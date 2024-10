Které mapové aplikace používáte? Co máte v autě a s čím chodíte do přírody?

Dnešní anketa bude bez vybraných odpovědí, protože jich pravděpodobně budete mít více? Které mapové aplikace a služby používáte? Máte něco zvlášť pro navigaci v autě, něco jiného pro sport a turistiku? Používáte stejný software doma i v zahraničí? Znáte nějaké specializované aplikace, které milujete, ale okolí o nich moc neví? Něco pro lyžování, cyklistiku, geocaching či pracovní využití?

Karel Kilián

Nejčastější aplikací, kterou používám pro navigaci v autě, je jednoznačně Waze. Díky dopravním informacím plánuje trasy s ohledem na uzavírky, kolony a další události, kterým je lepší se vyhnout. Od doby, co používám tuto navigaci (a že už to je fakt hodně let) jsem se naučil nepřemýšlet nad naplánovanou trasou, ale prostě se nechávám vést. V drtivé většině případů k mé naprosté spokojenosti.

Pro navigaci na kole, elektrické koloběžce nebo pěší chůzi používám Mapy.cz. Mají pěkně zmapované cyklostezky a turistické trasy, takže mě netahají po rušných silnicích, pokud to není nezbytně nutné. Navíc oceňuji grafické provedení blízké papírovým mapám. I s touto aplikací jsem byl v naprosté většině případů spokojený. Oceňuji přirozené hlasové navádění stylem "Na tom a tom rozcestníku pokračujte po žluté..."

Do třetice všeho dobrého mám v mobilu nainstalovanou i českou navigaci MapFactor Navigator. Tu využívám především kvůli offline mapám (vycházejí z OSM) v místech se špatným nebo zcela chybějícím signálem mobilní sítě. Na této navigaci mi vyhovují široké možnosti nastavení - například parametrů vozidla nebo údajů, které chci vidět na obrazovce.

Naopak nepoužívám Mapy Google. Zkoušel jsem to, a když mě s autem několikrát chtěly navádět do jednosměrek a v jednom případě mě dokonce vyzývaly k ježdění po chodníku, tak jsem je odsunul na vedlejší kolej. Za absolutní tragédii pak považuji Apple Mapy, které mě v jedné moravské vesničce tahaly naprosto nesmyslnou trasou skrz malé uličky, místo aby mě nechaly jet po hlavní cestě. Znovu jim už šanci asi nedám, ale v USA jsou na tom prý výrazně lépe.

Marek Lutonský

Tohle bude delší… V autě střídám Waze a Mapy od Applu. Ty druhé jsou hezčí, coby mapová aplikace se lépe ovládají a v Apple Car Play se kromě středového displeje dokážou dostat i do displeje za volantem. Waze má ale aktuálnější data o provozu.

Na kole mě naviguje cyklopočítač Garmin Edge. Jeho mapy jsou dostačující pro situace, kdy chci vidět, kam odbočit, trasy ale plánuji bez výjimky na webu Mapy.cz nebo v aplikacích této služby. Exportem přes GPX je přenesu do služby Garmin Connect a odsud synchronizuji do Edge. Když na cestě potřebuji přehled o trase, zastavím a vytáhnu mobil s Mapami.cz. Garmin Connect má i svůj vlastní plánovač tras, ale nevyhovuje mi. Ani mapy ve službě Strava.

Při turistice to mám podobné. Opět začínám na Mapy.cz. Trasa tam někdy zůstane, protože ji mám v hlavě a pak jen někdy stačí vytáhnout telefon. Nebo postupuji podobně jako u kola, ale trasu synchronizuji do hodinek Garmin, které mě potom navigují. Jen když jsem v Německu, do plánů přidávám ještě službu Komoot. Je místní a oblíbená, v databázi má hodně dobrých tras.

Ve městě občas sáhnu po Mapách Googlu. Hlavně kvůli recenzím restaurací a jiných podniků, kterých mají asi nejvíc ze všech mapových služeb.

Markéta Batulková Mikešová

Apple Mapy: Ty používám nejčastěji, a to v autě jako navigaci. Jsem na ně nejvíce zvyklá, jsou přehledné, nepříliš ukecané.

Waze: Na ten přichází řada v autě, když jedu někam na malou ves či do lesů, kde to Apple Mapy nezvládají moc dobře. Ale nepoužívám ho příliš ráda. Některé cesty, co volí, jsou úplný bizár, občas jenom zírám. Jasně, matematicky jsou asi nejrychlejší, ale někdy mám obavy, jestli se ty zvolené vozovky pode mnou nerozpadnou. Také je ve výchozím nastavení na můj vkus až moc přehlcený upozorněními. Ovšem v případě náhlé kolony či nehody pomůže nejlépe, takže je to takový love/hate vztah.

Google Mapy: Naprosto jednička pro vyhledávání podniků. Občas na cestách přemýšlím, jak bych se bez Google Map zvládla najíst. Používám sem tam také jako pěší navigaci.

Mapy.cz: Bez nich se neobejdu při čundrech po Česku. Strašně moc cením to zobrazení turistických tras. Ale jinak po nich nesahám.

P. S.: Počítá se i mapa ČHMÚ o pravděpodobnosti růstu hub? Na tu také koukám často :-)

Petr Urban

Po mnoho let u mne vede dvojice Mapy.cz a Google Maps. Tuzemská služba poskytuje bezplatnou navigaci včetně offline režimu. Na tom mi už nezáleží tak jako kdysi. Především jsou mapové podklady od Seznamu hezké a přehledné. Často využívám turistickou mapu pro plánování tras po modré, červené apod.

Google Maps jsou sice tuze ošklivé a nepřehledné, jenže mají obří výhodu v silné komunitě, která udržuje aktuální informace o podnicích. Prakticky všechno znají, případně do služby přispěji, aby měli informace k dispozici ostatní. Mapy.cz neznají v takové míře aktuální provozní dobu, chybí jim fotky menu v kavárnách a někdy podniky ani neznají.

Setkával jsem se s tím před lety, setkávám se s tím doteď. Chtěl bych, aby Mapy.cz měly dítě s Google Maps, které by si vzalo to nejlepší z obou rodičů.

Lukáš Václavík

V autě jsem dřív fandil Sygicu, ale Waze je zkrátka lepší. Má jej tolik lidí, že ta komunitní hlášení a přepočet tras v reálném čase nemá konkurenci.

Na turistiku nebo obecně při vyhledávání míst sahám po Mapách.cz, protože mají podle mě nejlepší pokrytí, líbí se mi barevná paleta a příhodně mám k dispozici i letecké snímky a panoramu. A na dvě kliknutí i katastrální mapy. Googlovské mapy už používám zřídka, většinou jen kvůli Street View nebo hledání podniků v zahraničí, doma skoro vůbec. Totéž můžu říct o Apple Mapách. Nebýt funkci Find My, tak je nemusím otevírat.

Na kole mám cyklopočítač od Garminu s jeho mapami. Ty jsou docela dobré, ale na Mapy.cz na mobilu nemají. Pro navigaci nicméně stačí. Akorát tedy trasu plánuju vždy na počítači na Mapách.cz, které pak synchronizuji do mobilní aplikace a odtamtud pak exportuju do Garmin Connectu. A pak čekám na synchronizaci do cyklopočítače. Hrozná otrava.

Zkoušel jsem i hromadu jiných aplikací, ale nemám důvod je používat trvale, když u těch zmiňovaných mi nic podstatného nechybí. Jen se těším, až pro iOS konečně vyjde StreetComplete. Nejpohodlnější editor OpenStreetMap, kde nad vyplňování dat existuje gamifikační nadstavba. Takže vyplnit, že tudy vede chodník a tam je odpadkový koš, připomíná lov pokémonů. Zatím však funguje jen na Androidu.

Na webu pak tu a tam otevírám některé specializované mapy, které se hodí při plánování výletů. Kupříklady mapy rozhleden, minipivovarů, koupališť, filmových míst atd. Ty zpravidla ani nemají mobilní aplikaci. A kdyby měly, tak bych ji ani neinstaloval.

Filip Kůžel

Bude toho víc a všechno v tomto odstavci se odvíjí od toho, že rád objevuju. Takže na turistiku a běh jsou jasnou jedničkou Mapy.cz. Už posloužily po celé Evropě i za oceánem a viděl jsem je v rukou mnoha cizinců, což beru jako potvrzení kvalit. Na kole mě baví heatmapy Suunto integrované v cyklopočítači Hammerhead Caroo, protože i v neznámých končinách na první pohled prozradí, kam jezdí místní bajkeři, což je jistou zárukou zajímavého terénu. S objevováním vody, ve které se dá vykoupat, je to komplikovanější, ale jako dobrá pomůcka se v Česku jeví aplikace Swimplaces.

Teď věci, kde chci jít na jistotu a bloudění je naopak nežádoucí. Na hledání míst, firem, obchodů a spojení pomocí MHD používám Google Mapy. Taky mě baví jejich integrace do Androidu a štvalo mě, že už nejdou prokliknout z výsledků vyhledávání na webu, ale vyřešil to doplněk do prohlížeče. A konečně řízení – občas vyzkouším i něco jiného, ale vždycky se vrátím k Waze. Líbí se mi přehlednost a informace od komunity.

Martin Chroust

Google Mapy jak pro navigaci v autě, tak pěšky ve městech. Do zahraničí si stahuju dopředu offline mapy, ale u Google Map mám v některých městech problém s přesnou navigací, pokud je z vícepruhové cesty více odboček, a z map často nejde poznat, která "doprava" je ta správná. V autě ještě kombinuji s vestavěnou navigací, která má přehledněji znázorněné odbočky a řazení do pruhů před odbočením. Pro vyloženě pěší turstiku využívám Mapy.cz, zejména pokud chci v okolí zjistit turistické trasy. Zkoušel jsem i Waze, ale ten mě příliš nezaujal.

Jakub Čížek

Co se mapových apek týče, asi nijak nevybočuji z českého průměru a bohatě si vystačím s Mapy.cz a Google Maps. Klasické autonavigace, Waze a další vychytávky pro řidiče nepotřebuji, dopravě v Česku jsem totiž nejvíce prospěl tím, že jsem za volant naposledy usedl v roce 1999, a zachránil tak život mnoha ostatním účastníkům silničního provozu.

Tomáš Holčík

Jako hlavní používám mapy Google. A to jako navigaci v autě přes Android Auto, hledání bodů zájmu nebo pro pohyb v cizím městě s vyhledáváním MHD. Mapy.cz mám jen pro případnou turistiku, ale i tam je použiju spíš pro počáteční plánování a při běžném putování krajinou už do nich koukat nemusím.

A co vy, které mapové aplikace používáte?