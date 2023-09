Které vzdělávací aplikace používáte na učení se jazyků, hraní na nástroje a další dovednosti?

Učíte se novým dovednosti či znalostem pomocí počítačů, mobilů či jiné techniky? Vyzkoušeli jste realistické simulátory a prošli exkurzemi ve virtuální realitě? Nebo vám stačí jen text, obrázky, video a pár interaktivních prvků v nějaké aplikaci?

Dnešní anketa je bez hlasování, proto budeme rádi za vaše příspěvky v diskuzi. Uvítáme tipy na dobré aplikace pro výuku jazyků, matematiky či jiných předmětů. Může jít také o kurzy psaní všemi deseti, autoškolu nebo třeba zahradničení. Zkrátka cokoliv, co vás zábavnou formou něco naučí a posune v životě dál.

Marek Lutonský

Před několika roky jsem pro dítě hledal nejlepší aplikaci pro učení slovíček, která měla splnit několik mých kritérií. Vyhrál Memrise. Potom jsem i něco napsal o tom, jak jsem vybíral a jak mi teď skript v Pythonu pomáhá při přípravě slovníčku.

Pro začátečníky jsem v Memrise objevil pěkný anglický kurz Start Speak English od Markéty Růžičkové. A když už byla služba pro dítě předplacená, sám jsem si v Memrise zkusil opakovat slovíčka v pokročilejším English Hacker od stejné autorky… a už to budou více než tři roky denní automatické rutiny před spaním. A to tam je pak ještě další Deepening Course. Kvůli gramatice jsme doma ještě přidali Duolingo, které je ale určeno začátečníkům.

Když jsem před lety potřeboval kvůli datové analytice víc proniknout do R, Pythonu a SQL, hodně mi pomohl Datacamp. Má skvělé interaktivní prostředí pro řešení příkladů. Několikrát jsem si pak jeho předplatné obnovil pro zopakování.

A do třetice hudba. Ke svým nástrojům jsem nedávno přidal baskytaru a díval se, jestli mi v začátcích nepomůže YouTube. Moc nepomohlo – nemám rád zdlouhavá, upovídaná videa a úplně mi nepomáhá, že u hudby nejsem takový běžný začátečník. Mezi kurzy mě ale zaujal Dan Hawkins, od něj jsem se dost naučil.

Petr Urban

Vzdělávání je široký pojem, ale podobně jako mnozí další denně sjíždím Duolingo, kde se učím ukrajinsky. Před lety jsem se zase chtěl psát všemi deseti prsty, k čemuž jsem využíval platformu Nedatluj. Je velice jednoduchá, pohledná a běží v každém prohlížeči. Plná verze nestojí ani tisícovku, což je přijatelná cena, pokud to se psaním myslíte vážně.

Učil jsem i na platformě Coursera. Podobně jako jiné masivní otevření online kurzy pokrývá širokou škálou témat a většina kurzů vás nic stát nebude. Leda byste si chtěli koupit certifikát. Vedou je vysokoškolští pedagogové a pedagožky z různých institucí světa. Podobných platforem existují celá řada, k nejznámějším patří EdX, za nímž stojí za ní MIT a Harvard University, nebo Khan Academy.

Lukáš Václavík

Jako každý jsem docela dlouho používal Duolingo, ale celá ta jeho gamifikační složka mě zavalila. Co mělo původně motivovat, mě najednou začalo děsit. Když prostě nemám čas ani náladu, nebudu si pouštět kurs jen proto, abych nepřerušil řetěz. Tak jsem toho nechal a nevrátil se.

Ta pravidelnost a systematičnost je pro mě u podobných aplikací dost často problém, takže u sebevzdělávání většinou stejně skončím u knih, webových článků nebo různých pokusů/omylů.

Jednu výjimku jsem ale za poslední rok využil. Letos jsem se začal pomalu učit Python a s prvními krůčky mi pomohl Krython od Vlastislava Nováka. Interaktivní kurz, který naučí základní syntaxi, a ještě je k tomu provázený hláškami z Červeného trpaslíka.

Filip Kůžel

Celá moje práce je jedno velké nekončící sebevzdělávání a když si od toho chci odpočinout, tak jdu na YouTube, pustím si něco ze seznamu odběrů a vzdělávám se dál. Ale otázka směřovala k aplikacím. Za sebe si nevzpomenu na nic, ale zachrání mě vlastní děti.

Skvělý je Matemág, který opravdu udělá z matematiky hru – děti se ženou za příběhem, hvězdičkami a dalším levelem, že si skoro nevšimnou, že počítají jeden příklad za druhým. Také jste si mysleli, že je gamifikace bullshit? Zkuste Matemága, fakt to funguje (minimálně na ty děti).

Na kůži vlastních dětí mám vyzkoušený i Novakid, i když to je spíše platforma pro výuku angličtiny s živým učitelem (než mobilní aplikace). Pokroky jsou malé a stojí to hodně peněz, ale když vydržíte (v našem případě od začátku covidových karantén už dva a půl roku), tak najednou dítě mluví plynule anglicky.

A ještě jeden mnohokrát osvědčený tip. Programování pro děti – speciál časopisu Computer. Tam se dočtete o celé řadě aplikací a programů, začíná se u jednoduchých her a postupně se posouváte ke skutečnému programování. Z téhle publikace se dá čerpat celé roky a stále se dá koupit – za lidových 79 Kč na iKiosku.