se investoři obávali.

Pro investora je ideální rozumět jak fundamentálním faktorům (ekonomika, výsledky firmy), tak mít cit pro tržní náladu. Mistři investování dokáží využít okamžiků, kdy trh podlehne přehnanému pesimismu či euforii, a podle toho nakupovat levně nebo prodávat draze. Jak říkal Warren Buffett: „Buďte bojácní, když jsou druzí chamtiví, a buďte chamtiví, když se druzí bojí.“ – čili využívat extrémy sentimentu ve svůj prospěch.

Psychologie trhu a chování investorů

Akciové trhy nejsou ovlivňovány jen čísly a fakty, ale i psychologií lidí, kteří na nich obchodují. Trh je v podstatě souhrn emocí a rozhodnutí tisíců až milionů investorů. I když se dlouhodobě ceny odvíjejí od fundamentů, v krátkém období mohou emoce převládnout nad rozumem. Několik konceptů z psychologie trhu:

Chamtivost a strach (Greed and Fear): Dvě základní emoce, které hýbou trhem. Když ceny rostou, často se rozvine fomo efekt (fear of missing out, strach z propásnutí) – investoři vidí okolní zisky a chamtivost je žene nakupovat, i když ceny už mohou být přemrštěné. To dále žene trh vzhůru až do bodu, kdy je situace neudržitelná. Pak stačí jiskra a přichází strach – investoři se zaleknou, že přijdou o zisky, začnou prodávat, což způsobí prudký pokles cen. Strach se může změnit v paniku, kdy všichni naráz chtějí ven z trhu, a ceny pak klesají mnohem více, než by odpovídalo skutečné hodnotě. Tento cyklus chamtivosti a strachu vysvětluje, proč trhy mívají bubliny a následné krachy.

Stádové chování: Mnoho investorů má tendenci dělat to, co dělají ostatní – zejména v nejistotě raději kopírují dav. Když vidí ostatní nakupovat (a cena roste), přidají se. Když všichni prodávají, také prodávají. Toto herding chování způsobuje zesílení pohybů – trh přestřeluje nahoru i dolů. Jít proti davu (být contrarian) vyžaduje pevné nervy, ale někdy je to zdrojem nadprůměrných výnosů (například koupit kvalitní akcie v době paniky, kdy je „krve na ulicích“ – za výhodné ceny).

Kotvy a předsudky: Psychologie odhalila řadu kognitivních biasů, které ovlivňují investory. Např. anchoring (zakotvení) – investor se upne na určitou hodnotu (třeba nákupní cenu akcie) a nechce prodat pod ni, i když se změnily podmínky a akcie už tolik neodpovídá realitě. Potvrzovací zkreslení – lidé vyhledávají informace, které jim potvrzují jejich názor, a ignorují protichůdné (investor přesvědčený o kvalitě firmy může ignorovat varovné signály). Overconfidence (přehnané sebevědomí) – po pár úspěšných obchodech si investor myslí, že „to má v malíku“ a podstoupí příliš velká rizika. Loss aversion (averze ke ztrátě) – bolest ze ztráty je psychologicky větší než radost ze zisku; investoři tak někdy příliš brzy vybírají malé zisky (aby je neztratili), ale dlouho drží ztrátové pozice v naději na obrácení (nechtějí si přiznat chybu).

Tržní sentiment a indikátory: Psychologie trhu se snaží měřit různé indikátory sentimentu. Například index volatility VIX roste při strachu (je nazýván „indexem strachu“). Put/Call ratio (poměr nakoupených prodejních a kupních opcí) naznačuje, zda se investoři více zajišťují proti poklesu (vysoký poměr put = strach). Anketní šetření mezi investory (AAII sentiment survey apod.) ukazují procento býků vs. medvědů. Tyto indikátory se často používají kontrariánsky – extrémní hodnoty (příliš mnoho býků = možný vrchol, příliš mnoho medvědů = trh by mohl brzy růst, protože všichni pesimisti už prodali).

Irénační (iracionální) chování: Termín Ireacionální exubera (iracionální nadšení) proslavil Alan Greenspan, když v 90. letech popisoval euforii na trzích. Trhy se občas odpojí od reality a rostou jen na základě víry, že „vždy to půjde nahoru“. To vedlo k dot-com bublině v roce 2000, kryptoměnové mánii 2017 i 2021, nebo třeba k menším epizodám jako Gamestop mánie 2021, kdy drobní investoři na redditu vyhnali cenu krachující firmy do astronomických výšin čistě koordinovaným nákupem motivovaným nikoli fundamentem, ale určitým protestem proti hedge fondům (a také vidinou zisku). Tyto příběhy ukazují, že lidský element dělá trhy nevyzpytatelnými.

Poznání tržní psychologie pomáhá investorovi v několika směrech: Zaprvé si uvědomit vlastní emoce – nepodléhat euforii ani panice, držet se investičního plánu. Zadruhé využít emočních výkyvů trhu – např. nakupovat kvalitní akcie, když je trh v panice a prodává se „co se dá“, protože ceny mohou být podhodnocené. A zatřetí chápat, že krátkodobé pohyby jsou někdy spíše o emocích než o racionálních zprávách – což znamená, že ne každá korekce znamená konec světa a ne každý růst do nebe je věčný.

Rizika a jak s nimi pracovat

Investování na akciových trzích přináší šanci na zhodnocení, ale neoddělitelně také různá rizika. Klíčové je tato rizika znát a aktivně je řídit, aby investor předešel katastrofálním ztrátám a dosáhl svých cílů.

Hlavní typy rizik

Tržní riziko: Možnost, že ceny akcií klesnou kvůli obecným tržním faktorům (ekonomická krize, zvýšení sazeb, geopolitický šok). Tomuto riziku neunikne žádná akcie – v medvědím trhu klesá většina titulů bez ohledu na jejich kvalitu. Řízení: nelze ho eliminovat, ale pomáhá diverzifikace (nemít všechny peníze v akciích jednoho regionu či sektoru) a případně snížení expozice v akciích, když se blíží rizikové období (market timing je však obtížný).

Specifické riziko firmy: Každá společnost může potkat problémy specifické jen pro ni – špatný management, neúspěšný produkt, skandál, konkurence atd. Tyto faktory mohou potopit cenu akcie, i když trh roste. Řízení: opět diverzifikace – držet portfolio více akcií. Pokud jedna firma zkrachuje, není to tak zničující, pokud jich vlastníte třeba 20-30. Naopak sázka všeho na jednu kartu (např. většina úspor v akciích jedné společnosti) je velmi riziková.

Likviditní riziko: Některé akcie (zejména menších firem nebo na méně rozvinutých trzích) mohou trpět nízkou likviditou – to znamená, že se obtížně nakupují/prodávají ve větším objemu, aniž by to výrazně pohnulo cenou. V krizích likvidita mizí – najít kupce může být těžké. Řízení: pro drobné investory to nebývá kritický problém u velkých světových titulů či ETF, ale pozor na penny stocks nebo exotické trhy. Dobrým vodítkem je sledovat objem obchodů – nízké objemy = potenciální likviditní past.

Měnové riziko: Pokud investujete v jiné měně, než je vaše domácí (např. Čech kupuje americké akcie v USD), ovlivní konečný výsledek i kurz koruny k dolaru. Když koruna posílí, váš dolarový výnos se přepočtem sníží a naopak. Řízení: měnové zajištění (např. některé fondy nabízí varianty zajištěné do CZK) nebo vědomě akceptovat, že máte část portfolia v cizí měně, což může i pomoci diverzifikovat (např. při oslabení koruny je to plus).

Úvěrové riziko a páka: Pokud investujete na margin (na úvěr) nebo do derivátů, násobíte tím potenciální zisk, ale i ztrátu. Může se stát, že ztratíte více, než byla počáteční investice (viz shortování, nebo pokud vám broker při velké ztrátě uzavře pozici tzv. margin callem v nevhodný čas). Řízení: začátečníkům se doporučuje nevyužívat páku a nepůjčovat si na investice peníze, dokud plně nepochopí rizika. Pokročilí investoři používají páku opatrně a vždy mají plán, co dělat při nepříznivém pohybu.

Emoční riziko: Poněkud opomíjený aspekt – riziko vlastních špatných rozhodnutí pod vlivem emocí. Panický výprodej při dočasném poklesu nebo naopak nákup v euforii na vrcholu může portfoliu uškodit více než samotná volatilita trhu. Řízení: mít jasnou strategii a investiční plán, případně pravidla (např. „neprodám při poklesu, dokud fundament firmy je nezměněn“, nebo naopak stop-loss – předem nastavený příkaz prodat při poklesu na určitou cenu, aby se předešlo větší ztrátě). Také pomáhá vzdělání a zkušenosti, které uklidní nervy – zkušený investor už zažil propady a ví, že jsou přirozené.

Jak pracovat s riziky obecně

Diverzifikace: Nejlepší přítel investora. Nesázet vše na jednu akcii nebo jedno odvětví. Mít mix různých aktiv – akcie z různých sektorů, případně i z různých regionů, a klidně i jiné třídy aktiv (dluhopisy, nemovitosti, komodity) pro vyvážení. Diverzifikované portfolio je méně volatilní a méně zranitelné kolapsem jedné složky.

Asset allocation (rozložení aktiv): Rozmyslet si, jakou část portfolia mít v akciích vs. méně rizikových aktivech. Mladší investor si může dovolit větší akciovou složku (dlouhý investiční horizont snese výkyvy), naopak někdo blízko důchodu dá větší důraz na jistotu (více dluhopisů či hotovosti). Tato strategie rozložení je klíčová pro řízení celkového rizika.

Průběžné sledování a rebalancování: Portfolio je dobré čas od času zkontrolovat – zda nějaká pozice nepřerostla ostatní (např. jedna akcie extrémně vzrostla a tvoří najednou 50 % portfolia – může dávat smysl část prodat a vyrovnat to). Také jestli se nemění fundament – pokud se sektorově něco významně změní (např. technologický pokrok vyřadí staré podnikatelské modely), je třeba reagovat.

Omezení ztrát a ochrana zisků: Mít předem jasno, kolik jsem ochoten na dané investici ztratit, a nastavit stop-loss (fyzicky či mentálně). Například si říct: „Když akcie klesne o 20 % od nákupky a nic se nezměnilo k lepšímu, raději jí prodám a ochráním kapitál.“ Stejně tak může být dobré občas realizovat částečně zisky – prodat část po výrazném růstu, abych měl „peníze ze stolu“.

Hedging (zajištění): Pro větší portfolia lze zvážit zajištění určitých rizik. Např. pokud se bojím prudkého poklesu, mohu koupit put opci na index (když trh spadne, tahle opce mi vynese a pokryje ztráty). Nebo diverzifikovat do zlata či defenzivních aktiv, která mají opačný pohyb vůči akciím v krizi.

Nepřepínat síly: Rizika je třeba dávkovat podle risk tolerance investora. Někdo snese velké výkyvy a nevadí mu riskovat, jiný špatně spí, když portfolio klesne o 10 %. Poznejte sami sebe a investujte tak, abyste byli schopni psychicky zvládnout i horší období bez unáhlených kroků.

Závěrem: riziko nelze nikdy odstranit – je to cena za šanci na výnos. Ale řízením rizik se dá zajistit, že žádná jednotlivá událost vás úplně nezničí. Jak se říká, nedávejte všechna vejce do jednoho košíku a mějte i plán B pro nepříznivé scénáře. Ti nejlepší investoři nejsou nutně ti, co mají nejvyšší zisky v dobrých časech, ale ti, co umí přežít špatné časy a být konzistentní.

Historické krize na trzích

Akciové trhy za svou dlouhou historii prošly mnoha krizemi a pády, které byly často následovány opětovným vzestupem. Připomeňme některé významné historické epizody, které formovaly pochopení rizik a vedly k změnám na trzích:

1929 – Velký krach na Wall Street: Koncem října 1929 došlo k pověstnému krachu na newyorské burze. Během tzv. Černého čtvrtka 24. října a následných dnů se zhroutily ceny akcií – v jeden den (24. 10.) spadl Dow Jonesův index o cca 22 %. Tento krach ukončil předchozí bouřlivý růst „roaring twenties“ a odstartoval Velkou hospodářskou krizi 30. let. Panika investorů byla obrovská – před budovou burzy se shromažďovaly zástupy zděšených lidí. Za tři roky (do léta 1932) se americký trh propadl celkem o 89 % oproti předchozímu maximu. Trvalo téměř čtvrt století (do roku 1954), než se index Dow Jones vrátil na předkrizovou úroveň. Pád 1929 byl učebnicovým příkladem prasknutí obrovské spekulativní bubliny živené levnými úvěry (investoři kupovali akcie na páku). Následná krize vedla k zavedení mnoha regulací – v USA vznikla SEC, byly zavedeny limity na margin, zákazy manipulací atd., aby se předešlo opakování tak dramatického kolapsu.

1987 – Černé pondělí: Dne 19. října 1987 zažil svět největší jednodenní propad akciových trhů v novodobé historii. Dow Jones spadl o 508 bodů, což tehdy znamenalo -22,6 % za jediný den! Podobné propady ten den postihly i ostatní trhy (Londýn -23 %, Hongkong dokonce -45 % v následujících dnech). Příčiny dodnes nejsou zcela jasné – uvádí se kombinace předražených akcií, nové počítačové obchodní programy (program trading) prodávající při poklesech, a obecná panika. Zásah centrálních bank (zejména Fedu) a burz pomohl zastavit další pád – Fed rychle snížil sazby a prohlásil, že je připraven dodat likviditu, burzy zavedly zmíněné circuit breakers. Trhy se z tohoto šoku poměrně rychle vzpamatovaly (do roka byly zpět), ale Černé pondělí zůstává varováním před náhlými šoky. Dodnes je procentuálně větším denním propadem než krach 1929 nebo 2008.

2000–2002 – Prasknutí dot-com bubliny: 90. léta přinesla explozi technologických a internetových firem. Akcie těchto společností (tzv. dot-com, podle internetových domén .com) vylétly do závratných výšin, často bez ohledu na to, zda firmy mají zisky. V březnu 2000 dosáhl Nasdaq Composite vrcholu a pak začal strmý pád. Do roku 2002 ztratil Nasdaq téměř 80 % své hodnoty oproti vrcholu. Mnoho internetových firem zkrachovalo, investoři přišli o miliardy. Širší trh (S&P 500) klesl asi o 50 %. Zajímavé je, že z této doby vzešly i dnešní giganti – společnosti jako Amazon či eBay sice utrpěly propad cen, ale přežily a o dekádu později jejich akcie dosáhly nových výšin. Poučení: přehnaný hype kolem nové technologie vedl k bublině, ale technologie jako taková (internet) samozřejmě nezmizela – jen investoři museli rozlišit, které firmy mají reálnou hodnotu.

2008 – Globální finanční krize: Jedna z nejhorších krizí od 30. let, svým dosahem globální. Spouštěčem byl pád investiční banky Lehman Brothers v září 2008, po němž se finanční systém ocitl na pokraji kolapsu​. Příčinou byla předtím vzniklá bublina na trhu nemovitostí v USA, rizikové hypoteční úvěry (subprime mortgages) a s nimi spojené deriváty, které zamořily bilance bank. Akciové trhy od podzimu 2007 do března 2009 klesly zhruba o 45–55 % (různé indexy různě; pražský PX -55 %). Např. S&P 500 odepsal asi 50 % ze své hodnoty. Celosvětově zmizelo z burz okolo 20 bilionů dolarů hodnoty​. Panika byla extrémní – v říjnu 2008 probíhaly denní propady i přes 10 %. Vládní zásahy byly bezprecedentní: záruky za banky, státní kapitálové vstupy, koordinované snižování sazeb centrálními bankami. Trvalo to půl roku intenzivního výprodeje, než trhy našly dno v březnu 2009​. Poté následovala pomalá stabilizace a nakonec jeden z nejsilnějších býčích trhů vůbec (2009–2020). Krize 2008 vedla k novým regulacím v bankovnictví (např. zákon Dodd-Frank v USA), větším kapitálovým požadavkům na banky a opět připomněla nutnost nepodceňovat rizika komplexních finančních produktů.

2020 – Pandemie COVID-19: Na jaře 2020 způsobil koronavirus nejrychlejší propad trhů v historii. Jakmile 11. března 2020 WHO oficiálně vyhlásila pandemii, akciové indexy po celém světě se během pár dní propadly o desítky procent​. Investoři se lekli drastických uzavírek ekonomik a nejistoty ohledně délky pandemie. Indexy S&P 500 a Dow Jones zaznamenaly nejprudší propady od roku 1987​ – například Dow Jones ztratil 13 % za jediný den (16. 3. 2020). Celkově od února do března 2020 spadly americké indexy cca o 30–35 %. Evropské burzy měly dokonce historicky rekordní propady (Frankfurt, Paříž, Londýn – nejhorší dny od 80. let)​. Zásadní ovšem bylo, co následovalo: centrální banky a vlády okamžitě spustily masivní stimuly – Fed srazil sazby na nulu a zahájil obří nákupy aktiv, vlády napumpovaly biliony dolarů do ekonomiky fiskální podporou. Díky tomu se trhy velmi rychle zotavily – už v létě 2020 byly americké akcie zpět na předchozích úrovních a do konce roku dosáhly nových maxim. Pandemický pád a rychlý obrat tak vešel do dějin jako nejrychlejší medvědí trh i následný návrat do býčího trhu. Ukázal sílu monetárních a fiskálních zásahů, ale také přinesl nové výzvy (např. zvýšená inflace v roce 2021–2022 jako důsledek stimulů).

Každá krize naučila investory něco nového. Obecně se však potvrdilo, že akciové trhy mají schopnost se zotavit. Dlouhodobý trend akciových indexů světových ekonomik je rostoucí – i přes dočasné hluboké propady. Historie krizi z roku 1929 či 2008 ukazuje, že kdo prodal v panice na dně, realizoval obří ztráty; kdo vydržel (nebo dokonce dokupoval), ten nakonec vydělal, jakmile se trh vrátil vzhůru. Samozřejmě, ne každá akcie se zotaví (některé firmy zkrachují), ale široce diverzifikovaný trh zatím vždy překonal svá předchozí maxima.

Pro investory je tedy studium tržních krizí poučné – pomáhá pochopit rizika, cykličnost trhů a význam správné reakce. Také mnoho regulačních opatření (pojistky) dnes existuje právě díky bolestným lekcím z krizí.

Trendy a budoucnost obchodování

Akciové trhy se neustále vyvíjejí. Podívejme se na některé významné trendy současnosti a výhled do budoucna:

Algoritmické a vysokofrekvenční obchodování: Stále větší podíl obchodů na burzách provádějí algoritmy – počítačové programy, které automaticky obchodují podle zadaných instrukcí. Patří sem jak algo trading (programové obchodování dle různých strategií), tak HFT (high-frequency trading), kde systémy realizují obchody v řádu mikrosekund a snaží se využít i drobných cenových neefektivit. Tito hráči poskytují likviditu, ale také čelí kritice, že mohou způsobovat bleskové krachy (flash crash) a trh je pak pro lidské investory méně srozumitelný. Trendem je, že role člověka v přímém obchodování klesá – roboti obchodují rychleji a často i efektivněji v krátkodobém horizontu. Do budoucna se dá čekat další rozvoj umělé inteligence v obchodování – AI systémy analyzující obří datové toky a obchodující na základě strojového učení. Regulátoři budou muset držet krok, aby zajistili férovost (např. řešit kolokace serverů, latenci atd.). Běžný investor může využít výhod algoritmů nepřímo – např. robo-poradci (robo-advisors) používají algoritmy k levné správě portfolií pro klienty.

ESG investice a udržitelný trend: Čím dál více investorů (institucionálních i drobných) zajímá kromě zisku také dopad jejich investic na společnost a planetu. ESG investování (Environmental, Social, Governance) hodnotí firmy podle ekologických a společenských kritérií a kvality řízení. Udržitelné fondy a zelené investice zažívají boom. Firmy s vysokým ESG skóre přitahují více kapitálu, někdy mají i levnější financování. Tento trend vede firmy k větší transparentnosti a k udržitelné strategii, aby byly atraktivní pro investory. Do budoucna lze čekat, že ESG kritéria zůstanou důležitá – možná se standardizují metriky a regulace (už teď EU zavádí povinné nefinanční reporty). Někteří kritici namítají, že výnosnost ESG fondů nemusí dlouhodobě překonávat trh, ale zatím se zdá, že peněz do nich proudí hodně. Klima, uhlíková stopa, diverzita ve vedení apod. – to vše se stává součástí investičního rozhodování.

Kryptoměny vs. akcie: V posledních letech se objevila alternativní třída aktiv – kryptoměny (Bitcoin a další). Někteří investoři (hlavně mladší generace) se nadchli pro krypto jako pro „nové akcie“. Kryptoměny jsou extrémně volatilní a neregulované, ale nabízejí potenciálně vysoké zisky. Objevují se úvahy, zda kryptoměny nekonkurují akciím v boji o investiční kapitál, zejména u retailu. Zatím se zdá, že spíše koexistují – mnoho investorů drží oboje, krypto i akcie, každé z jiných důvodů. Blockchain technologie ovšem proniká i na tradiční trhy – mluví se o tokenizaci cenných papírů, kdy by akcie mohly být vydávány a obchodovány jako tokeny na blockchainu, což by zrychlilo a zlevnilo vypořádání (některé menší burzy to testují). Velká burzovní jména investují do blockchain startupů. V dohledné době však klasické akcie nezmizí a kryptoměny zatím spíše fungují jako digitální zlato nebo spekulativní aktivum, ne náhrada akciových investic.

Demokratizace investování: Díky technologiím a konkurenci brokerů se investování otevírá masám. Například zero-commission trading (nula poplatky za obchod) – průkopník Robinhood tím způsobil, že i velcí brokeři v USA zrušili komise. Evropa se postupně přidává. Také frakční akcie – možnost koupit si třeba 0,1 akcie Amazonu, pokud je celá moc drahá – zvyšují dostupnost. Sociální obchodování (platformy jako eToro, kde lze kopírovat obchody jiných) přineslo prvek sdílení a učení. Pandemie 2020 přivedla na trhy miliony nových drobných investorů (nemohli sázet na sport, tak začali „sázet“ na akcie i díky volnému času a aplikacím). Tito drobní investoři dokázali pohnout i velkými tituly (viz GameStop saga). Do budoucna můžeme čekat, že retail bude hrát větší roli a firmy/burzy tomu přizpůsobí produkty – např. více edukace, jednodušší aplikace, gamifikace (někdy kontroverzní, když to přehání).

Globalizace vs. lokalizace: Dlouho platil trend globalizace – kapitál tekl přes hranice relativně volně, firmy listovaly akcie v zahraničí, investoři kupovali emerging markets. V poslední době se ale objevují i prvky deglobalizace (geopolitické napětí, obchodní války). Například čínské firmy se stahují z amerických burz pod tlakem Číny i USA, některé západní fondy omezují investice v Rusku/Číně z politických důvodů. Uvidíme, zda to bude pokračovat – mohlo by to vést k jisté fragmentaci trhů. Ale pro běžného investora bude stále dostupné investovat globálně, jen bude třeba dávat pozor na politická rizika v daných regionech.

Nové technologie v tradingu: Kromě AI a blockchainu lze zmínit i kvantové výpočty (možná jednou prolomí některé šifrování, což by mělo dopad i na finanční systémy), zpracování alternativních dat (analyzování satelitních snímků parkovišť obchodních center k předpovědi tržeb – hedge fondy už to dělají), nebo VR/AR technologie pro vizualizaci dat. Nic z toho přímo nemění podstatu investování, ale mění to nástroje, jakými se informace získávají a obchoduje se.

Regulace a daně do budoucna: Po každé větší inovaci přichází s odstupem regulace. Očekává se např. větší regulace kryptoměn a krypto-burz, přísnější dohled nad technologickými giganty (antimonopolní tlaky mohou ovlivnit akcie Googlu, Amazonu apod.), případně globální minimální daň pro korporace (ovlivní zisky firem). Také otázka zdanění finančních transakcí (tzv. Tobinovy daně) se občas objeví, ale zatím nebyla plošně zavedena kvůli obavě z likvidity.

Celkově budoucnost obchodování slibuje být rychlejší, dostupnější a propojenější. Zároveň ale základní principy zůstávají: investoři budou stále posuzovat hodnotu firem, riskovat své peníze na základě očekávání a emocí, a trhy budou nadále místem, kde se potkává lidská přirozenost (strach a chamtivost) s ekonomickou realitou.

Pro začínající investory je důležité držet se osvědčených principů i v době všech novinek: diverzifikovat, investovat pravidelně, nenechat se strhnout davem, dále se vzdělávat a mít dlouhodobý horizont. Akciové trhy procházejí změnami, ale dlouhodobě odměňují ty, kdo k nim přistupují rozumně a trpělivě.