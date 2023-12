Které objednávky ještě e-shopy stačí doručit před Vánocemi? Bezpečné to bude ještě pět dní

Necháváte-li dárky na poslední chvíli, máte ještě pár dní na to je objednat a nechat si je doručit až domů. Velké e-shopy zveřejnily „vánoční jízdní řád“ a obecně platí, že objednávky uskutečněné během úterý 19. prosince ještě stihnou odeslat na libovolnou adresu.

U pozdějších už to obvykle bude jen s vyzvednutím na výdejně nebo v samoobslužném boxu. U nich ale musíte počítat s tím, že se v příštích dnech zcela zaplní a volné kapacity budou rychle ubývat. Nejjistějším řešením tak bude vyzvednutí přímo na pobočce obchodu.

Alza

Největší tuzemský e-shop uvádí, že objednávky zvládne až domů doručit za 1–3 dny. Stejně dlouho to trvá i na výdejní místa nebo do partnerských boxů. Do Alzaboxů nebo na prodejny to stihne do dvou dnů, pokud je zboží v centrálním skladu, případně je k vyzvednutí ihned, když je zboží skladem přímo na dané prodejně. Prodejny budou otevřené i na Štědrý den do 12:00.



U produktů je vidět odhadovaný termín doručení

CZC

„Dvojka“ garantuje doručení až domů nebo na výdejní místo u objednávek do 21. 12. ve 22:00. Na Štědrý den budou pobočky zavřené. Zboží objednané do 23. 12. do 8:30 ale ještě stihne připravit na prodejny v Praze a Příbrami. V Brně, Plzni, Liberci a Benešově budou balíčky připravené k výdeji během příští soboty v případě, že je objednáte do 22. 12. do 17:30. Na jiné oficiální či partnerské prodejny objednávejte do 21. 12. do 17:30.



CZC uvádí odhadované termíny doručení u jednotlivých přepravních služeb

Datart

Na Štědrý den až do poledních hodin má otevřeno i Datart a zboží skladem připraví na konkrétní prodejnu do 30 minut od online objednávky. K tomu nabízí expresní doručení v okolí Prahy, Brna, Ostravy, Hradce Králové, Liberce, Plzně, které stihne doručit objednávky provedené ještě 23. 12. do 18:00. Objednávky doručované Českou poštou nebo DPD je třeba uskutečnit do 19. 12. do 15:00. U Zásilkovky je to až do 20. 12. do 15:00.

ElectroWorld

ElectroWorld nemá žádnou garanci a neuvádí konkrétní termíny, ale pobočky má otevřené i na Štědrý den do 12:00, takže produkty skladem lze vyzvednout opravdu až na poslední chvíli.

Detaily o vánočním provozu najdete na webových stránkách i u dalších prodejců, u těch menších byste si ale měli pospíšit. Například Česká pošta uvádí, že stihne doručit balíčky podané do 20. 12. PPL slibuje, že na 98 % stihne dodat zásilky podané ještě 21. 12. Musíte však samozřejmě počítat s tím, že jeden či dva dny může trvat, než e-shop balík expeduje.