Které programy instalujete na nový počítač jako první?

Všechny operační systémy už nabízejí první poslední, ale přesto si je musí každý vybavit sadou vlastních aplikací, které jsou buď lepší než ty integrované, nebo které obdobu přímo v systému ani nemají. Lepší prohlížeč webu, správce souborů, pokročilý přehrávač videa, kancelářský balík, cloudový disk, editory čehokoliv…

Tentokrát je anketa bez hlasování, jen s textovými odpověďmi. Nemusíte jmenovat všechny instalované programy, ale jen to kritické minimum, co potřebujeme, abyste mohli počítač pohodlně používat.

Lukáš Václavík

Ve Windows to kdysi dřív býval nějaký alternativní prohlížeč, ale já teď mám Edge jako hlavní, takže tahle potřeba odpadla. Povinnou výbavou každého mého nebo mnou spravovaného počítače je ale svatá trojice programů: Total Commander pro správu souborů, AutoHotKey pro automatizaci/makra a archivátor 7-zip.

Asi je ale na čase to trochu přehodnotit. Když už Jedenáctky umí rozbalovat i RAR, nemusím používat 7-zip. Do toho je pro mě čím dál nepostradelnější balík PowerToys pro lepší správu oken a přenastavení klávesových zkratek. Bez těchto se neobejdu. Až potom přicházejí na řadu správce hesel a pak všechny ty různé programy, co potřebuji k práci nebo zábavě.

Přes dva roky už jako hlavní počítač používám MacBook, ale tam ty návyky ještě nemám. Pořád běžím na původní instalaci, a navíc jsem ještě furt v té experimentální fázi, kdy hledám, které programy jsou dobré a zlepší mi efektivitu. Už teď ale vím, že bez nástrojů Alfred, BetterTouchTool, BetterMouse a Keyboard Maestro by se mi Mac používal hůř.

Jakub Čížek

Čistou instalaci jsem dělal před pár dny, vždy ale záleží na tom, jestli se jedná o mašinu k výkonu práce, anebo domácí laptop. Ten mám hlavně kvůli tomu, abych si mohl čas od času zahrát stařičký Battlefield 2 a Red Alert 3, jinak ho už ale moc nespouštím. Na obou mašinách nicméně začínám instalací Chromu. Používám Windows a technicky vzato by mi stačil Edge, ale jsem zvyklý na Chrome, mám v něm vše synchronizované a jsem (dobrovolně) uzamčený v ekosystému Googlu. Takže se omlouvám, Microsofte.

Na produkční/pracovní mašině dále instaluji kancelářský balík Microsoft 365, kreativní nástroje Affinity Designer a Photo, střižnu videa Filmora, Zoner Photo Studio X, Powershell 7 (Microsofte, jak dlouho ještě budeš k Windows ve výchozím stavu přibalovat stařičký Powershell 5?). Na pracovní mašině dále nesmí chybět skvělý editor/IDE Visual Studio Code, Arduino IDE a nespočet SDK pro vývoj na mikrokontrolerech architektury ESP32, nRF52x a STM32.

Jo, málem bych zapomněl, ještě Total Commander, ale na rovinu, používám ho jen kvůli rychlému RAW prohlížeči souborů Lister a občasným magorům, kteří mi namísto univerzálního archivu ZIP zabalí nějaké soubory v 7Zip a jiných zvěrstvech, za které by měl být nepodmíněný kriminál s okamžitým nástupem.

Tomáš Holčík

U nového počítače začnu prohlížečem Chrome. Edge zvládám, z počítače ho nemažu, ale bydlím v Chrome. Pokud jde jen o krátkodobé soužití, nic dalšího na počítači nepotřebuji. Jinak následuje Total Commander, Microsoft Office a Adobe Creative Suite. Pro Office mám fyzickou krabici s kódem staré verze 2007, která mi ale bohatě stačí. Její DVD už sice nemám v čem načíst, instalačky se však pořád dají legálně stáhnout z internetu.

Creative Suite pak má šikovné přepínání dvou aktivních počítačů, takže když to na aktuálním počítači nepoužívám, licence slouží na jiném mém počítači a Adobe je jedno, na kolika počítačích jsou nainstalované programy bez aktivní licence.

Petr Urban

Programů obecně instaluji čím dál méně. Některé už nejsou potřeba, funkce některých se integrovaly do jiných. Microsoft navíc produkuje čím dál lepší aplikace pro Windows 11 a některé funkce integruje přímo do Windows. Řadu klasických nástrojů jsem v průběhu let vyměnil za webové.

Pořád se ale najde pár programů, bez kterých nemůžu pracovat:

K prvním patří Enpass, protože bez hesel se neodpíchnu dál.

Velmi rychle doinstaluji Ditto, protože při práci se schránkou je neocenitelné a jsem bez něj jako bez ruky.

Dále instaluji neoficiální klient YouTube Music, protože bez hudby čas nastavováním a dalším instalováním trávit nehodlám.

Prohlížeče se řadí do první vlny, ale nejsou nutně první. Firefox používám primárně na práci, zatímco Edge spíše na osobní věci. Takže se ze začátku komfortně obejdu s Edgem, do pár hodin už mám na úložišti i Firefox.

Windows 11 sice rozšířily podporu archivů, ale komfort a rychlost Bandizipu je pro náročnějšího uživatele mé nátury pořád neocenitelný nástroj, takže se na řadu dostane rychle.

Komunikátory bych nejspíš zmínit měl. WhatsApp mám např. velmi rád mj. z důvodu, že nabízí dobrý klient pro Windows. Používám ho intenzivně a už od prvních momentů chci mít své komunikátory k dispozici. Další je Signal. Messenger se sem počatá také. Sice instaluji webovou aplikaci skrze Edge, ale pořád je to instalace.

Podotýkám, že řadu nástrojů, které z větší části nepotřebuji denně, používám

v přenosných verzích. Tuhle složku mám hned po instalaci Windows k dispozici. Další programy už instaluji podle potřeby. Poměrně brzy se dostane např. na Paint.net, ale pokud se bavíme o víkendové přeinstalaci Windows, tak moje potřeba sáhnout po „Photoshopu pro chudé“ vyvstane až v pondělí.

To stejné platí pro nástroje Office z balíku služeb Microsoft 365. Pokud se bavíme o tom, že počítač potřebuji k práci použít hned, pak ovšem tyhle programy instaluji v první vlně. Před rokem bych do přehledu zařadil třeba prohlížeč obrázků XnView, ale Fotografie od Microsoftu jsou už dostatečně dobré, takže se spokojím s nimi.

Karel Kilián

Počítač příliš často nepřeinstalovávám – v případě mého pracovního notebooku Dell jsem to za pět let dělal jen jednou. Každopádně úplně první aplikací, kterou instaluji, bývá webový prohlížeč Chrome. Přes něj pak stahuji další aplikace.

Jako druhý bývá na řadě Total Commander, protože ani po mnoha desítkách let jsem si nezvykl na uživatelské rozhraní Průzkumníka a odmítám s ním pracovat. V Total Commanderu mám vše jako v někdejším správci M602, včetně funkčních kláves, což mi naprosto vyhovuje.