Které aplikace nebo weby pro počasí používáte nejraději?

Které aplikace, případně rovnou zdroje dat, vám připadají nejspolehlivější? Které dokážou informace co nejsrozumitelněji podat? A které mají nejvíce funkcí? Protože na tyto otázky neexistuje jedna odpověď, dnešní anketa bude bez hlasování. Budeme řešit pouze to, které aplikace (či weby) používáte nejraději a proč. My vykopáváme, vy se můžete přidat v komentářích.

Totožnou anketu jsme na Živě měli již před dvěma lety, od té doby se toho ale mohlo hodně změnit. Proto můžete porovnat tipy s těmi předchozími.

Filip Kůžel

Moje nejpoužívanější appka na počasí patrně ani nemá jméno, ale neustále mi svítí na displeji hodinek značky Garmin. Přímo na ciferníku mám aktuální teplotu v aktuálním místě – doma ji často srovnávám s meteostanicí s venkovním čidlem a jen výjimečně se oba údaje liší o více než jeden stupeň. To je myslím skvělá vizitka.

V mobilu je Windy a tam mě nejvíc baví pět pod sebe srovnaných meteorologických modelů, resp. jejich předpovědí.

Tomáš Holčík

Na základní předpověď počasí mi bohatě stačí ta výchozí na telefonech Samsung nebo Google. Tedy to, co tvrdí Google pro danou lokalitu. Častěji pak ale sleduji radarová data v aplikaci Meteor, ze kterých spíš odhadnu, za jak dlouho bude pršet, nebo zda nás ta bouřka jen lízne. Doma a na chalupě mám potom stanice Netatmo, ze kterých v mobilní aplikaci případně zjistím přesný lokální stav počasí.

Lukáš Václavík

Počasí nejvíce sleduji na mobilu a tam to za mě řeší jednak widget na ploše z appky od Applu. Ale její zdroje mi v posledních měsících přijdou velmi nespolehlivé a během záříjových povodní fakt nepřesné. Po letech jsem se proto vrátil k ČHMÚ, která sice nevypadá tak hezky, ale ty hodinové či krátkodobé předpovědi se mi zdají odpovídající realitě. Mám i Windy kvůli meteoradaru a fakt bych ocenil, kdyby vznikla nějaká odnož jen s radarem, bez ostatních vrstev.

Weather Underground

Kvůli nepřehlednosti tak Windy sleduji spíš na počítači. A pak tu a tam monitoruji mapy uživatelských meteostanic od Netatma a Weather Undergroundu. Ne, že bych se tím nějak řídil, spíš mě zajímá, nakolik přesná je má stanice vedle těch blízkých od jiných lidí.

Jakub Čížek

Pixel 9 mi každý večer pošle zprávu, jaké bude následující den počasí. Zvládne i nejrůznější varování od ČHMÚ – třeba nesnesitelná letní vedra. Na vše ostatní mi stačí libovolný srážkový radar, který mi ke všemu neustále svítí v redakci na stěně, a moje domácí meteostanice.

Jasně, čas od času kouknu také na Windy, Ventusky a nespočet dalších pokročilých služeb, ale spíše nárazově na dovolené a když se zrovna na Česko řítí nějaký zajímavý meteorologický fenomén – třeba povodně. Dnes, v pondělí 4. listopadu 2024, nicméně nad republikou vládne meteorologická nuda, čili nemám potřebu porovnávat bambilion numerických modelů.

Karel Kilián

V telefonu mívám běžně nainstalováno několik meteorologických aplikací, ale většinou používám jen dvě z nich. Pokud chci vidět předpověď v kontextu, pustím si Windy, kde mám díky animacím v mapových podkladech možnost pochopit, proč bude právě tak, jak bude.

Jestliže chci rychle snadno čitelnou dlouhodobou předpověď, pak většinou sáhnu po In-Počasí. Subjektivně mám dojem, že jim předpovědi (přinejmenším pro Ostravsko) docela dobře vycházejí.

V poslední době občas také pouštím novou aplikaci Looks Like Rain, kterou nedávno doporučoval Marek Lutonský. Líbí se mi to jednoduché rozhraní a fakt, že jedním pohledem vidím, jak to bude vypadat na obloze v následujících několika dnech.

Petr Urban

Předpovědi počasí jsou za mě obecně nespolehlivé, vyzkoušel jsem tucty aplikací a služeb. Relativně slušně si vede Počasí od Microsoftu, které používám na mobilu i na počítačích. Windy na mě bylo moc složité, takže od něj jsem upustil. Nejčastěji ovšem kontroluji radar a na to mám v prohlížečích zkratku na web In-počasí. Na mobilu mám nejradši radar od ČHMÚ.

A co vy, které aplikace nebo weby pro počasí používáte nejraději?